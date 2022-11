De markt voor mobiele apps is exponentieel gegroeid. En de groei vertoont geen tekenen van vertraging: volgens een analyse van Allied Market Research werd "de wereldwijde markt voor mobiele apps in 2018 gewaardeerd op $106,27 miljard" en zal deze naar verwachting tegen 2026 "$407,31 miljard" bedragen. Met een verwachte groei van 18,6% in 6-7 jaar is de markt voor mobiele apps een van de meest veelbelovende voor investeerders in 2022.

Deze gegevens zijn niet het meest schokkend: onze eigen ervaring leert ons hoe mobiele telefoons deel zijn gaan uitmaken van ons dagelijks leven en altijd aanwezig zijn thuis, op school, op het werk en in onze vrije tijd. We zijn er zo aan gewend om elk aspect van ons leven vanaf onze smartphones te beheren dat we onze neus ophalen als dat niet kan. Voor investeerders en programmeurs vertaalt dit alles zich in een geweldige kans: app-ontwikkeling is een manier geworden om de inkomsten van een bedrijf te verhogen, nieuwe klanten te vinden, oude klanten te behouden, klantenondersteuning te beheren en zelfs een nieuw bedrijf te starten dat volledig is gebaseerd op de lancering van een nieuwe mobiele app.

Als het om app-ontwikkeling gaat, bestaat er echter een sterke misvatting: veel gebruikers denken dat het ontwikkelen van een Android-app gemakkelijker en goedkoper is dan het ontwikkelen van een iOS-applicatie. Er wordt met name gedacht dat de coderingsvaardigheden die nodig zijn voor het ontwikkelen van een iOS-app complexer zijn en dat het lanceren van een app in de Apple App Store veel uitdagender is dan in de Google App Store.

Zoals we in dit artikel bespreken, is dit niet 100% waar: de ontwikkeltools die we tegenwoordig tot onze beschikking hebben, stellen ons in staat om gemakkelijker dan voorheen iOS app-makers te worden. De belangrijkste van deze "ontwikkeltools" zijn no-code platforms. Hiermee kunnen zelfs niet-technische gebruikers een mobiele iOS-applicatie met geavanceerde functies ontwikkelen en in de App Stores lanceren. Laten we in meer details duiken!

Kan ik mijn eigen iOS app ontwikkelen?

In deze paragraaf willen we ingaan op de misvatting die we hierboven hebben genoemd. Veel onervaren app-bouwers denken dat u uw eigen mobiele Android-apps kunt maken (bijvoorbeeld een die u kunt gebruiken om bepaalde processen binnen uw bedrijf te automatiseren), maar dat u hetzelfde niet kunt doen met iOS. Op dezelfde manier denken ze dat het ontwikkelen van mobiele Android apps en het lanceren ervan in de app store gemakkelijker is dan hetzelfde te doen in de Apple omgeving.

Deze gedachten zijn weliswaar onjuist, maar hebben een zekere basis: een app in de Apple App Store lanceren is inderdaad een grotere uitdaging omdat Apple apps zorgvuldig controleert, en alleen functionerende en veilige apps in de app store terecht kunnen komen. Dat gezegd hebbende, als je goed werkende en veilige iOS mobiele apps ontwikkelt, is het lanceren ervan in de Apple App Store net zo eenvoudig als in de Google App Store.

Het tweede thema als het gaat om iOS-ontwikkeling betreft coderingsvaardigheden. Is het waar dat het ontwikkelen van een iOS app complexere codeervaardigheden vereist? Nee, dat is niet waar. Bovendien kun je, zoals we nu gaan ontdekken, met no-code platforms iOS apps ontwikkelen zonder ook maar één regel code te schrijven.

Voordelen van het maken van iPhone apps

We hebben al gezegd dat de markt voor mobiele apps sterk in omvang toeneemt, maar er zijn nog andere redenen waarom u een iOS-app-bouwer zou moeten worden. We behandelen graag alle voordelen van het maken van je eigen app voordat we in de volgende paragrafen bespreken hoe je dat kunt doen.

Apps maken als bedrijfsmodel

De nummer 1 reden waarom je apps voor iOS (en ook Android) zou moeten maken, is dat je er veel geld mee kunt verdienen zodra ze beschikbaar zijn in de app stores van de verschillende systemen. Je kunt een heel bedrijf opzetten rond één app of meerdere apps. Wanneer u mobiele apps ontwikkelt en ze in een van de belangrijkste app stores plaatst, is de app zelf het product (of de dienst) die uw bedrijf aan de gebruikers levert. Dat is uw bron van inkomsten, en de inkomsten kunnen vrij hoog zijn.

De mobiele app-trend is een blijvertje.

Als je denkt aan een app-idee of een bedrijfsidee, moet je aan de toekomst denken. Kan een winnend idee nu geld blijven verdienen in de komende 2, 5 of 10 jaar?

Mobiele apps zijn hier om te blijven (zie Marktomvang van mobiele apps). Beperk u niet tot het denken over mobiele telefoons, want tegenwoordig gebruiken we native mobiele apps op tablets, computers, auto's, smart home-apparaten en alle apparaten waar app stores beschikbaar zijn.

Het is gemakkelijk

Het maken van native apps voor de App Store van Apple is eenvoudiger dan je denkt. Het belangrijkste wat je van dit artikel kunt leren is hoe eenvoudig het kan zijn om een mobiele iOS-app te ontwikkelen met no-code platforms. Natuurlijk moet je het juiste no-code platform kiezen (wij raden je de beste aan!), maar dan kun je mobiele apps maken met alle functies die je gebruikers nodig hebben en ze in de App Store lanceren zonder ook maar één regel code te schrijven.

Aanpassing

Wanneer u uw apparaten voor een specifiek doel moet gebruiken, is wat u altijd doet, en wat we allemaal doen) de App Stores doorzoeken naar de meest geschikte app. In die zin zijn mobiele apps vooraf gebouwde diensten die aan gebruikers worden aangeboden, en wij moeten ons aanpassen aan hun functies.

Het vinden van de perfecte app om uw workflow te beheren en te optimaliseren is nog belangrijker wanneer u een bedrijf moet beheren. Soms bestaat de perfecte mobiele app voor uw behoeften echter niet in een van de beschikbare app stores. In dat geval is het belangrijk dat u uw eigen mobiele apps kunt maken.

Met no-code platforms kunt u mobiele apps maken met alle min of meer geavanceerde functies die u nodig hebt om uw bedrijf te runnen en deze delen met uw medewerkers en werknemers. Bovendien, als u zich realiseert dat uw aangepaste apps nuttig kunnen zijn voor andere bedrijven, kunt u ook geld verdienen en een extra bron van inkomsten voor uw bedrijf creëren.

Hoe maak je een mobiele iOS-app?

Als je besluit app-maker te worden en native mobiele apps te bouwen, kun je kiezen uit twee hoofdpaden:

Het eerste pad is het meest traditionele: je leert alle programmeertalen en codeervaardigheden die je nodig hebt (let erop dat je je specialiseert in talen die geoptimaliseerd zijn voor iOS app maker codering) en gaat dan verder met het schrijven van elke regel code voor je app, het uitvoeren van tests, het laten controleren van je code door een collega, het laten controleren van je code door Apple en ten slotte het lanceren van je mobiele app in de app store. Je gebruikt een no-code platform: een intuïtieve app builder die je voorziet van sjablonen en vooraf gebouwde app-elementen die je met slepen en neerzetten kunt samenstellen. In dit geval wordt de code automatisch gegenereerd door het no-code platform zelf, en wordt u ook ondersteund tijdens de lanceringsfase in de app stores.

Hoe een mobiele iOS-app maken met no-code platforms

Het maken van nieuwe mobiele apps met no-code app-bouwers heeft het voordeel dat het app-ontwikkelingsproces gemakkelijker, sneller en efficiënter wordt; in sommige gevallen maakt het het proces mogelijk voor app-bouwers die geen geavanceerde codeervaardigheden hebben. Maar hoe maak je mobiele apps met een no-code platform?

No-code platforms zijn talrijk, en er zijn enkele verschillen tussen hen. Het basisproces voor app-ontwikkeling is echter altijd hetzelfde, en het ziet er als volgt uit:

App template. De eerste stap van uw no-code app ontwikkelingsproces vereist dat u een app sjabloon kiest tussen de sjablonen die beschikbaar zijn binnen de no-code app maker. Mobiele app of web app sjablonen hebben een aantal vooraf geladen functies en tabbladen die u kunt aanpassen, toevoegen of verwijderen. Sjablonen aanpassen. In dit stadium kunt u uw mobiele app sjabloon aanpassen met kleuren, lettertypen, schema's, uw logo en alle andere functies die het aantrekkelijk kunnen maken en die uw merkidentiteit kunnen vertegenwoordigen. Bewerken. Met behulp van de voorgebouwde ontwikkelingselementen van apps kunt u de mobiele app (of webapp) samenstellen die u wilt. U kunt push-meldingsfuncties, betalingsmodules, databases en meer toevoegen. Het aanpassen van de app en de interface gebeurt via een drag-and-drop mechanisme dat het app-ontwikkelingsproces zeer intuïtief maakt. Lancering. De laatste stap is de lancering van uw app. Een intuïtieve no-code app builder kan het lanceringsproces directer maken.

Welke No-code app builder moet u kiezen?

Het vinden van een app maker software waarmee gebruikers een app kunnen maken zonder codering is vrij eenvoudig. Het is het vinden van de juiste die een uitdaging kan zijn. Dus, wat voor soort functies, of geavanceerde functies, moet uw no-code app builder hebben?

De app builder van uw keuze moet een intuïtieve interface hebben waarmee gebruikers uw sjablonen kunnen aanpassen en de geavanceerde functies kunnen toevoegen die u nodig hebt, zelfs als u geen programmeerkennis hebt.

Uw app bouwer moet ook sjablonen en vooraf gebouwde app blokken bieden. Op die manier beperkt het uw programmeervaardigheden en creativiteit op geen enkele manier. Integendeel, het versterkt ze!

Uw app bouwer moet veiligheid garanderen, zelfs zonder enige codering. Beveiligingsfuncties moeten zijn opgenomen in het aanbod van de app bouwer.

Je app bouwer moet toegang geven tot de backend code die hij automatisch genereert. Alleen zo kun je er zeker van zijn dat je volledig eigendom hebt over de mobiele app of web app die je maakt. Met toegang tot de backend code kunnen gebruikers met technische expertise de code ook bewerken en exporteren, zodat ze, als ze dat willen, een dieper niveau van maatwerk kunnen bereiken.

Uw app builder moet u in staat stellen zoveel apps te maken als u wilt.

Je app builder moet gebruikers in staat stellen native apps te maken. Dit is vooral belangrijk als u mobiele apps voor iOS-apparaten maakt: u moet een no-code app gebruiken waarmee u native mobiele iOS-apps kunt maken (zie de volgende paragraaf voor meer details).

Kun je een app voor iOS maken zonder codering?

Zoals we net hebben gezien, ja, het is volledig mogelijk om een mobiele iOS-app te maken zonder codering. Bij app-makers zonder codering wordt het hele proces, van de eerste aanmaak van uw ontwikkelaarsaccount tot de uiteindelijke lancering van uw mobiele apps in de Apple App Store.

In dit verband is het belangrijk onderscheid te maken tussen low code en no code app bouwers. Bij low-code app makers moet je wel wat coderen: je krijgt een aantal templates en voorgebouwde blokken, maar er moet nog wat gecodeerd worden. Met no code app makers kun je een hele mobiele app vanaf nul maken zonder enige codering. Dit is belangrijk om te weten, want wanneer je een app maker kiest, wil je er zeker van zijn dat er helemaal geen codering nodig is in plaats van enige codering.

Heb ik een native iOS app nodig?

Native apps zijn applicaties die voor een specifiek besturingssysteem zijn gemaakt. Een native iOS mobiele app is bijvoorbeeld een app die specifiek is gemaakt voor iOS apparaten. Een native app stuurt de sensoren van het apparaat efficiënter aan, pushmeldingen zijn effectiever (problemen met het ontvangen en verzenden van pushmeldingen komen minder vaak voor) en de algehele prestaties van de app zijn verbeterd.

Er bestaan native apps voor zowel iOS als Android; soms bestaan dezelfde mobiele apps in twee versies: respectievelijk voor iOS en Android. In dit artikel hebben we het over het maken van Apple-apps. Als u de prestaties van uw app wilt optimaliseren, moet u inderdaad een native app voor het iOS-systeem maken.

Hoe maak je native apps voor iOS?

De beste no-code app builders laten je native apps maken voor iOS en Android, wat betekent dat ze een specifieke instelling hebben waarbij je moet aangeven voor welk besturingssysteem je de mobiele apps maakt. Dit is alles wat je hoeft te doen om native apps te maken met no-code app builders; de app builder zelf doet de rest.

Hoeveel kost het om mobiele apps voor iOS te maken?

De kosten in verband met het iOS mobiele app ontwikkelingsproces kunnen variëren afhankelijk van veel aspecten. Uw eigen coderingskennis maakt bijvoorbeeld een groot verschil: als u de vereiste codering zelf kunt verzorgen, kunt u wat geld besparen, maar als u een deskundige app maker of ontwikkelaar moet inhuren, kunnen de kosten erg hoog worden.

In het bijzonder worden de kosten het hoogst wanneer u niet één app-ontwikkelaar moet inhuren, maar een heel team van ontwikkelaars. Op basis van deze variabelen is geschat dat de kosten voor het ontwikkelen van iOS mobiele apps kunnen variëren van 40.000 dollar tot wel 730.000 dollar!

Kan ik gratis een iOS app maken?

Het maken van mobiele apps vanaf nul kan nooit worden beschouwd als een kostenloos proces. Zelfs als je over alle vereiste codeervaardigheden en kennis beschikt, zelfs als je niet hoeft te betalen om gebruik te maken van een no-code dienst of app maker, moet je in ieder geval rekening houden met de kosten van de tools en apparatuur die je gebruikt.

Bovendien is het bouwen van een mobiele app vanaf nul en het regel voor regel schrijven van de vereiste code een zeer tijdrovend proces, en als het waar is dat tijd geld is, dan, nee, het maken van een app vanaf nul is nooit gratis.Er is een manier om de kosten te verminderen en om te gaan met budgetbeperkingen (als die er zijn): de oplossing die we tot nu toe hebben besproken is het gebruik van no-code app makers.

Natuurlijk brengt het gebruik van een no-code app maker kosten met zich mee (meestal vereisen no-code app makers een betaald plan). Toch zijn die kosten bijna onbeduidend in vergelijking met de extreem hoge kosten van traditionele Apple app-ontwikkeling. Dit is nog een reden om te vertrouwen op no-code app makers.

Waarom kiezen voor AppMaster iPhone app creator

We hebben in dit artikel al vaak benadrukt hoe belangrijk het is om de juiste no-code app-bouwer voor uw doeleinden te kiezen. Daarom dachten we deze gids over het maken van een iPhone app af te sluiten door AppMaster aan te bevelen als jouw iPhone app maker.

We hebben al besproken welke functies u moet zoeken in uw maker van mobiele apps, en AppMaster voldoet aan al deze functies. De kenmerken en eigenschappen van AppMaster gaan echter nog verder.

AppMaster is een intuïtieve app-bouwer waarmee gebruikers zoveel apps kunnen maken als ze willen, en ze kunnen allemaal native zijn voor specifieke apparaten (in dit geval Apple-apparaten). Als u een mobiele app moet ontwikkelen voor zowel iOS als Android, kunt u dat volledig op dit platform doen, omdat het gebruikers in staat stelt meerdere apps te maken voor het besturingssysteem Android of iOS.

Het maken van een native app voor iOS is belangrijker dan het lijkt: Met name AppMaster, met zijn functies en geavanceerde mogelijkheden, stelt gebruikers in staat om de hardware van Apple-apparaten te besturen. Bijvoorbeeld, in plaats van een NFC-sensor te besturen, configureert u met AppMaster besturingselementen en functies voor de specifieke NFC-sensor van de iPhone. Hetzelfde geldt voor camera's, BLE-sensoren en Face ID.

Zoals u misschien al weet, is een van de sterke punten van Apple's toestellen, in vergelijking met Android-toestellen, dat hetzelfde bedrijf dat de hardware maakt, ook de software maakt die de hardware bestuurt. Op die manier is de software altijd specifiek gemaakt voor die componenten (terwijl je bij Android één software hebt die verondersteld wordt verschillende componenten op verschillende toestellen te kunnen aansturen en aanpassen). Met AppMaster heb je hetzelfde voordeel: je maakt een app (software) om die specifieke hardwarecomponent te besturen en ermee te werken, waarbij de prestaties van de app worden geoptimaliseerd.

De voordelen van AppMaster voor ontwikkelaars zijn ook de volgende:

Het biedt een servergestuurde aanpak waarmee u de professionele webapp of mobiele apps waaraan u werkt in realtime kunt bijwerken. In de wereld van vandaag, waarin het web voortdurend verandert en platforms altijd in ontwikkeling zijn, is het uiterst belangrijk om statische softwaretools te vermijden, of het nu gaat om webapps of mobiele apps. Integendeel, u, als programmeur, moet de software die u hebt gelanceerd in real-time kunnen bijwerken, wijzigen en bewerken. Zo biedt u uw publiek de best mogelijke service en wint u de concurrentie.

Een app gemaakt met AppMaster is niet alleen gemakkelijker te lanceren, maar ook op de markt te brengen. Dat komt omdat AppMaster zelf een aantal marketingtools biedt voor je mobiele apps, webapps en websites. Het team van AppMaster heeft berekend dat je door gebruik te maken van de marketingfuncties van AppMaster je doelgroep in tien keer kortere tijd kunt bereiken dan met andere no-code tools.

Last but not least is AppMaster goed geïntegreerd met vele andere platforms. Met de integratie van uw favoriete tools kunt u pushberichten ontvangen en uw pushberichten aanpassen, maar ook social media rapporten en auth aanmaken voor uw mobiele apps of projecten. Zoom, Discord en Microsoft Azure zijn slechts enkele van de integraties die AppMaster ondersteunt.

Conclusie

Met dit artikel heb je alles geleerd wat je moet weten over hoe je iPhone mobiele apps maakt en in de app store lanceert. De no-code-aanpak en AppMaster als uw no-code app-bouwer zijn de belangrijkste middelen die u in overweging moet nemen om het creatieve en ontwikkelingsproces te verbeteren, de kosten te verlagen en uw doelen sneller te bereiken.