O mercado de aplicativos móveis vem crescendo exponencialmente. E seu crescimento não mostra sinais de desaceleração: de acordo com uma análise realizada pela Allied Market Research , "o tamanho do mercado global de aplicativos móveis foi avaliado em US$ 106,27 bilhões em 2018" e deve chegar a "US$ 407,31 bilhões até 2026". Com um crescimento esperado de 18,6% em 6-7 anos, o mercado de aplicativos móveis é um dos mais promissores para os investidores de 2022.

Esses dados não são os mais chocantes: nossa própria experiência nos mostra como os telefones celulares se tornaram parte de nossa vida cotidiana e estão sempre presentes em casa, na escola, no trabalho e em nosso tempo livre. Estamos tão acostumados a gerenciar todos os aspectos de nossa vida a partir de nossos smartphones que torcemos o nariz quando não podemos. Para investidores e programadores, tudo isso se traduz em uma grande oportunidade: o desenvolvimento de aplicativos tornou-se uma forma de aumentar a receita de uma empresa, encontrar novos clientes, reter clientes antigos, gerenciar o suporte ao cliente e até mesmo iniciar um novo negócio totalmente baseado no lançamento de um novo aplicativo móvel.

Quando se trata de desenvolvimento de aplicativos, no entanto, há um forte equívoco: muitos usuários acreditam que desenvolver um aplicativo para Android é mais fácil e barato do que desenvolver um aplicativo para iOS. Em particular, acredita-se que as habilidades de codificação necessárias para desenvolver um aplicativo iOS sejam mais complexas e que lançar um aplicativo na Apple App Store seja muito mais desafiador do que fazê-lo na Google App Store.

Como estamos discutindo neste artigo, isso não é 100% verdade: as ferramentas de desenvolvimento que temos à nossa disposição hoje nos permitem nos tornar criadores de aplicativos iOS com mais facilidade do que antes. A mais importante dessas "ferramentas de desenvolvimento" são as plataformas sem código . Com eles, mesmo usuários não técnicos conseguem desenvolver um aplicativo móvel iOS com recursos avançados e lançá-lo nas App Stores. Vamos cavar em mais detalhes!

Posso desenvolver meu próprio aplicativo iOS?

Neste parágrafo, gostaríamos de abordar o equívoco que mencionamos acima. Muitos criadores de aplicativos inexperientes acreditam que você pode criar seus próprios aplicativos para dispositivos móveis Android (por exemplo, um que possa ser usado para automatizar alguns processos em sua empresa), mas não pode fazer o mesmo com o iOS. Da mesma forma, eles acham que desenvolver aplicativos móveis para Android e lançá-los na loja de aplicativos é mais fácil do que fazer o mesmo no ambiente da Apple.

Esses pensamentos, apesar de errados, têm uma certa base: lançar um aplicativo na Apple App Store é realmente mais desafiador porque a Apple executa verificações cuidadosas nos aplicativos, e apenas aplicativos funcionais e seguros podem acabar na loja de aplicativos. Dito isso, se você desenvolver aplicativos móveis iOS funcionais e seguros, iniciá-los na Apple App Store é tão fácil quanto iniciá-los na Google App Store.

O segundo tema quando se trata de desenvolvimento iOS diz respeito às habilidades de codificação. É verdade que desenvolver um aplicativo iOS requer habilidades de codificação mais complexas? Não, não é. Além disso, como estamos prestes a descobrir, com plataformas sem código, você pode realmente desenvolver aplicativos iOS sem escrever uma única linha de código.

Benefícios de criar aplicativos para iPhone

Já mencionamos que o tamanho do mercado de aplicativos móveis está aumentando amplamente, mas há outros motivos pelos quais você deve se tornar um construtor de aplicativos para iOS. Gostaríamos de abordar todos os benefícios de criar seu próprio aplicativo antes de discutir como você pode fazer isso nos próximos parágrafos.

Crie aplicativos como um modelo de negócios

A razão número 1 pela qual você deve criar aplicativos para iOS (e Android também) é que você pode ganhar muito dinheiro com eles quando estiverem disponíveis nas lojas de aplicativos dos diferentes sistemas. Você pode criar um negócio inteiro em torno de um aplicativo ou vários aplicativos. Quando você desenvolve aplicativos móveis e os coloca em uma das principais lojas de aplicativos, o aplicativo em si é o produto (ou serviço) que sua empresa está fornecendo aos usuários. Essa é a sua fonte de renda, e a receita pode ser bastante alta.

A tendência de aplicativos móveis veio para ficar.

Quando você pensa em uma ideia de aplicativo ou uma ideia de negócio, precisa pensar no futuro. Uma ideia vencedora agora pode continuar ganhando dinheiro nos próximos 2, 5 ou 10 anos?

Os aplicativos móveis vieram para ficar (veja Tamanho do mercado de aplicativos móveis ), e é por isso que eles são uma excelente ideia para um novo negócio. Por favor, não se limite a pensar em telefones celulares, porque hoje usamos aplicativos móveis nativos em tablets, computadores, carros, dispositivos domésticos inteligentes e em qualquer dispositivo em que as lojas de aplicativos estejam disponíveis.

É fácil

Criar aplicativos nativos para a App Store da Apple é mais fácil do que você imagina. A principal coisa que você pode aprender com este artigo é como pode ser fácil desenvolver um aplicativo móvel iOS com plataformas sem código . Claro, você precisa escolher a plataforma sem código certa (recomendamos a melhor para você!), mas então, você pode criar aplicativos móveis com todos os recursos que seus usuários precisam e lançá-los na App Store sem escrever um única linha de código.

Costumização

Quando você precisa usar seus dispositivos para uma finalidade específica, o que você sempre faz e o que todos nós fazemos) é pesquisar nas App Stores o aplicativo mais adequado. Nesse sentido, os aplicativos móveis são serviços pré-construídos oferecidos aos usuários, e temos que nos adaptar às suas funções.

Encontrar o aplicativo perfeito para gerenciar e otimizar seu fluxo de trabalho é ainda mais importante quando você precisa gerenciar um negócio. Às vezes, no entanto, o aplicativo móvel perfeito para suas necessidades não existe em nenhuma das lojas de aplicativos disponíveis. É aqui que a capacidade de criar seus próprios aplicativos móveis se torna importante.

Com plataformas sem código, você pode criar aplicativos móveis com todos os recursos mais ou menos avançados necessários para administrar seus negócios e compartilhá-los com seus colaboradores e funcionários. Além disso, se você perceber que seus aplicativos personalizados podem ser úteis para outras empresas, também poderá monetizar e criar uma fonte de renda adicional para sua empresa.

Como criar um aplicativo móvel iOS?

Quando você decide se tornar um criador de aplicativos e criar aplicativos móveis nativos, você tem dois caminhos principais para escolher:

O primeiro caminho é o mais tradicional: você aprende todas as linguagens de programação e habilidades de codificação de que precisa (tenha o cuidado de se especializar naquelas otimizadas para codificação de criadores de aplicativos iOS) e depois passa a escrever cada linha de código para o seu app, execute testes, tenha seu código verificado por um colega, tenha seu código verificado pela Apple e, finalmente, inicie seu aplicativo móvel na loja de aplicativos. Você usa uma plataforma sem código: um construtor de aplicativos intuitivo que fornece modelos e elementos de aplicativos pré-criados de arrastar e soltar para montar. Nesse caso, o código seria gerado automaticamente pela própria plataforma sem código e você também terá suporte durante a fase de lançamento nas lojas de aplicativos.

Como criar um aplicativo móvel iOS com plataformas sem código

A criação de novos aplicativos móveis com construtores de aplicativos sem código tem a vantagem de tornar o processo de desenvolvimento de aplicativos mais fácil, rápido e eficiente; em alguns casos, torna o processo possível para criadores de aplicativos que não possuem habilidades avançadas de codificação. Mas como você cria aplicativos móveis com uma plataforma sem código?

As plataformas sem código são muitas e existem algumas diferenças entre elas. No entanto, o processo básico de desenvolvimento de aplicativos é sempre o mesmo e se parece com isso:

Modelo de aplicativo. A primeira etapa do processo de desenvolvimento de aplicativos sem código exige que você escolha um modelo de aplicativo entre os disponíveis no criador de aplicativos sem código. Os modelos de aplicativo móvel ou aplicativo da Web têm alguns recursos e guias pré-carregados que você pode personalizar, adicionar ou excluir. Personalize modelos. Nesta fase, você pode personalizar seu modelo de aplicativo móvel com cores , fontes , esquemas, seu logotipo e todos os outros recursos que podem torná-lo atraente e que podem representar a identidade da sua marca . Editar. Usando elementos de desenvolvimento de aplicativos pré-criados, você pode montar o aplicativo móvel (ou aplicativo da web) que deseja. Você pode adicionar recursos de notificação por push, módulos de pagamento, bancos de dados e muito mais. A customização do app e da interface acontece por meio de um mecanismo de arrastar e soltar que torna o processo de desenvolvimento do app bastante intuitivo. Lançar. A etapa final é o lançamento do seu aplicativo . Um construtor de aplicativos intuitivo sem código pode tornar o processo de lançamento mais imediato.

Qual construtor de aplicativos sem código você deve escolher?

Encontrar um software de criação de aplicativos que permita aos usuários criar um aplicativo sem codificação é bastante fácil. É encontrar o caminho certo que pode ser um desafio. Então, que tipo de recursos, ou recursos avançados, seu criador de aplicativos sem código deve ter?

O construtor de aplicativos de sua preferência deve ter uma interface intuitiva que permita aos usuários personalizar seus modelos e adicionar os recursos avançados necessários, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento de programação.

Seu construtor de aplicativos também deve fornecer modelos e blocos de aplicativos pré-criados. Dessa forma, não limita suas habilidades de programação e criatividade de forma alguma. Pelo contrário, os potencializa!

Seu criador de aplicativos deve garantir a segurança mesmo sem a necessidade de codificação. Os recursos de segurança devem ser incluídos na oferta de recursos do criador de aplicativos.

Seu criador de aplicativos deve fornecer acesso ao código de back-end gerado automaticamente. Só assim você pode ter certeza de que tem propriedade total sobre o aplicativo para dispositivos móveis ou o aplicativo da Web que está criando. Ter acesso ao código fonte também permite que usuários com conhecimento técnico editem e exportem o código para que possam, se quiserem, atingir um nível mais profundo de personalização.

Seu construtor de aplicativos deve permitir que você crie quantos aplicativos desejar.

Seu criador de aplicativos deve permitir que os usuários criem aplicativos nativos. Isso é particularmente importante se você criar aplicativos móveis para dispositivos iOS: você precisa usar um aplicativo sem código que permita criar aplicativos móveis iOS nativos (consulte o próximo parágrafo para obter mais detalhes).

Você pode criar um aplicativo para iOS sem codificação?

Como acabamos de ver, sim, é totalmente possível criar um aplicativo móvel iOS sem codificação. Sem criadores de aplicativos de código, todo o processo se tornaria sem código, desde a criação inicial de sua conta de desenvolvedor até o lançamento final de seus aplicativos móveis na Apple App Store.

Nesse sentido, é importante distinguir entre criadores de aplicativos com pouco código e sem código. Com os criadores de aplicativos de baixo código, você precisa fazer alguma codificação: você recebe alguns blocos de modelo e pré-compilação, mas ainda há alguma codificação a ser feita. Sem criadores de aplicativos de código, você pode criar um aplicativo móvel inteiro do zero sem qualquer codificação. Isso é importante saber porque, ao escolher seu criador de aplicativos, você quer ter certeza de que ele não requer nenhuma codificação, em vez de alguma codificação.

Preciso de um aplicativo iOS nativo?

Aplicativos nativos são aplicativos criados para um sistema operacional específico. Por exemplo, um aplicativo móvel iOS nativo é um aplicativo criado especificamente para dispositivos iOS. Um aplicativo nativo é mais eficiente no controle dos sensores do dispositivo, as notificações push são mais eficazes (problemas relacionados ao recebimento e envio de notificações push são menos frequentes) e o desempenho geral do aplicativo é aprimorado.

Existem aplicativos nativos para iOS e Android; às vezes, os mesmos aplicativos móveis existem em duas versões: para iOS e Android, respectivamente. Neste artigo, estamos falando sobre como criar aplicativos da Apple. Se você deseja otimizar o desempenho do seu aplicativo, sim, você precisa criar um aplicativo nativo para o sistema iOS.

Como você pode criar aplicativos nativos para iOS?

Os melhores criadores de aplicativos sem código permitem que você crie aplicativos nativos para iOS e Android, o que significa que eles têm uma configuração específica em que você precisa especificar para qual sistema operacional você está criando os aplicativos móveis. Isso é tudo o que você precisa fazer para criar aplicativos nativos com construtores de aplicativos sem código; o próprio construtor de aplicativos faz o resto.

Quanto custa criar aplicativos móveis para iOS?

Os custos relacionados ao processo de desenvolvimento de aplicativos móveis para iOS podem variar dependendo de muitos aspectos. Por exemplo, seu próprio conhecimento de codificação faz uma enorme diferença: se você puder cuidar da codificação necessária por conta própria, poderá economizar algum dinheiro, mas se precisar contratar um criador ou desenvolvedor de aplicativos especializado, os custos podem se tornar muito altos .

Em particular, os custos se tornam mais altos quando você precisa contratar não um único desenvolvedor de aplicativos, mas uma equipe inteira de desenvolvedores. Com base nessas variáveis, estima-se que os custos para o desenvolvimento de aplicativos móveis para iOS podem variar de US$ 40.000 a US$ 730.000!

Posso criar um aplicativo iOS gratuitamente?

Criar aplicativos móveis do zero nunca pode ser considerado um processo de custo zero. Mesmo que você tenha todas as habilidades e conhecimentos de codificação necessários, mesmo que não precise pagar por um serviço sem código ou criador de aplicativos para utilizar, você deve, em qualquer caso, considerar os custos das ferramentas e equipamentos que você está usando.

Além disso, construir um aplicativo móvel do zero e escrever o código necessário linha por linha é um processo muito demorado, e se é verdade que tempo é dinheiro, então, não, criar um aplicativo do zero nunca é grátis. para reduzir os custos e lidar com restrições orçamentárias (se houver): a solução que discutimos até agora é não usar criadores de aplicativos de código.

É claro que usar um criador de aplicativos sem código teria um custo (geralmente, os criadores de aplicativos sem código exigem um plano pago). Ainda assim, é quase insignificante quando comparado ao custo extremamente alto do desenvolvimento tradicional de aplicativos da Apple. Este é mais um motivo para confiar em fabricantes de aplicativos sem código.

Por que escolher o criador de aplicativos para iPhone AppMaster

Destacamos muitas vezes neste artigo a importância de escolher o construtor de aplicativos sem código certo para seus propósitos. É por isso que pensamos em concluir este guia sobre como criar um aplicativo para iPhone, recomendando o AppMaster como seu criador de aplicativos para iPhone.

Já discutimos os recursos que você deve buscar em seu criador de aplicativos móveis, e o AppMaster atende a todos eles. No entanto, os recursos e características do AppMaster vão além.

AppMaster é um construtor de aplicativos intuitivo que permite aos usuários criar quantos aplicativos quiserem, e todos podem ser nativos de dispositivos específicos (neste caso, dispositivos Apple). Se você precisa desenvolver um aplicativo móvel para iOS e Android, pode fazê-lo inteiramente nesta plataforma, pois permite aos usuários criar vários aplicativos para o sistema operacional Android ou iOS.

Criar um aplicativo nativo para iOS é mais importante do que parece: o AppMaster, em particular, com suas funções e recursos avançados, permite que os usuários controlem o hardware dos dispositivos Apple. Por exemplo, em vez de controlar um sensor NFC, com o AppMaster, você configura controles e funções para o sensor NFC específico do iPhone. O mesmo vale para câmeras, sensores BLE e Face ID.

Como você já deve saber, um dos pontos fortes dos dispositivos da Apple, comparado aos dispositivos Android, é que a mesma empresa que cria o hardware também cria o software que o controla. Dessa forma, o software é sempre criado especificamente para esses componentes (enquanto no Android, você tem um software que deve ser capaz de controlar e se adaptar a diferentes componentes montados em diferentes dispositivos). Com o AppMaster, você tem a mesma vantagem: você cria um app (software) para controlar e trabalhar com aquele componente de hardware específico, otimizando o desempenho do app.

As vantagens do AppMaster para desenvolvedores também são as seguintes:

Ele fornece uma abordagem orientada ao servidor que permite atualizar o aplicativo Web profissional ou os aplicativos móveis em que você está trabalhando em tempo real. No mundo de hoje, quando a web está em constante mudança e as plataformas estão sempre evoluindo, é extremamente importante evitar ferramentas de software estáticas, sejam eles aplicativos da web ou aplicativos móveis. Pelo contrário, você, como programador, precisa ser capaz de atualizar, alterar e editar o software que lançou em tempo real. Dessa forma, você oferece ao seu público o melhor atendimento possível, vencendo a concorrência.

Um aplicativo criado com o AppMaster não é apenas mais fácil de lançar, mas também de comercializar. Isso ocorre porque o próprio AppMaster fornece algumas ferramentas de marketing para seus aplicativos móveis, aplicativos da web e sites. A equipe do AppMaster calculou que, explorando as funções de marketing do AppMaster, você poderia alcançar seu público-alvo em tempo dez vezes menor do que outras ferramentas sem código.

Por último, mas não menos importante, o AppMaster está bem integrado com muitas outras plataformas. Com a integração de suas ferramentas favoritas, você pode receber notificações push e personalizar suas notificações push, mas também criar relatórios de mídia social e autenticação para seus aplicativos ou projetos móveis. Zoom, Discord e Microsoft Azure são apenas algumas das integrações que o AppMaster suporta.

Conclusão

Com este artigo, você aprendeu tudo o que precisa saber sobre como criar seus aplicativos móveis para iPhone e iniciá-los na loja de aplicativos. A abordagem sem código e o AppMaster como seu construtor de aplicativos sem código são os principais recursos que você deve levar em consideração para aprimorar o processo criativo e de desenvolvimento, reduzir custos e alcançar seus objetivos mais rapidamente.