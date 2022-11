Rynek aplikacji mobilnych rośnie wykładniczo. A jego wzrost nie wykazuje oznak spowolnienia: według analizy przeprowadzonej przez Allied Market Research, "rozmiar globalnego rynku aplikacji mobilnych został wyceniony na 106,27 miliardów dolarów w 2018 roku" i oczekuje się, że do 2026 roku osiągnie "407,31 miliardów dolarów". Z oczekiwanym 18,6% wzrostem w ciągu 6-7 lat, rynek aplikacji mobilnych jest jednym z najbardziej obiecujących dla inwestorów 2022 roku.

Te dane nie są najbardziej szokujące: nasze własne doświadczenia pokazują nam, jak telefony komórkowe stały się częścią naszego codziennego życia i są wiecznie obecne w domu, szkole, pracy i w czasie wolnym. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do zarządzania każdym aspektem naszego życia z poziomu naszych smartfonów, że kręcimy nosem, gdy nie mamy takiej możliwości. Dla inwestorów i programistów oznacza to ogromną szansę: tworzenie aplikacji stało się sposobem na zwiększenie przychodów firmy, znalezienie nowych klientów, utrzymanie starych, zarządzanie obsługą klienta, a nawet rozpoczęcie nowego biznesu opartego w całości na wprowadzeniu nowej aplikacji mobilnej.

Jeśli chodzi o rozwój aplikacji, istnieje jednak silne błędne przekonanie: wielu użytkowników uważa, że tworzenie aplikacji na Androida jest łatwiejsze i tańsze niż tworzenie aplikacji na iOS. W szczególności uważa się, że umiejętności kodowania wymagane do opracowania aplikacji na iOS są bardziej złożone i że uruchomienie aplikacji w Apple App Store jest znacznie trudniejsze niż zrobienie tego w Google App Store.

Jak omówimy w tym artykule, nie jest to w 100% prawdą: narzędzia deweloperskie, które mamy dziś do dyspozycji, pozwalają nam stać się twórcami aplikacji na iOS łatwiej niż kiedyś. Najważniejszym z tych "narzędzi deweloperskich" są platformy no-code. Dzięki nim, nawet nietechniczni użytkownicy są w stanie stworzyć aplikację mobilną na iOS z zaawansowanymi funkcjami i wprowadzić ją do App Store. Zagłębmy się w szczegóły!

Czy mogę stworzyć własną aplikację na iOS?

W tym akapicie chcielibyśmy odnieść się do błędnego przekonania, o którym wspomnieliśmy powyżej. Wielu niedoświadczonych twórców aplikacji uważa, że można tworzyć własne aplikacje mobilne na Androida (na przykład takie, które można wykorzystać do automatyzacji niektórych procesów w firmie), ale nie można zrobić tego samego z iOS. W ten sam sposób uważają, że tworzenie aplikacji mobilnych na Androida i uruchamianie ich w sklepie z aplikacjami jest łatwiejsze niż robienie tego samego w środowisku Apple.

Te myśli, mimo że są błędne, mają pewną podstawę: uruchomienie aplikacji w Apple App Store jest rzeczywiście trudniejsze, ponieważ Apple prowadzi staranne kontrole aplikacji, a tylko działające i bezpieczne aplikacje mogą trafić do sklepu z aplikacjami. Jeśli jednak tworzysz działające i bezpieczne aplikacje mobilne dla systemu iOS, wprowadzenie ich do Apple App Store jest równie łatwe, jak wprowadzenie ich do Google App Store.

Drugi temat, jeśli chodzi o rozwój iOS, dotyczy umiejętności kodowania. Czy to prawda, że tworzenie aplikacji na iOS wymaga bardziej złożonych umiejętności kodowania? Nie, nie jest. Co więcej, jak zaraz odkryjemy, dzięki platformom no-code, możesz faktycznie rozwijać aplikacje na iOS bez pisania jednej linii kodu.

Korzyści z tworzenia aplikacji na iPhone'a

Wspomnieliśmy już, że rozmiar rynku aplikacji mobilnych szeroko się zwiększa, ale istnieją inne powody, dla których powinieneś zostać konstruktorem aplikacji na iOS. Chcielibyśmy omówić wszystkie korzyści płynące z tworzenia własnej aplikacji, zanim omówimy, jak możesz to zrobić w kolejnych akapitach.

Tworzenie aplikacji jako model biznesowy

Powodem numer 1, dla którego powinieneś tworzyć aplikacje dla iOS (i Androida również) jest to, że możesz zarobić na nich dużo pieniędzy, gdy tylko będą dostępne w sklepach z aplikacjami różnych systemów. Możesz stworzyć cały biznes wokół jednej aplikacji lub wielu aplikacji. Kiedy tworzysz aplikacje mobilne i umieszczasz je w jednym z głównych sklepów z aplikacjami, sama aplikacja jest produktem (lub usługą), który Twoja firma dostarcza użytkownikom. To jest Twoje źródło dochodu, a dochód może być dość wysoki.

Trend aplikacji mobilnych jest tutaj, aby pozostać.

Kiedy myślisz o pomyśle na aplikację lub pomysł na biznes, musisz myśleć o przyszłości. Zwycięski pomysł teraz może nadal zarabiać pieniądze w ciągu najbliższych 2, 5, lub 10 lat?

Aplikacje mobilne są tutaj, aby pozostać (zobacz Rozmiar rynku aplikacji mobilnych), i dlatego są doskonałym pomysłem na nowy biznes. Nie ograniczaj się do myślenia o telefonach komórkowych, ponieważ dziś używamy natywnych aplikacji mobilnych na tabletach, komputerach, samochodach, urządzeniach inteligentnego domu i wszelkich urządzeniach, w których dostępne są sklepy z aplikacjami.

To proste

Tworzenie natywnych aplikacji dla Apple's App Store jest łatwiejsze niż myślisz. Główną rzeczą, której możesz się nauczyć z tego artykułu jest to, jak łatwo może być stworzyć aplikację mobilną iOS z platformami bez kodu. Oczywiście, musisz wybrać odpowiednią platformę no-code (polecimy Ci najlepszą!), ale wtedy możesz stworzyć aplikacje mobilne ze wszystkimi funkcjami, których potrzebują Twoi użytkownicy i uruchomić je w App Store bez pisania jednej linii kodu.

Dostosowywanie

Kiedy potrzebujesz użyć swoich urządzeń w konkretnym celu, to co zawsze robisz (i co wszyscy robimy) to przeszukiwanie App Store'ów w poszukiwaniu najbardziej odpowiedniej aplikacji. W tym sensie aplikacje mobilne są prefabrykowanymi usługami oferowanymi użytkownikom, a my musimy dostosować się do ich funkcji.

Znalezienie idealnej aplikacji do zarządzania i optymalizacji pracy jest jeszcze ważniejsze, gdy trzeba zarządzać firmą. Czasami jednak, idealna aplikacja mobilna dla Twoich potrzeb nie istnieje w żadnym z dostępnych sklepów z aplikacjami. To właśnie wtedy możliwość tworzenia własnych aplikacji mobilnych staje się ważna.

Dzięki platformom no-code, możesz tworzyć aplikacje mobilne ze wszystkimi mniej lub bardziej zaawansowanymi funkcjami, które są potrzebne do prowadzenia firmy i udostępniać je swoim współpracownikom i pracownikom. Ponadto, jeśli zdasz sobie sprawę, że Twoje niestandardowe aplikacje mogą być przydatne dla innych firm, możesz również spieniężyć i stworzyć dodatkowe źródło dochodu dla swojego biznesu.

Jak stworzyć aplikację mobilną na iOS?

Kiedy zdecydujesz się zostać twórcą aplikacji i budować natywne aplikacje mobilne, masz do wyboru dwie główne ścieżki:

Pierwsza ścieżka jest najbardziej tradycyjna: uczysz się wszystkich języków programowania i umiejętności kodowania, których potrzebujesz (uważaj, aby specjalizować się w tych, które są zoptymalizowane pod kątem kodowania iOS app maker), a następnie przechodzisz do napisania każdej pojedynczej linii kodu dla swojej aplikacji, uruchomienia testów, sprawdzenia kodu przez kolegę, sprawdzenia kodu przez Apple i wreszcie uruchomienia swojej aplikacji mobilnej w sklepie z aplikacjami. Używasz platformy bez kodu: intuicyjny konstruktor aplikacji, który zapewnia ci szablony i przeciągnij i upuść wstępnie zbudowane elementy aplikacji do złożenia. W tym przypadku kod byłby automatycznie generowany przez samą platformę no-code, a Ty jesteś również wspierany podczas fazy uruchamiania w sklepach z aplikacjami.

Jak stworzyć aplikację mobilną na iOS za pomocą platform no-code

Tworzenie nowych aplikacji mobilnych z no-code app builders ma tę zaletę, że proces tworzenia aplikacji jest łatwiejszy, szybszy i bardziej wydajny; w niektórych przypadkach umożliwia proces dla twórców aplikacji, którzy nie mają zaawansowanych umiejętności kodowania. Ale jak tworzyć aplikacje mobilne za pomocą platformy no-code?

Platform no-code jest wiele i istnieją między nimi pewne różnice. Jednak podstawowy proces tworzenia aplikacji jest zawsze taki sam i wygląda tak:

Szablon aplikacji. Pierwszy krok w procesie tworzenia aplikacji no-code wymaga wybrania szablonu aplikacji spośród tych, które są dostępne w ramach twórcy aplikacji no-code. Szablony aplikacji mobilnych lub internetowych mają pewne wstępnie załadowane funkcje i zakładki, które możesz dostosować, dodać lub usunąć. Dostosuj szablony. Na tym etapie, możesz dostosować swój szablon aplikacji mobilnej z kolorami, czcionkami, schematami, swoim logo i wszystkimi innymi cechami, które mogą uczynić go atrakcyjnym i które mogą reprezentować tożsamość Twojej marki. Edytuj. Korzystając z gotowych elementów rozwoju aplikacji, możesz złożyć aplikację mobilną (lub aplikację internetową), którą chcesz. Możesz dodać funkcje powiadomień push, moduły płatności, bazy danych i inne. Dostosowywanie aplikacji i interfejsu odbywa się poprzez mechanizm drag-and-drop, który sprawia, że proces tworzenia aplikacji jest bardzo intuicyjny. Uruchomienie. Ostatnim krokiem jest uruchomienie Twojej aplikacji. Intuicyjny no-code app builder może sprawić, że proces uruchamiania będzie bardziej bezpośredni.

Który program do tworzenia aplikacji bez kodu powinieneś wybrać?

Znalezienie oprogramowania do tworzenia aplikacji, które pozwala użytkownikom na tworzenie aplikacji bez kodowania jest raczej łatwe. To znalezienie odpowiedniego, które może być wyzwaniem. Więc, jakie funkcje, lub zaawansowane funkcje, powinien mieć Twój no-code app builder?

Twój program do tworzenia aplikacji powinien mieć intuicyjny interfejs, który pozwala użytkownikom dostosować szablony i dodać zaawansowane funkcje, których potrzebujesz, nawet jeśli nie masz żadnej wiedzy programistycznej.

Twój app builder powinien również dostarczać szablony i wstępnie zbudowane bloki aplikacji. Dzięki temu w żaden sposób nie ogranicza Twoich umiejętności programistycznych i kreatywności. Wręcz przeciwnie, zwiększa je!

Twój konstruktor aplikacji powinien gwarantować bezpieczeństwo nawet bez konieczności kodowania. Funkcje bezpieczeństwa powinny być zawarte w ofercie funkcji kreatora aplikacji.

Twój twórca aplikacji powinien zapewnić dostęp do kodu backendowego, który automatycznie generuje. Tylko w ten sposób możesz mieć pewność, że masz pełną kontrolę nad tworzoną aplikacją mobilną lub webową. Posiadanie dostępu do kodu sourse pozwala również użytkownikom z wiedzą techniczną na edycję i eksport kodu, dzięki czemu mogą oni, jeśli chcą, osiągnąć głębszy poziom personalizacji.

Twój kreator aplikacji powinien pozwalać na tworzenie tylu aplikacji, ile chcesz.

Twój app builder powinien pozwolić użytkownikom na tworzenie natywnych aplikacji. Jest to szczególnie ważne, jeśli tworzysz aplikacje mobilne dla urządzeń z systemem iOS: musisz użyć aplikacji bez kodu, która pozwala tworzyć natywne aplikacje mobilne iOS (więcej szczegółów w następnym akapicie).

Czy można stworzyć aplikację dla iOS bez kodowania?

Jak właśnie zobaczyliśmy, tak, jest całkowicie możliwe stworzenie aplikacji mobilnej na iOS bez kodowania. W przypadku twórców aplikacji bez kodu cały proces stałby się bez kodu, od początkowego utworzenia konta deweloperskiego do ostatecznego uruchomienia aplikacji mobilnych w Apple App Store.

W związku z tym ważne jest rozróżnienie między twórcami aplikacji o niskim kodzie i bez kodu. Z low code app makers, jesteś zobowiązany do zrobienia trochę kodu: jesteś dostarczany z niektórymi szablonami i blokami pre-build, ale nadal jest trochę kodowania do zrobienia. Z no code app makers, można stworzyć całą aplikację mobilną od podstaw bez żadnego kodowania. Jest to ważne, aby wiedzieć, ponieważ, gdy wybierzesz swój app maker, chcesz upewnić się, że wymaga to nie kodowania w ogóle, a nie niektóre kodowania.

Czy potrzebuję natywnej aplikacji na iOS?

Natywne aplikacje to aplikacje stworzone dla konkretnego systemu operacyjnego. Na przykład natywna aplikacja mobilna iOS to aplikacja stworzona specjalnie dla urządzeń z systemem iOS. Aplikacja natywna skuteczniej kontroluje czujniki urządzenia, powiadomienia push są bardziej efektywne (problemy związane z odbieraniem i wysyłaniem powiadomień push są rzadsze), a ogólna wydajność aplikacji jest zwiększona.

Istnieją aplikacje natywne zarówno dla systemu iOS, jak i Android; czasami te same aplikacje mobilne istnieją w dwóch wersjach: odpowiednio dla systemu iOS i Androida. W tym artykule mówimy o tym, jak tworzyć aplikacje Apple. Jeśli chcesz zoptymalizować wydajność swojej aplikacji, tak, musisz stworzyć natywną aplikację dla systemu iOS.

Jak można tworzyć natywne aplikacje dla systemu iOS?

Najlepsze no-code app builders pozwalają tworzyć natywne aplikacje dla iOS i Androida, co oznacza, że mają konkretne ustawienie, w którym musisz określić, dla jakiego systemu operacyjnego tworzysz aplikacje mobilne. To wszystko, co musisz zrobić, aby stworzyć natywną aplikację za pomocą no-code app builders; sam app builder robi resztę.

Ile kosztuje tworzenie aplikacji mobilnych dla iOS?

Koszty związane z procesem tworzenia aplikacji mobilnych dla systemu iOS mogą się różnić w zależności od wielu aspektów. Na przykład, Twoja własna wiedza na temat kodowania robi ogromną różnicę: jeśli możesz zająć się wymaganym kodowaniem na własną rękę, możesz zaoszczędzić trochę pieniędzy, ale jeśli musisz zatrudnić eksperta od tworzenia aplikacji lub dewelopera, koszty mogą stać się bardzo wysokie.

W szczególności koszty stają się najwyższe, gdy trzeba zatrudnić nie jednego twórcę aplikacji, ale cały zespół programistów. W oparciu o te zmienne, oszacowano, że koszty tworzenia aplikacji mobilnych dla systemu iOS mogą wahać się od 40 000 dolarów do nawet 730 000 dolarów!

Czy mogę stworzyć aplikację na iOS za darmo?

Tworzenie aplikacji mobilnych od podstaw nigdy nie może być uznane za proces bezkosztowy. Nawet jeśli posiadasz wszystkie wymagane umiejętności i wiedzę z zakresu kodowania, nawet jeśli nie musisz płacić za usługę no-code lub app maker do wykorzystania, powinieneś w każdym przypadku wziąć pod uwagę koszty narzędzi i sprzętu, z którego korzystasz.

Ponadto, budowanie aplikacji mobilnej od podstaw i pisanie wymaganego kodu linia po linii jest bardzo czasochłonnym procesem, a jeśli prawdą jest, że czas to pieniądz, to nie, tworzenie aplikacji od podstaw nigdy nie jest darmowe.Istnieje sposób na zmniejszenie kosztów i radzenie sobie z ograniczeniami budżetowymi (jeśli istnieją): rozwiązanie, które omówiliśmy do tej pory, to korzystanie z no-code app makers.

Oczywiście, korzystanie z no-code app maker będzie miało koszt (zwykle, no-code app makers wymagają płatnego planu). Mimo to, jest to prawie nieistotne w porównaniu z niezwykle wysokimi kosztami tradycyjnego rozwoju aplikacji Apple. Jest to jeszcze jeden powód, aby polegać na twórcach aplikacji bez kodu.

Dlaczego warto wybrać AppMaster iPhone app creator

Wielokrotnie podkreślaliśmy w tym artykule, jak ważne jest wybranie odpowiedniego konstruktora aplikacji no-code do swoich celów. Dlatego pomyśleliśmy o zakończeniu tego przewodnika na temat tworzenia aplikacji na iPhone'a, polecając AppMaster jako kreator aplikacji na iPhone'a.

Omówiliśmy już cechy, których powinieneś szukać w swoim twórcy aplikacji mobilnych, a AppMaster spełnia je wszystkie. Jednak funkcje i cechy AppMastera wykraczają jeszcze dalej.

AppMaster to intuicyjny konstruktor aplikacji, który pozwala użytkownikom tworzyć tyle aplikacji, ile chcą, a wszystkie mogą być natywne dla konkretnych urządzeń (w tym przypadku urządzeń Apple). Jeśli potrzebujesz stworzyć aplikację mobilną zarówno dla systemu iOS, jak i Android, możesz to zrobić w całości na tej platformie, ponieważ pozwala ona użytkownikom na tworzenie wielu aplikacji dla systemu operacyjnego Android lub iOS.

Tworzenie natywnej aplikacji dla iOS jest ważniejsze niż się wydaje: AppMaster, w szczególności, dzięki swoim funkcjom i zaawansowanym funkcjom, pozwala użytkownikom kontrolować sprzęt urządzeń Apple. Na przykład, zamiast kontrolować czujnik NFC, za pomocą AppMaster konfigurujesz kontrole i funkcje dla konkretnego czujnika NFC iPhone'a. To samo dotyczy kamer, czujników BLE i Face ID.

Jak już pewnie wiecie, jedną z mocnych stron urządzeń Apple, w porównaniu do urządzeń z Androidem, jest to, że ta sama firma, która tworzy sprzęt, tworzy również oprogramowanie, które nim steruje. Dzięki temu oprogramowanie jest zawsze stworzone specjalnie dla tych komponentów (podczas gdy z Androidem masz jedno oprogramowanie, które ma być w stanie kontrolować i dostosowywać się do różnych komponentów zamontowanych na różnych urządzeniach). Z AppMaster masz tę samą zaletę: tworzysz aplikację (oprogramowanie) do kontroli i pracy z tym konkretnym komponentem sprzętowym, optymalizując działanie aplikacji.

Zalety AppMaster dla deweloperów są również następujące:

Zapewnia podejście oparte na serwerze, które pozwala aktualizować profesjonalną aplikację internetową lub aplikacje mobilne, nad którymi pracujesz, w czasie rzeczywistym. W dzisiejszym świecie, w którym sieć stale się zmienia, a platformy stale ewoluują, niezwykle ważne jest unikanie statycznych narzędzi programistycznych, niezależnie od tego, czy są to aplikacje internetowe czy mobilne. Wręcz przeciwnie, ty jako programista musisz być w stanie aktualizować, zmieniać i edytować uruchomione przez siebie oprogramowanie w czasie rzeczywistym. W ten sposób zapewniasz swoim odbiorcom najlepszą możliwą usługę, wygrywając z konkurencją.

Aplikacja stworzona za pomocą AppMaster jest nie tylko łatwiejsza do uruchomienia, ale także do wprowadzenia na rynek. Dzieje się tak, ponieważ AppMaster sam zapewnia pewne narzędzia marketingowe dla twoich aplikacji mobilnych, aplikacji internetowych i stron internetowych. Zespół AppMaster obliczył, że wykorzystując funkcje marketingowe AppMaster, możesz dotrzeć do docelowych odbiorców w dziesięciokrotnie krótszym czasie niż inne narzędzia bez kodu.

Wreszcie, ale nie mniej ważne, AppMaster jest dobrze zintegrowany z wieloma innymi platformami. Dzięki integracji swoich ulubionych narzędzi możesz otrzymywać powiadomienia push i dostosowywać je, ale także tworzyć raporty z mediów społecznościowych i auth dla swoich aplikacji mobilnych lub projektów. Zoom, Discord i Microsoft Azure to tylko niektóre z integracji, które obsługuje AppMaster.

Podsumowanie

Z tego artykułu dowiedziałeś się wszystkiego, co musisz wiedzieć o tym, jak tworzyć aplikacje mobilne na iPhone'a i wprowadzać je do sklepu z aplikacjami. Podejście bez kodu i AppMaster jako twój konstruktor aplikacji bez kodu to główne zasoby, które powinieneś wziąć pod uwagę, aby usprawnić proces twórczy i rozwój, zmniejszyć koszty i szybciej osiągnąć swoje cele.