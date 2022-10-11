Рынок мобильных приложений растет в геометрической прогрессии. И его рост не показывает признаков замедления: согласно анализу, проведенному Allied Market Research , «объем мирового рынка мобильных приложений оценивался в 106,27 млрд долларов в 2018 году», и ожидается, что к 2026 году он достигнет «407,31 млрд долларов». С ожидаемым ростом на 18,6% через 6-7 лет рынок мобильных приложений является одним из самых перспективных для инвесторов в 2022 году.

Эти данные не являются самыми шокирующими из всех: наш собственный опыт показывает нам, как мобильные телефоны стали частью нашей повседневной жизни и постоянно присутствуют дома, в школе, на работе и в свободное время. Мы настолько привыкли управлять всеми аспектами нашей жизни со смартфонов, что воротим нос, когда не можем. Для инвесторов и программистов все это превращается в прекрасную возможность: разработка приложений стала способом увеличения доходов компании, поиска новых клиентов, удержания старых клиентов, управления поддержкой клиентов и даже начала нового бизнеса, полностью основанного на запуске приложения. новое мобильное приложение.

Однако когда дело доходит до разработки приложений, существует сильное заблуждение: многие пользователи считают, что разработка приложения для Android проще и дешевле, чем разработка приложения для iOS. В частности, считается, что навыки кодирования, необходимые для разработки приложения для iOS, более сложны и что запуск приложения в Apple App Store гораздо сложнее, чем в Google App Store.

Как мы обсуждаем в этой статье, это не на 100% верно: инструменты разработки, которые есть в нашем распоряжении сегодня, позволяют нам легче, чем раньше, стать создателями приложений для iOS. Наиболее важными из этих «инструментов разработки» являются платформы без кода . С их помощью даже пользователи, не являющиеся техническими специалистами, могут разработать мобильное приложение iOS с расширенными функциями и запустить его в магазинах приложений. Давайте углубимся в детали!

Могу ли я разработать собственное приложение для iOS?

В этом параграфе мы хотели бы обратиться к заблуждению, которое мы упомянули выше. Многие неопытные разработчики приложений считают, что вы можете создавать свои собственные мобильные приложения для Android (например, те, которые можно использовать для автоматизации некоторых процессов в вашем бизнесе), но вы не можете сделать то же самое с iOS. Точно так же они считают, что разрабатывать мобильные приложения для Android и запускать их в магазине приложений проще, чем делать то же самое в среде Apple.

Эти мысли, несмотря на то, что они ошибочны, имеют определенное основание: запустить приложение в Apple App Store действительно сложнее, потому что Apple проводит тщательную проверку приложений, и только работающие и безопасные приложения могут оказаться в магазине приложений. Тем не менее, если вы разрабатываете работающие и безопасные мобильные приложения для iOS, запустить их в Apple App Store так же просто, как и в Google App Store.

Вторая тема, связанная с разработкой iOS, касается навыков кодирования. Правда ли, что разработка приложения для iOS требует более сложных навыков программирования? Нет, это не так. Кроме того, как мы скоро узнаем, на платформах без кода вы можете разрабатывать приложения для iOS, не написав ни одной строки кода.

Преимущества создания приложений для iPhone

Мы уже упоминали, что объем рынка мобильных приложений значительно увеличивается, но есть и другие причины, по которым вам следует стать разработчиком приложений для iOS. Мы хотели бы рассмотреть все преимущества создания собственного приложения, прежде чем обсуждать, как вы можете это сделать в следующих абзацах.

Создавайте приложения как бизнес-модель

Причина номер 1, по которой вам следует создавать приложения для iOS (а также для Android), заключается в том, что вы можете заработать на них много денег, как только они будут доступны в магазинах приложений разных систем. Вы можете создать целый бизнес вокруг одного приложения или нескольких приложений. Когда вы разрабатываете мобильные приложения и размещаете их в одном из основных магазинов приложений, само приложение является продуктом (или услугой), который ваша компания предоставляет пользователям. Это ваш источник дохода, и доход может быть довольно высоким.

Тенденция мобильных приложений никуда не денется.

Когда вы думаете об идее приложения или бизнес-идее, вам нужно думать о будущем. Выигрышная идея сможет продолжать приносить прибыль в следующие 2, 5 или 10 лет?

Мобильные приложения никуда не денутся (см. «Объем рынка мобильных приложений» ), и именно поэтому они являются отличной идеей для нового бизнеса. Пожалуйста, не ограничивайтесь мыслями о мобильных телефонах, потому что сегодня мы используем нативные мобильные приложения на планшетах, компьютерах, автомобилях, устройствах умного дома и любых устройствах, где доступны магазины приложений.

Это просто

Создавать нативные приложения для Apple App Store проще, чем вы думаете. Главное, что вы можете узнать из этой статьи, — это то, насколько просто разработать мобильное приложение для iOS на платформах без кода . Конечно, вам нужно выбрать правильную платформу без кода (мы порекомендуем вам лучшую!), но тогда вы можете создавать мобильные приложения со всеми функциями, которые нужны вашим пользователям, и запускать их в App Store без написания одна строка кода.

Настройка

Когда вам нужно использовать свои устройства для определенной цели, то, что вы всегда делаете, и что мы все делаем) — это искать в магазинах приложений наиболее подходящее приложение. В этом смысле мобильные приложения — это готовые услуги, предлагаемые пользователям, и мы должны адаптироваться к их функциям.

Поиск идеального приложения для управления и оптимизации вашего рабочего процесса еще более важен, когда вам нужно управлять бизнесом. Однако иногда идеального мобильного приложения для ваших нужд нет ни в одном из доступных магазинов приложений. Именно здесь становится важной возможность создавать собственные мобильные приложения.

С платформами без кода вы можете создавать мобильные приложения со всеми более или менее расширенными функциями, необходимыми для ведения вашего бизнеса, и делиться ими со своими сотрудниками и сотрудниками. Кроме того, если вы понимаете, что ваши пользовательские приложения могут быть полезны для других предприятий, вы также можете монетизировать их и создать дополнительный источник дохода для своего бизнеса.

Как создать мобильное приложение для iOS?

Когда вы решите стать создателем приложений и создавать нативные мобильные приложения, у вас есть два основных пути на выбор:

Первый путь является наиболее традиционным: вы изучаете все языки программирования и навыки кодирования, которые вам нужны (будьте осторожны, чтобы специализироваться на тех, которые оптимизированы для кодирования разработчиков приложений для iOS), а затем переходите к написанию каждой строки кода для вашего приложения. приложение, запустите тесты, проверьте ваш код коллегой, проверьте ваш код в Apple, а затем, наконец, запустите свое мобильное приложение в магазине приложений. Вы используете платформу без кода: интуитивно понятный конструктор приложений, который предоставляет вам шаблоны и готовые элементы приложения с помощью перетаскивания для сборки. В этом случае код будет автоматически сгенерирован самой платформой без кода, и вы также получите поддержку на этапе запуска в магазинах приложений.

Как создать мобильное приложение iOS с платформами без кода

Преимущество создания новых мобильных приложений с помощью конструкторов приложений без кода состоит в том, что процесс разработки приложений становится проще, быстрее и эффективнее; в некоторых случаях это делает процесс возможным для разработчиков приложений, у которых нет продвинутых навыков программирования. Но как создавать мобильные приложения на платформе без кода?

Платформ без кода много, и между ними есть некоторые различия. Однако базовый процесс разработки приложений всегда одинаков и выглядит следующим образом:

Шаблон приложения. Первый шаг процесса разработки приложений без кода требует, чтобы вы выбрали шаблон приложения из тех, которые доступны в конструкторе приложений без кода. В шаблонах мобильных приложений или веб-приложений есть некоторые предварительно загруженные функции и вкладки, которые можно настраивать, добавлять или удалять. Настройте шаблоны. На этом этапе вы можете настроить шаблон мобильного приложения с помощью цветов , шрифтов , схем, вашего логотипа и всех других функций, которые могут сделать его привлекательным и отражать индивидуальность вашего бренда . Редактировать. Используя готовые элементы разработки приложений, вы можете собрать желаемое мобильное приложение (или веб-приложение). Вы можете добавить функции push-уведомлений, платежные модули, базы данных и многое другое. Настройка приложения и интерфейса происходит с помощью механизма перетаскивания , что делает процесс разработки приложения очень интуитивно понятным. Запуск. Последний шаг — запуск вашего приложения . Интуитивно понятный конструктор приложений без кода может ускорить процесс запуска.

Какой конструктор приложений без кода выбрать?

Найти программное обеспечение для создания приложений, которое позволяет пользователям создавать приложения без программирования, довольно просто. Это найти правильный, что может быть сложной задачей. Итак, какие функции или расширенные функции должен иметь ваш конструктор приложений без кода?

Выбранный вами конструктор приложений должен иметь интуитивно понятный интерфейс, который позволит пользователям настраивать ваши шаблоны и добавлять необходимые дополнительные функции, даже если у вас нет знаний в области программирования.

Ваш конструктор приложений также должен предоставлять шаблоны и готовые блоки приложений. Таким образом, это никоим образом не ограничивает ваши навыки программирования и креативность. Наоборот, усиливает их!

Ваш конструктор приложений должен гарантировать безопасность даже без необходимости кодирования. Функции безопасности должны быть включены в набор функций, предлагаемых разработчиком приложения.

Ваш конструктор приложений должен предоставлять доступ к внутреннему коду, который он автоматически генерирует. Только так вы сможете убедиться, что у вас есть полная собственность над мобильным приложением или веб-приложением, которое вы создаете. Доступ к исходному коду также позволяет пользователям с техническими знаниями редактировать и экспортировать код, чтобы при желании они могли достичь более глубокого уровня настройки.

Ваш конструктор приложений должен позволять вам создавать столько приложений, сколько вы хотите.

Ваш конструктор приложений должен позволять пользователям создавать нативные приложения. Это особенно важно, если вы создаете мобильные приложения для устройств iOS: вам нужно использовать приложение без кода, которое позволяет создавать нативные мобильные приложения iOS (подробнее см. следующий абзац).

Можно ли создать приложение для iOS без программирования?

Как мы только что видели, да, мобильное приложение для iOS можно создать без программирования. Без создателей приложений с кодом весь процесс стал бы без кода, от первоначального создания вашей учетной записи разработчика до окончательного запуска ваших мобильных приложений в Apple App Store.

В связи с этим важно различать разработчиков приложений с малым кодом и без кода. С создателями приложений с низким кодом вам необходимо выполнить некоторое кодирование: вам предоставляются некоторые шаблоны и блоки предварительной сборки, но еще нужно выполнить кодирование. Без создателей приложений с кодом вы можете создать мобильное приложение целиком с нуля без какого-либо кодирования. Это важно знать, потому что, когда вы выбираете своего производителя приложений, вы хотите убедиться, что он вообще не требует кодирования, а не требует некоторого кодирования.

Нужно ли мне родное приложение для iOS?

Нативные приложения — это приложения, созданные для конкретной операционной системы. Например, нативное мобильное приложение iOS — это приложение, специально созданное для устройств iOS. Нативное приложение более эффективно контролирует датчики устройства, push-уведомления более эффективны (проблемы, связанные с получением и отправкой push-уведомлений, возникают реже), а общая производительность приложения повышается.

Есть нативные приложения для iOS и Android; иногда одно и то же мобильное приложение существует в двух версиях: для iOS и Android соответственно. В этой статье мы говорим о том, как создавать приложения Apple. Если вы хотите оптимизировать производительность своего приложения, да, вам нужно создать собственное приложение для системы iOS.

Как вы можете создавать нативные приложения для iOS?

Лучшие конструкторы приложений без кода позволяют создавать нативные приложения для iOS и Android, а это означает, что они имеют определенные настройки, в которых вам нужно указать, для какой операционной системы вы создаете мобильные приложения. Это все, что вам нужно сделать, чтобы создавать нативные приложения с помощью конструкторов приложений без кода; все остальное сделает сам конструктор приложений.

Сколько стоит создание мобильных приложений для iOS?

Затраты, связанные с процессом разработки мобильного приложения для iOS, могут варьироваться в зависимости от многих аспектов. Например, ваши собственные знания в области кодирования имеют огромное значение: если вы можете позаботиться о необходимом кодировании самостоятельно, вы можете сэкономить немного денег, но если вам нужно нанять опытного создателя приложений или разработчика, затраты могут стать очень высокими. .

В частности, затраты становятся самыми высокими, когда вам нужно нанять не одного разработчика приложения, а целую команду разработчиков. На основе этих переменных было подсчитано, что затраты на разработку мобильных приложений для iOS могут варьироваться от 40 000 до 730 000 долларов!

Могу ли я создать приложение для iOS бесплатно?

Создание мобильных приложений с нуля никогда не может считаться процессом с нулевой стоимостью. Даже если у вас есть все необходимые навыки и знания в области кодирования, даже если вам не нужно платить за использование службы без кода или производителя приложений, вам в любом случае следует учитывать стоимость инструментов и оборудования, которые вы используете. с использованием.

Кроме того, создание мобильного приложения с нуля и написание необходимого кода построчно — очень трудоемкий процесс, и если время — деньги, то нет, создание приложения с нуля никогда не бывает бесплатным. чтобы сократить расходы и справиться с бюджетными ограничениями (если они есть): решение, которое мы обсуждали до сих пор, заключается в использовании разработчиков приложений без кода.

Конечно, использование создателя приложений без кода будет стоить (обычно создателям приложений без кода требуется платный план). Тем не менее, это почти ничтожно по сравнению с чрезвычайно высокой стоимостью разработки традиционных приложений Apple. Это еще одна причина полагаться на разработчиков приложений без кода.

Почему стоит выбрать AppMaster для создания приложений для iPhone

В этой статье мы много раз подчеркивали, насколько важно выбрать правильный конструктор приложений без кода для ваших целей. Вот почему мы решили завершить это руководство по созданию приложения для iPhone, порекомендовав AppMaster в качестве создателя вашего приложения для iPhone.

Мы уже обсудили функции, которые вы должны искать в своем создателе мобильных приложений, и AppMaster отвечает им всем. Однако функции и характеристики AppMaster выходят за его рамки.

AppMaster — это интуитивно понятный конструктор приложений, который позволяет пользователям создавать столько приложений, сколько они хотят, и все они могут быть родными для определенных устройств (в данном случае для устройств Apple). Если вам нужно разработать мобильное приложение как для iOS, так и для Android, вы можете сделать это полностью на этой платформе, поскольку она позволяет пользователям создавать несколько приложений для операционной системы Android или iOS.

Создание нативного приложения для iOS важнее, чем кажется: в частности, AppMaster с его функциями и расширенными возможностями позволяет пользователям управлять аппаратной частью устройств Apple. Например, вместо управления датчиком NFC с помощью AppMaster вы настраиваете элементы управления и функции для датчика NFC конкретного iPhone. То же самое касается камер, датчиков BLE и Face ID.

Как вы, возможно, уже знаете, одной из сильных сторон устройств Apple по сравнению с устройствами Android является то, что та же компания, которая создает оборудование, также создает программное обеспечение, которое им управляет. Таким образом, программное обеспечение всегда создается специально для этих компонентов (в то время как с Android у вас есть одно программное обеспечение, которое должно контролировать и адаптироваться к различным компонентам, установленным на разных устройствах). С AppMaster у вас есть то же преимущество: вы создаете приложение (программное обеспечение) для управления этим конкретным аппаратным компонентом и работы с ним, оптимизируя производительность приложения.

Преимущества AppMaster для разработчиков также заключаются в следующем:

Он обеспечивает серверный подход, позволяющий обновлять профессиональные веб-приложения или мобильные приложения, над которыми вы работаете, в режиме реального времени. В современном мире, когда Интернет постоянно меняется, а платформы постоянно развиваются, крайне важно избегать статических программных инструментов, будь то веб-приложения или мобильные приложения. Напротив, вы, как программист, должны иметь возможность обновлять, изменять и редактировать запущенное вами программное обеспечение в режиме реального времени. Таким образом, вы предоставляете своей аудитории наилучший сервис, выигрывая конкуренцию.

Приложение, созданное с помощью AppMaster, легче не только запустить, но и продать. Это связано с тем, что сам AppMaster предоставляет некоторые маркетинговые инструменты для ваших мобильных приложений, веб-приложений и веб-сайтов. Команда AppMaster подсчитала, что, используя маркетинговые функции AppMaster, вы сможете охватить свою целевую аудиторию в десять раз быстрее, чем другие инструменты без кода.

И последнее, но не менее важное: AppMaster хорошо интегрирован со многими другими платформами. Благодаря интеграции ваших любимых инструментов вы можете получать push-уведомления и настраивать свои push-уведомления, а также создавать отчеты в социальных сетях и выполнять аутентификацию для своих мобильных приложений или проектов. Zoom, Discord и Microsoft Azure — это лишь некоторые из интеграций, которые поддерживает AppMaster.

Вывод

В этой статье вы узнали все, что вам нужно знать о том, как создавать мобильные приложения для iPhone и запускать их в магазине приложений. Подход без кода и AppMaster в качестве конструктора приложений без кода — это основные ресурсы, которые вы должны учитывать, чтобы улучшить творческий процесс и процесс разработки, снизить затраты и быстрее достичь своих целей.