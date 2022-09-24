无代码平台可以帮助企业家快速设计和部署从网站到流程自动化、移动应用程序和项目管理应用程序的所有内容。应用程序开发曾经仅限于软件开发人员，但情况发生了翻天覆地的变化。

无需编写任何代码即可轻松找到支持创建应用程序的工具这一事实表明，我们实际上正处于无代码数据库革命之中。随着无代码数据库技术的出现，公民开发人员的想法出现了。数据对于当今企业的成功至关重要。当缺少适当的信息时，做出关键决策变得更具挑战性。您可以在本文中找到最流行的无代码业务解决方案，这些解决方案可以在不影响质量的情况下以数字方式更改您的流程。

什么是无代码开发平台？

它是一种无需编码即可创建软件应用程序的工具。对于希望设计完整应用程序的非技术公司客户来说，它是传统软件开发的一种受欢迎且有前途的替代方案。

以下是无代码开发平台的好处：

更好的敏捷性

更快的发展

降低成本

提高生产力

易于更换

改善产品和服务

业务解决方案数据库

数据库是有计划的材料分组，通常以电子方式保存在计算机系统中。组织出于多种目的使用数据库，包括积累客户数据和跟踪销售、费用和其他经济事实。为了提高运营效率，企业需要数据库。

在过去的二十年中，随着企业从笔记本、工作簿和笨重的文件柜转向电子存储平台来整合和整合公司数据，企业经历了重大转变。数据库管理系统的开发，这些系统是用于创建、监控和使用逻辑连接的记录和文件的数据库集合的计算机程序。

5个无代码数据库工具

应用大师

可以只使用 AppMaster 制作自定义应用生态系统，不需要任何编码知识。无代码自动化解决方案对于简化工作或家中的任务、组织数据或奖励员工很有用。 AppMaster 是不需要您编写任何代码的工具的首选。由于该平台提供的资源，您无需编码经验即可为网络和移动设备创建高质量的应用程序。

默认情况下，AppMaster 现在可以与任何 postgress 兼容的数据库一起使用。这意味着生成的应用程序可以连接到任何标准 PostgreSQL 实例 AWS RDS 和 AWS Aurora。

到年底，我们将增加对Oracle数据库、Microsoft SQL Server、MariaDB、MYSQL和SQLite的支持，这样AppMaster将能够在年底前与全球最流行的6大关系数据库合作.管理数据库结构创建字段连接板，使用AppMaster Studio内置的模型日期编辑器就足够了；一切都可以即时更改，平台会自动生成脚本，用于迁移您的数据以更改格式，一般来说，这一切都是完全完成的，无需随时使用 GUI 编写任何代码。

Zapier 数据库工具

Zapier 数据库工具集成了应用程序（如 Mail 或 Slack），以便可以快速简单地在它们之间发送数据。有了 Zapier，可能性几乎是无穷无尽的。例如，您可以创建连接两个或更多应用程序的自动化程序，从而减少您必须做的手工劳动。 Zapier 在程序之间传输数据。

您还可以在一个平台上接收来自多个应用程序的重要警报，以确保您不会错过任何内容。它还可以使用各种模板创建自动化程序。 Zappier 数据库工具最适合希望链接其设备并自动化繁重任务的各级公司。

气泡数据库工具

Bubble 作为一种无代码解决方案，通过将应用程序开发过程分为四个主要阶段来简化它。 Bubble 使创建基于 Web 的应用程序变得更加容易。由于应用程序开发工具非常灵活，您可以在不使用编程语言的情况下构建和创建应用程序。市场有主题和插件可帮助您将应用程序变为现实，拖放平台用户友好且直观。 The Bubble 最适合寻求简单解决方案来创建在线应用程序的应用程序开发人员和数字艺术家。

Airtable 数据库工具

Airtable 是一个用于创建项目管理应用程序的无代码平台。它允许您设计鼓励合作的关系数据库。可以从文件或其他程序中导入材料。用户可以发送和接收提醒、共享信息、分配任务等。 Airtable 将电子表格和数据库组合到一个软件中。经理可以将项目数据保存在 Airtable 提供的电子表格视图中。 Airtable 最适合寻求集中位置来管理工作和收集统计数据的公司。

Webflow 数据库工具

在不知道任何代码的情况下，任何人都可以使用 Webflow 创建网站和独特的数据库。 Webflow 是一个无代码平台，可以轻松包含动画和在线商店。超过 350 万专业人士和组织使用 Webflow 轻松创建、协作和制作精美的网站。在完全可视化的环境中。

Webflow 为您提供构建任何投影仪所需的工具，并在软件之间创建接口，无论您是单独的设计师、代理机构还是团队。 Webflow 最适合不想使用编码但需要一个快速构建和自定义网站的平台的网页设计师。

Monday.com 数据库工具

Monday.com 是一个无代码构建器，非常适合各种规模的团体作为工作操作系统。人们可以使用其自动化构建器开发后台运行程序。 Monday.com 的可定制功能提高了团队的生产力，并允许每个人都以自己的方式成为无代码开发人员。用户可以从用于实时协作的应用程序、用于回顾的工具和数字白板中构建任何东西。 Monday.com 最适合寻求多功能项目管理解决方案的企业，该解决方案可以满足一系列额外的目的和要求。

谷歌表格

Google 表格可让团队轻松协作，或者您正在组织活动或讨论最近的收入数字。人工智能功能允许用户访问必要的洞察力以做出明智的业务决策。它的设计使您可以随时随地与任何人一起工作。在您的 Google 表格中之后，您可以开始使用图表和图形来可视化您的数据。谷歌表最适合数据输入。

什么是无代码数据库？

数据库无代码开发系统使您无需编码即可使用和维护数据库。这些系统为用户提供了用于组织和优化数据资源的工具，以实现灵活高效的数据管理。只用 AppMaster 构建一个独特的应用生态系统不需要编码。 AppMaster 是一个无代码数据平台，允许人们制作移动和网络应用程序。轻松快速地设计任何复杂的业务流程。

我们可以在以下领域使用数据库工具：

业务知识库

基于网络的程序

报告

基于批准的工作流程

简化程序

生成移动应用程序

Excel 是无代码工具吗？

Microsoft Excel 接近于“无代码创建”，其在用例中的惊人灵活性和多样性使其成为第一个无代码商业平台的竞争者。 VBA（Visual Basic for Applications）是 Excel 和其他 Office 应用程序使用的编程语言。

哪个是最好的无代码工具？

从开发网站到开发独特的应用程序，有多种选择。无代码自动化解决方案可以自动化工作或家庭职责、管理数据或获得奖励。最好的无代码工具是 AppMaster。它提供了开发出色的 Web 和移动应用程序所需的所有工具，而无需编写任何代码。

最后的话

最终的事实是，业务中使用了几种无代码工具。无代码无疑会改变业务以及人们如何看待他们的工作、创新和生活。要充分利用这些工具，请考虑通过查看此无代码选项列表来改进您的工作流程。

对于许多企业用户来说，无代码技术的出现消除了编码的障碍。除了提高生产力之外，这些技术还让软件工程师可以专注于更困难的任务，而不是满足非 IT 员工的需求。

无代码平台可以让企业主快速创建网站、流程自动化和应用程序。低代码开发是另一种有趣的混合策略。这些平台在业务部门中的重要性极大地影响了 IT 与其他部门的交互方式。 AppMaster 是一个无代码平台，它产生源代码，产生的不仅仅是无代码，赋予它独特性。如果用户愿意，他们总是可以获取他们的源代码，因此他们不必担心被平台限制。