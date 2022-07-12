创建一个更强大的品牌需要有效的商业策略。网站的内容和布局在建立品牌方面起着至关重要的作用。一个强大的品牌取决于你的员工和客户之间的联系。把你的品牌看成是一个俱乐部，内容是设计，体验是叙述。

把网站体验看成是一种复杂的数字形式，并不能帮助你发展一个更好的品牌。相反，通过叙事的窗口来看待你的应用设计将完全改变你的思维方式。通过你的应用内容的叙事和故事总是能帮助我们与人沟通。

如何利用无代码工具和高效的内容来建立一个更强大的品牌？



尝试找到你的网站叙事应该代表的情感线索和惯例。一致性、逻辑流程和明确的目标应该在你的叙述中出现。此外，从一开始就包括你的内容设计团队。这样，他们就会合作并保持在同一页面上。否则，你的网页设计内容和图形可能不匹配。

以下是你需要需要考虑的事情。

内容即设计。



与你的网站内容作者交谈，他用文字代表你的网站。如果你用内容设计来填充一些细节作为内容，你的网站将永远不会有一个吸引人的体验。因此，了解你的内容应该有资格使用文字作为表达，这是至关重要的。

让内容设计的作者感到自由。如果你限制了你的内容设计作者，他们就不能有效地表达网页设计。请确保你允许内容设计作者参与网站布局，并从他们那里获得反馈。同样地，你的图形团队也应该参与到内容中来。他们可以就内容的标题是否表达了我们的叙述给出最好的反馈。

网站的意图。



与其使用网站地图，不如使用网站纲要来表达你的目的。创建一个网站纲要有助于让团队在同一页面上。网站地图对于非技术人员来说，理解起来很有挑战性。正因为如此，你的内容设计将无法有效沟通。你可以使用网站大纲轻松地向客户表达你的网页设计意图，因为你的客户可能不理解网站地图是如何工作的。因此，他们会更好地与你的品牌内容联系起来。

使用名义上的设计。



像情绪板这样的名义上的网页设计技术消除了基本的lorem ipsum（占位符文本）。此外，你会得到一个具体的方向性文本，有助于加强内容设计作者。他们将找到正确的方向，设计出有效而又吸引人的内容，精确地描述你的产品的意图。

品牌是一个俱乐部。



当我们谈到把你的品牌看作是一个俱乐部时，我们是强行要求让你的品牌具有吸引力，从而使人们愿意加入它。就像其他的俱乐部一样，知道如何吸引人们加入。了解这个基本的设计概念是非常复杂的。为了简单起见，它可以被分解成三个元素--气场、位置和故事。

气氛是你的品牌的声音、个性和语气。气氛取决于你如何运作你的品牌和你网站上的活动。你的品牌的位置是通过你从竞争对手、受众和趋势中得到的战略计算出来的。故事讲述的是你的产品所代表的叙述。目的是融入这些因素，创造一个吸引顾客的故事。

棘手的是，品牌也会改变它们的故事和个性。但不幸的是，品牌通常不会更新这一点以显示其演变。

一致的叙述。



为了有一个一致的叙述，你必须确保你的团队在每一步都考虑研究和品牌战略。这样，他们就能更好地理解你的想法，并给你反馈如何更好地建立你的产品策略。

建立一个内容设计有助于实现合作的方式。它允许每个人都能做出贡献并参与到应用开发中。有了最新的技术和无代码工具，实现这样的心态是毫不费力的。无代码开发应用程序的方式，可以帮助每个人参与创造叙述。如果设计师单独工作，他们的布局将不会有吸引力。内容设计的作者会填充文字，而不是吸引客户。无代码设计师确保每个人都能看到彼此的工作。这就吸引了整个团队，每个人都会努力实现同样的目标。

无代码平台的使用。



无代码平台是成功的，因为它的建立考虑到了用户的终端。在无码平台之前，大多数软件编码只为开发者而生。这种软件编码完全依赖于开发人员团队的编码，而团队的其他成员，如作家，则依赖于开发人员。无代码设计者让整个团队参与进来，加速了软件开发生命周期（SDLC）。因此，软件开发生命周期加快了，因为你不需要在预算、协调开发人员和人力资本资源上花费很多时间。

无代码软件有内置的编码功能，如拖放功能、模板和常见问题的即时解决方案。这些无码功能帮助你为你的品牌增加多个功能层。

无代码的好处



无码设计师的前景很好。这是因为它充当了IT开发、工程和不同编码需求之间的桥梁。

与其他业务流程相一致。



无代码允许其他商业人物如经理参与到这个过程中来。职业商务人士并不了解高度先进的技术或编码语言。No-code提供不同的统计数据，任何商务人士都可以理解。

清除IT积压。



无代码工具允许你为你的积压网站票据指定一个人，或者你可以要求无代码开发人员管理积压票据。这将释放你的IT团队，他们可以专注于重大任务。

低成本。



无代码工具允许你扩大你的编码开发人员的力量。因此，使用无代码，你可以用更少的开发人员来构建应用程序。另一方面，如果没有无码，你需要雇用更多的开发人员来增加你的预算。

项目管理。



无代码应用程序为你提供项目管理工具。这些工具允许你实现任务，并与你的团队分享你目前的进度状态。

营销技术



营销是任何品牌的重要组成部分。没有营销，你的产品无法取得重大突破。无码有多个工具专门用于不同类型的营销。社交媒体内容设计营销，电子邮件营销，以及对话式营销工具。

客户服务



在建立一个品牌的同时，客户服务是非常重要的。无码工具有一个客户服务工具，让你可以方便地管理你的客户服务。良好的客户服务会给你带来新的客户。

常见问题



我可以用无代码建立什么？



该平台用于建立三种类型的应用程序。

网络应用。

移动应用。

数据库应用。

我怎样才能在不写任何代码的情况下创办一家科技公司？



如今，建立一个没有编码的科技公司不是问题。你可以使用无代码建立任何类型的应用程序。然而，你必须了解如何使用该平台，以及你的应用程序需要哪些功能。定制应用程序以吸引客户也是必要的。

创业公司需要编码吗？



如果你想创业，无代码工具是非常好的。然而，建议如果你要开发一个复杂的应用程序，你应该有一个了解编码和软件开发协议的人。

不写代码怎么写？



无代码平台有一个图形用户界面。图形界面允许你通过几次点击和命令来创建一个应用程序。你可以轻松地添加功能、文本、视频和编辑颜色。你所要做的就是有一个策略，然后你就可以开始了。

创业者应该学习代码吗？



学习编码是非常困难的。如今，你不必成为一个专业的程序员来创建一个应用程序。无代码设计师的平台允许你检查你的应用程序的状态，并根据它做出决定。如果一个企业家想做编码，他必须付出很多时间。而不是这样，他可以使用无代码应用程序，并专注于业务发展。

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