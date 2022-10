Le marché des applications mobiles a connu une croissance exponentielle. Et sa croissance ne montre aucun signe de ralentissement : selon une analyse menée par Allied Market Research , « la taille du marché mondial des applications mobiles était évaluée à 106,27 milliards de dollars en 2018 », et elle devrait atteindre « 407,31 milliards de dollars d'ici 2026 ». Avec une croissance attendue de 18,6% en 6-7 ans, le marché des applications mobiles est l'un des plus prometteurs pour les investisseurs de 2022.

Ces données ne sont pas les plus choquantes de toutes : notre propre expérience nous montre à quel point les téléphones portables font désormais partie de notre quotidien et sont omniprésents à la maison, à l'école, au travail et pendant notre temps libre. Nous sommes tellement habitués à gérer tous les aspects de notre vie à partir de nos smartphones que nous tournons le nez quand nous ne le pouvons pas. Pour les investisseurs et les programmeurs, tout cela se traduit par une grande opportunité : le développement d'applications est devenu un moyen d'augmenter les revenus d'une entreprise, de trouver de nouveaux clients, de fidéliser les anciens clients, de gérer le support client et même de démarrer une nouvelle entreprise entièrement basée sur le lancement d'un nouvelle application mobile.

En ce qui concerne le développement d'applications, cependant, il existe une idée fausse très répandue : de nombreux utilisateurs pensent que le développement d'une application Android est plus facile et moins cher que le développement d'une application iOS. En particulier, on pense que les compétences de codage requises pour développer une application iOS sont plus complexes et que le lancement d'une application sur l'App Store d'Apple est beaucoup plus difficile que de le faire sur l'App Store de Google.

Comme nous en discutons dans cet article, ce n'est pas vrai à 100 % : les outils de développement dont nous disposons aujourd'hui nous permettent de devenir des créateurs d'applications iOS plus facilement qu'auparavant. Les plus importants de ces "outils de développement" sont les plates -formes sans code . Avec ceux-ci, même les utilisateurs non techniques peuvent réussir à développer une application mobile iOS avec des fonctionnalités avancées et à la lancer sur les App Stores. Allons plus loin dans les détails !

Puis-je développer ma propre application iOS ?

Dans ce paragraphe, nous aimerions aborder l'idée fausse que nous avons mentionnée ci-dessus. De nombreux créateurs d'applications inexpérimentés pensent que vous pouvez créer vos propres applications mobiles Android (par exemple, une que vous pouvez utiliser pour automatiser certains processus au sein de votre entreprise), mais vous ne pouvez pas faire la même chose avec iOS. De la même manière, ils pensent que développer des applications mobiles Android et les lancer sur l'App Store est plus facile que de faire la même chose dans l'environnement Apple.

Ces pensées, bien qu'inexactes, ont une certaine base : le lancement d'une application sur l'App Store d'Apple est en effet plus difficile car Apple effectue des contrôles minutieux sur les applications, et seules les applications fonctionnelles et sécurisées peuvent se retrouver sur l'App Store. Cela dit, si vous développez des applications mobiles iOS fonctionnelles et sécurisées, les lancer sur l'App Store d'Apple est aussi simple que de les lancer sur l'App Store de Google.

Le deuxième thème en matière de développement iOS concerne les compétences de codage. Est-il vrai que le développement d'une application iOS nécessite des compétences de codage plus complexes ? Non, ce n'est pas le cas. De plus, comme nous sommes sur le point de le découvrir, avec les plates-formes sans code, vous pouvez réellement développer des applications iOS sans écrire une seule ligne de code.

Avantages de créer des applications iPhone

Nous avons déjà mentionné que la taille du marché des applications mobiles augmente considérablement, mais il existe d'autres raisons pour lesquelles vous devriez devenir un créateur d'applications iOS. Nous aimerions aborder tous les avantages de créer votre propre application avant de discuter de la façon dont vous pouvez le faire dans les paragraphes suivants.

Créer des applications en tant que modèle commercial

La raison numéro 1 pour laquelle vous devriez créer des applications pour iOS (et Android également) est que vous pouvez gagner beaucoup d'argent grâce à elles une fois qu'elles sont disponibles sur les magasins d'applications des différents systèmes. Vous pouvez créer une entreprise entière autour d'une application ou de plusieurs applications. Lorsque vous développez des applications mobiles et que vous les mettez sur l'un des principaux magasins d'applications, l'application elle-même est le produit (ou le service) que votre entreprise fournit aux utilisateurs. C'est votre source de revenus, et les revenus peuvent être assez élevés.

La tendance des applications mobiles est là pour rester.

Lorsque vous pensez à une idée d'application ou à une idée d'entreprise, vous devez penser à l'avenir. Une idée gagnante peut-elle continuer à gagner de l'argent dans les 2, 5 ou 10 prochaines années ?

Les applications mobiles sont là pour rester (voir Taille du marché des applications mobiles ), et c'est pourquoi elles constituent une excellente idée pour une nouvelle entreprise. Ne vous limitez pas à penser aux téléphones mobiles, car aujourd'hui, nous utilisons des applications mobiles natives sur les tablettes, les ordinateurs, les voitures, les appareils domestiques intelligents et tous les appareils sur lesquels des magasins d'applications sont disponibles.

C'est facile

Créer des applications natives pour l'App Store d'Apple est plus facile que vous ne le pensez. La principale chose que vous pouvez apprendre de cet article est à quel point il peut être facile de développer une application mobile iOS avec des plateformes sans code . Bien sûr, vous devez choisir la bonne plate-forme sans code (nous vous recommanderons la meilleure !), mais ensuite, vous pouvez créer des applications mobiles avec toutes les fonctionnalités dont vos utilisateurs ont besoin et les lancer sur l'App Store sans écrire de une seule ligne de code.

Personnalisation

Lorsque vous devez utiliser vos appareils dans un but précis, ce que vous faites toujours et ce que nous faisons tous, c'est rechercher dans les App Stores l'application la plus appropriée. En ce sens, les applications mobiles sont des services prédéfinis proposés aux utilisateurs, et nous devons nous adapter à leurs fonctions.

Trouver l'application parfaite pour gérer et optimiser votre flux de travail est encore plus important lorsque vous devez gérer une entreprise. Parfois, cependant, l'application mobile idéale pour vos besoins n'existe dans aucun des magasins d'applications disponibles. C'est là que la possibilité de créer vos propres applications mobiles devient importante.

Avec les plateformes no-code, vous pouvez créer des applications mobiles avec toutes les fonctionnalités plus ou moins avancées dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre entreprise et les partager avec vos collaborateurs et employés. De plus, si vous réalisez que vos applications personnalisées pourraient être utiles à d'autres entreprises, vous pouvez également monétiser et créer une source de revenus supplémentaire pour votre entreprise.

Lorsque vous décidez de devenir un créateur d'applications et de créer des applications mobiles natives, vous avez le choix entre deux voies principales :

Le premier chemin est le plus traditionnel : vous apprenez tous les langages de programmation et les compétences de codage dont vous avez besoin (attention à vous spécialiser dans ceux qui sont optimisés pour le codage des créateurs d'applications iOS), puis vous passez à l'écriture de chaque ligne de code pour votre app, faites des tests, faites vérifier votre code par un collègue, faites vérifier votre code par Apple et enfin lancez votre application mobile sur l'app store. Vous utilisez une plate-forme sans code : un créateur d'application intuitif qui vous fournit des modèles et des éléments d'application prédéfinis par glisser-déposer à assembler. Dans ce cas, le code serait automatiquement généré par la plateforme no-code elle-même, et vous êtes également accompagné lors de la phase de lancement sur les app stores.

La création de nouvelles applications mobiles avec des créateurs d' applications sans code présente l'avantage de rendre le processus de développement d'applications plus facile, plus rapide et plus efficace ; dans certains cas, cela rend le processus possible pour les créateurs d'applications qui n'ont pas de compétences avancées en matière de codage. Mais comment créer des applications mobiles avec une plateforme sans code ?

Les plates-formes sans code sont nombreuses et il existe certaines différences entre elles. Cependant, le processus de développement d'application de base est toujours le même et ressemble à ceci :

Modèle d'application. La première étape de votre processus de développement d'applications sans code vous oblige à choisir un modèle d'application parmi ceux qui sont disponibles dans le créateur d'applications sans code. Les modèles d'application mobile ou d'application Web comportent des fonctionnalités et des onglets préchargés que vous pouvez personnaliser, ajouter ou supprimer. Personnalisez les modèles. À ce stade, vous pouvez personnaliser votre modèle d'application mobile avec des couleurs , des polices , des schémas, votre logo et toutes les autres fonctionnalités qui peuvent le rendre attrayant et qui peuvent représenter l'identité de votre marque . Éditer. À l'aide des éléments de développement d'applications prédéfinies, vous pouvez assembler l'application mobile (ou l'application Web) de votre choix. Vous pouvez ajouter des fonctionnalités de notification push, des modules de paiement, des bases de données , etc. La personnalisation de l'application et de l'interface s'effectue via un mécanisme de glisser-déposer qui rend le processus de développement de l'application très intuitif. Lancement. La dernière étape est le lancement de votre application . Un créateur d'application intuitif sans code peut rendre le processus de lancement plus immédiat.

Quel constructeur d'application sans code devriez-vous choisir ?

Trouver un logiciel de création d'applications qui permet aux utilisateurs de créer une application sans codage est plutôt facile. C'est trouver le bon qui peut être difficile. Alors, quel type de fonctionnalités ou de fonctionnalités avancées votre créateur d'application sans code devrait-il avoir ?

Votre créateur d'application de choix doit avoir une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de personnaliser vos modèles et d'ajouter les fonctionnalités avancées dont vous avez besoin, même si vous n'avez aucune connaissance en programmation.

Votre créateur d'application doit également fournir des modèles et des blocs d'application prédéfinis. De cette façon, cela ne limite en rien vos compétences en programmation et votre créativité. Au contraire, cela les valorise !

Votre créateur d'application doit garantir la sécurité même sans aucun codage requis. Les fonctionnalités de sécurité doivent être incluses dans l'offre de fonctionnalités du créateur d'application.

Votre créateur d'application doit fournir un accès au code principal qu'il génère automatiquement. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez vous assurer que vous avez la pleine propriété de l'application mobile ou de l'application Web que vous créez. L'accès au code source permet également aux utilisateurs ayant une expertise technique de modifier et d'exporter le code afin qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, atteindre un niveau de personnalisation plus poussé.

Votre créateur d'application devrait vous permettre de créer autant d'applications que vous le souhaitez.

Votre créateur d'application doit permettre aux utilisateurs de créer des applications natives. Ceci est particulièrement important si vous créez des applications mobiles pour les appareils iOS : vous devez utiliser une application sans code qui vous permet de créer des applications mobiles iOS natives (voir le paragraphe suivant pour plus de détails).

Pouvez-vous créer une application pour iOS sans codage ?

Comme nous venons de le voir, oui, il est tout à fait possible de créer une application mobile iOS sans coder. En l'absence de créateurs d'applications de code, l'ensemble du processus deviendrait sans code, de la création initiale de votre compte de développeur au lancement final de vos applications mobiles sur l'App Store d'Apple.

À cet égard, il est important de faire la distinction entre les créateurs d'applications à faible code et sans code. Avec les créateurs d'applications à faible code, vous devez effectuer un peu de codage : vous recevez des blocs de modèles et de pré-construction, mais il reste encore du codage à faire. En l'absence de créateurs d'applications de code, vous pouvez créer une application mobile complète à partir de zéro sans aucun codage. Ceci est important à savoir car, lorsque vous choisissez votre créateur d'application, vous voulez vous assurer qu'il ne nécessite aucun codage plutôt qu'un certain codage.

Ai-je besoin d'une application iOS native ?

Les applications natives sont des applications créées pour un système d'exploitation spécifique. Par exemple, une application mobile iOS native est une application spécialement créée pour les appareils iOS. Une application native est plus efficace pour contrôler les capteurs de l'appareil, les notifications push sont plus efficaces (les problèmes liés à la réception et à l'envoi de notifications push sont moins fréquents) et les performances globales de l'application sont améliorées.

Il existe des applications natives pour iOS et Android ; parfois, les mêmes applications mobiles existent en deux versions : pour iOS et Android respectivement. Dans cet article, nous parlons de la façon de créer des applications Apple. Si vous souhaitez optimiser les performances de votre application, oui, vous devez créer une application native pour le système iOS.

Les meilleurs créateurs d'applications sans code vous permettent de créer des applications natives pour iOS et Android, ce qui signifie qu'ils ont un paramètre spécifique dans lequel vous devez spécifier le système d'exploitation pour lequel vous créez les applications mobiles. C'est tout ce que vous avez à faire pour créer des applications natives avec des générateurs d'applications sans code ; le constructeur d'applications lui-même fait le reste.

Combien coûte la création d'applications mobiles pour iOS ?

Les coûts liés au processus de développement d'applications mobiles iOS peuvent varier en fonction de nombreux aspects. Par exemple, vos propres connaissances en matière de codage font une énorme différence : si vous pouvez vous occuper vous-même du codage requis, vous pouvez économiser de l'argent, mais si vous devez engager un créateur ou un développeur d'applications expert, les coûts peuvent devenir très élevés. .

En particulier, les coûts deviennent les plus élevés lorsque vous devez embaucher non pas un seul développeur d'applications, mais toute une équipe de développeurs. Sur la base de ces variables, il a été estimé que les coûts de développement d'applications mobiles iOS peuvent varier de 40 000 $ à 730 000 $ !

Puis-je créer une application iOS gratuitement ?

La création d'applications mobiles à partir de zéro ne peut jamais être considérée comme un processus à coût nul. Même si vous possédez toutes les compétences et connaissances requises en matière de codage, même si vous n'avez pas besoin de payer pour un service sans code ou un créateur d'applications à utiliser, vous devez, dans tous les cas, tenir compte des coûts des outils et de l'équipement que vous utilisez. utilisant.

De plus, créer une application mobile à partir de zéro et écrire le code requis ligne par ligne est un processus très chronophage, et s'il est vrai que le temps c'est de l'argent, alors, non, créer une application à partir de zéro n'est jamais gratuit. pour réduire les coûts et faire face aux contraintes budgétaires (s'il y en a) : la solution dont nous avons discuté jusqu'à présent est de ne pas utiliser de créateurs d'applications de code.

Bien sûr, l'utilisation d'un créateur d'applications sans code aurait un coût (généralement, les créateurs d'applications sans code nécessitent un forfait payant). Pourtant, c'est presque insignifiant par rapport au coût extrêmement élevé du développement d'applications Apple traditionnelles. C'est une raison de plus de faire confiance aux créateurs d'applications sans code.

Pourquoi choisir le créateur d'applications iPhone AppMaster

Nous avons souligné à plusieurs reprises dans cet article à quel point il est important de choisir le bon constructeur d'applications sans code pour vos besoins. C'est pourquoi nous avons pensé conclure ce guide sur la création d'une application iPhone en recommandant AppMaster comme créateur d'application iPhone.

Nous avons déjà discuté des fonctionnalités que vous devriez rechercher dans votre créateur d'applications mobiles, et AppMaster les rencontre toutes. Cependant, les fonctionnalités et les caractéristiques d'AppMaster vont encore plus loin.

AppMaster est un constructeur d'applications intuitif qui permet aux utilisateurs de créer autant d'applications qu'ils le souhaitent, et elles peuvent toutes être natives pour des appareils spécifiques (dans ce cas, les appareils Apple). Si vous avez besoin de développer une application mobile pour iOS et Android, vous pouvez le faire entièrement sur cette plate-forme car elle permet aux utilisateurs de créer plusieurs applications pour le système d'exploitation Android ou iOS.

Créer une application native pour iOS est plus important qu'il n'y paraît : AppMaster, en particulier, avec ses fonctions et fonctionnalités avancées, permet aux utilisateurs de contrôler le matériel des appareils Apple. Par exemple, au lieu de contrôler un capteur NFC, avec AppMaster, vous configurez des commandes et des fonctions pour le capteur NFC de l'iPhone spécifique. Il en va de même pour les caméras, les capteurs BLE et Face ID.

Comme vous le savez peut-être déjà, l'une des forces des appareils Apple, par rapport aux appareils Android, est que la même entreprise qui crée le matériel crée également le logiciel qui le contrôle. De cette façon, le logiciel est toujours créé spécifiquement pour ces composants (alors qu'avec Android, vous avez un logiciel qui est censé être capable de contrôler et de s'adapter à différents composants montés sur différents appareils). Avec AppMaster, vous avez le même avantage : vous créez une application (logiciel) pour contrôler et travailler avec ce composant matériel spécifique, optimisant ainsi les performances de l'application.

Les avantages d'AppMaster pour les développeurs sont également les suivants :

Il fournit une approche basée sur le serveur qui vous permet de mettre à jour l'application Web professionnelle ou les applications mobiles sur lesquelles vous travaillez en temps réel. Dans le monde d'aujourd'hui, alors que le Web change constamment et que les plateformes évoluent constamment, il est extrêmement important d'éviter les outils logiciels statiques, qu'il s'agisse d'applications Web ou d'applications mobiles. Au contraire, en tant que programmeur, vous devez être en mesure de mettre à jour, de modifier et d'éditer le logiciel que vous avez lancé en temps réel. De cette façon, vous offrez à votre public le meilleur service possible, en remportant la compétition.

Une application créée avec AppMaster est non seulement plus facile à lancer mais aussi à commercialiser. En effet, AppMaster fournit lui-même des outils marketing pour vos applications mobiles, vos applications Web et vos sites Web. L'équipe d'AppMaster a calculé qu'en exploitant les fonctions marketing d'AppMaster, vous pouviez atteindre votre public cible en dix fois moins de temps que d'autres outils sans code.

Enfin, AppMaster est bien intégré à de nombreuses autres plates-formes. Avec l'intégration de vos outils préférés, vous pouvez recevoir des notifications push et personnaliser vos notifications push, mais aussi créer des rapports et des authentifications sur les réseaux sociaux pour vos applications ou projets mobiles. Zoom, Discord et Microsoft Azure ne sont que quelques-unes des intégrations prises en charge par AppMaster.

Conclusion

Avec cet article, vous avez appris tout ce que vous devez savoir sur la façon de créer vos applications mobiles iPhone et de les lancer sur l'App Store. L'approche sans code et AppMaster en tant que constructeur d'applications sans code sont les principales ressources à prendre en compte pour améliorer le processus de création et de développement, réduire les coûts et atteindre vos objectifs plus rapidement.