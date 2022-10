Der Markt für mobile Apps wächst exponentiell. Und sein Wachstum zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung: Laut einer von Allied Market Research durchgeführten Analyse „wurde die globale Marktgröße für mobile Apps im Jahr 2018 auf 106,27 Milliarden US-Dollar geschätzt“, und es wird erwartet, dass sie bis 2026 „407,31 Milliarden US-Dollar“ erreichen wird. Mit einem erwarteten Wachstum von 18,6 % in 6-7 Jahren ist der Markt für mobile Apps einer der vielversprechendsten für die Investoren des Jahres 2022.

Diese Daten sind nicht die schockierendsten: Unsere eigene Erfahrung zeigt uns, wie Mobiltelefone Teil unseres Alltags geworden sind und zu Hause, in der Schule, auf der Arbeit und in unserer Freizeit allgegenwärtig sind. Wir sind so daran gewöhnt, jeden Aspekt unseres Lebens von unseren Smartphones aus zu verwalten, dass wir die Nase rümpfen, wenn wir es nicht können. Für Investoren und Programmierer bedeutet dies alles eine große Chance: Die App-Entwicklung ist zu einer Möglichkeit geworden, den Umsatz eines Unternehmens zu steigern, neue Kunden zu finden, alte Kunden zu halten, den Kundensupport zu verwalten und sogar ein neues Unternehmen zu gründen, das ausschließlich auf der Einführung eines Unternehmens basiert neue Handy-App.

Bei der Entwicklung von Apps gibt es jedoch ein starkes Missverständnis: Viele Benutzer glauben, dass die Entwicklung einer Android-App einfacher und billiger ist als die Entwicklung einer iOS-Anwendung. Insbesondere wird angenommen, dass die für die Entwicklung einer iOS-App erforderlichen Programmierkenntnisse komplexer sind und dass die Einführung einer App im Apple App Store weitaus schwieriger ist als dies im Google App Store.

Wie wir in diesem Artikel besprechen, ist dies nicht 100 % wahr: Die Entwicklungstools, die uns heute zur Verfügung stehen, ermöglichen es uns, einfacher als zuvor Entwickler von iOS-Apps zu werden. Die wichtigsten dieser „Entwicklungswerkzeuge“ sind No-Code- Plattformen. Damit können auch technisch nicht versierte Benutzer eine mobile iOS-Anwendung mit erweiterten Funktionen entwickeln und in den App Stores starten. Lassen Sie uns in weitere Details gehen!

Kann ich meine eigene iOS-App entwickeln?

In diesem Absatz möchten wir das oben erwähnte Missverständnis ansprechen. Viele unerfahrene App-Entwickler glauben, dass Sie Ihre eigenen mobilen Android-Apps erstellen können (z. B. eine, mit der Sie einige Prozesse in Ihrem Unternehmen automatisieren können), aber Sie können das nicht mit iOS tun. Ebenso denken sie, dass es einfacher ist, mobile Android-Apps zu entwickeln und sie im App Store zu starten, als dasselbe in der Apple-Umgebung zu tun.

Diese Gedanken haben, obwohl sie falsch sind, eine gewisse Grundlage: Eine App im Apple App Store zu starten, ist in der Tat eine größere Herausforderung, da Apple Apps sorgfältig prüft und nur funktionierende und sichere Apps im App Store landen können. Wenn Sie jedoch funktionierende und sichere mobile iOS-Apps entwickeln, ist der Start im Apple App Store genauso einfach wie der Start im Google App Store.

Das zweite Thema bei der iOS-Entwicklung betrifft Programmierkenntnisse. Stimmt es, dass die Entwicklung einer iOS-App komplexere Programmierkenntnisse erfordert? Nein, ist es nicht. Wie wir gleich entdecken werden, können Sie mit No-Code-Plattformen tatsächlich iOS-Apps entwickeln, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben.

Vorteile der Erstellung von iPhone-Apps

Wir haben bereits erwähnt, dass der Markt für mobile Apps stark zunimmt, aber es gibt noch andere Gründe, warum Sie ein iOS-App-Builder werden sollten. Wir möchten alle Vorteile der Erstellung Ihrer eigenen App ansprechen, bevor wir in den nächsten Abschnitten erörtern, wie Sie dies tun können.

Erstellen Sie Apps als Geschäftsmodell

Der Hauptgrund, warum Sie Apps für iOS (und auch Android) erstellen sollten, ist, dass Sie damit viel Geld verdienen können, sobald sie in den App Stores der verschiedenen Systeme verfügbar sind. Sie können ein ganzes Unternehmen um eine oder mehrere Apps herum aufbauen. Wenn Sie mobile Apps entwickeln und sie in einem der wichtigsten App-Stores veröffentlichen, ist die App selbst das Produkt (oder die Dienstleistung), das Ihr Unternehmen den Benutzern anbietet. Das ist Ihre Einnahmequelle, und die Einnahmen können ziemlich hoch sein.

Der Trend zu mobilen Apps ist da, um zu bleiben.

Wenn Sie an eine App-Idee oder eine Geschäftsidee denken, müssen Sie an die Zukunft denken. Eine jetzt erfolgreiche Idee kann in den nächsten 2, 5 oder 10 Jahren weiter Geld verdienen?

Mobile Apps sind hier, um zu bleiben (siehe Marktgröße für mobile Apps ), und deshalb sind sie eine hervorragende Idee für ein neues Unternehmen. Bitte beschränken Sie sich nicht auf Mobiltelefone, denn heute verwenden wir native mobile Apps auf Tablets, Computern, Autos, Smart-Home-Geräten und allen Geräten, auf denen App Stores verfügbar sind.

Es ist einfach

Das Erstellen nativer Apps für den App Store von Apple ist einfacher als Sie denken. Das Wichtigste, was Sie aus diesem Artikel lernen können, ist, wie einfach es sein kann , eine mobile iOS-App mit No-Code-Plattformen zu entwickeln . Natürlich müssen Sie die richtige No-Code-Plattform auswählen (wir empfehlen Ihnen die beste!), aber dann können Sie mobile Apps mit allen Funktionen erstellen, die Ihre Benutzer benötigen, und sie im App Store starten, ohne eine zu schreiben einzelne Codezeile.

Anpassung

Wenn Sie Ihre Geräte für einen bestimmten Zweck verwenden müssen, suchen Sie in den App Stores nach der am besten geeigneten App. In diesem Sinne sind mobile Apps vorgefertigte Dienste, die den Benutzern angeboten werden und an deren Funktionen wir uns anpassen müssen.

Die Suche nach der perfekten App zur Verwaltung und Optimierung Ihres Arbeitsablaufs ist sogar noch wichtiger, wenn Sie ein Unternehmen verwalten müssen. Manchmal gibt es jedoch in keinem der verfügbaren App-Stores die perfekte mobile App für Ihre Bedürfnisse. Hier wird es wichtig, dass Sie Ihre eigenen mobilen Apps erstellen können.

Mit No-Code-Plattformen können Sie mobile Apps mit allen mehr oder weniger fortschrittlichen Funktionen erstellen, die Sie für die Führung Ihres Unternehmens benötigen, und diese mit Ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern teilen. Wenn Sie außerdem erkennen, dass Ihre benutzerdefinierten Apps für andere Unternehmen nützlich sein könnten, können Sie sie auch monetarisieren und eine zusätzliche Einnahmequelle für Ihr Unternehmen schaffen.

Wie erstelle ich eine mobile iOS-App?

Wenn Sie sich entscheiden, ein App-Hersteller zu werden und native mobile Apps zu erstellen, haben Sie zwei Hauptwege zur Auswahl:

Der erste Weg ist der traditionellste: Sie lernen alle Programmiersprachen und Codierfähigkeiten, die Sie benötigen (spezialisieren Sie sich auf diejenigen, die für die Codierung von iOS-App-Herstellern optimiert sind) und schreiben dann jede einzelne Codezeile für Sie app, teste, lass deinen Code von einem Kollegen prüfen, lass deinen Code von Apple prüfen und starte schließlich deine mobile App im App Store. Sie verwenden eine No-Code-Plattform: einen intuitiven App-Builder, der Ihnen Vorlagen und vorgefertigte App-Elemente zum Zusammenstellen per Drag-and-Drop zur Verfügung stellt. In diesem Fall würde der Code automatisch von der No-Code-Plattform selbst generiert, und Sie werden auch während der Einführungsphase in den App-Stores unterstützt.

So erstellen Sie eine mobile iOS-App mit No-Code-Plattformen

Das Erstellen neuer mobiler Apps mit No-Code-App-Buildern hat den Vorteil, dass der App-Entwicklungsprozess einfacher, schneller und effizienter wird; In einigen Fällen ermöglicht es den Prozess für App-Ersteller, die nicht über fortgeschrittene Programmierkenntnisse verfügen. Aber wie erstellt man mobile Apps mit einer No-Code-Plattform?

Es gibt viele No-Code-Plattformen, und es gibt einige Unterschiede zwischen ihnen. Der grundlegende App-Entwicklungsprozess ist jedoch immer gleich und sieht folgendermaßen aus:

App-Vorlage. Der erste Schritt Ihres No-Code-App-Entwicklungsprozesses erfordert, dass Sie eine App-Vorlage aus den Vorlagen auswählen, die im No-Code-App-Ersteller verfügbar sind. Vorlagen für mobile Apps oder Web-Apps verfügen über einige vorinstallierte Funktionen und Registerkarten, die Sie anpassen, hinzufügen oder löschen können. Vorlagen anpassen. In diesem Stadium können Sie Ihre Vorlage für mobile Apps mit Farben , Schriftarten , Schemata, Ihrem Logo und allen anderen Merkmalen anpassen, die sie ansprechend machen und Ihre Markenidentität repräsentieren können . Bearbeiten. Mithilfe der Entwicklungselemente vorgefertigter Apps können Sie die gewünschte mobile App (oder Web-App) zusammenstellen. Sie können Push-Benachrichtigungsfunktionen, Zahlungsmodule, Datenbanken und mehr hinzufügen. Die Anpassung der App und der Benutzeroberfläche erfolgt über einen Drag-and-Drop- Mechanismus, der den App-Entwicklungsprozess sehr intuitiv macht. Start. Der letzte Schritt ist der Start Ihrer App . Ein intuitiver No-Code-App-Builder kann den Startvorgang direkter gestalten.

Welchen No-Code-App-Builder sollten Sie wählen?

Es ist ziemlich einfach, eine App-Maker-Software zu finden, mit der Benutzer eine App ohne Codierung erstellen können. Es ist eine Herausforderung, den richtigen zu finden. Welche Art von Funktionen oder erweiterten Funktionen sollte Ihr No-Code-App-Builder also haben?

Der App-Builder Ihrer Wahl sollte über eine intuitive Benutzeroberfläche verfügen, die es Benutzern ermöglicht, Ihre Vorlagen anzupassen und die erweiterten Funktionen hinzuzufügen, die Sie benötigen, auch wenn Sie keine Programmierkenntnisse haben.

Ihr App-Builder sollte auch Vorlagen und vorgefertigte App-Blöcke bereitstellen. Auf diese Weise werden Ihre Programmierkenntnisse und Ihre Kreativität in keiner Weise eingeschränkt. Im Gegenteil, es verstärkt sie!

Ihr App-Builder sollte die Sicherheit auch ohne erforderliche Codierung gewährleisten. Sicherheitsfunktionen sollten in das Funktionsangebot des App-Baukastens aufgenommen werden.

Ihr App-Builder sollte Zugriff auf den automatisch generierten Back-End-Code gewähren. Nur so können Sie sicherstellen, dass Sie das volle Eigentum an der von Ihnen erstellten mobilen App oder Web-App haben. Der Zugriff auf Quellcode ermöglicht es Benutzern mit technischem Fachwissen auch, den Code zu bearbeiten und zu exportieren, sodass sie, wenn sie möchten, eine tiefere Ebene der Anpassung erreichen können.

Ihr App-Builder sollte es Ihnen ermöglichen, so viele Apps zu erstellen, wie Sie möchten.

Ihr App-Builder sollte es Benutzern ermöglichen, native Apps zu erstellen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie mobile Apps für iOS-Geräte erstellen: Sie müssen eine No-Code-App verwenden, mit der Sie native mobile iOS-Apps erstellen können (weitere Einzelheiten finden Sie im nächsten Abschnitt).

Können Sie eine App für iOS erstellen, ohne zu programmieren?

Wie wir gerade gesehen haben, ist es durchaus möglich, eine mobile iOS-App ohne Programmierung zu erstellen. Mit No-Code-App-Herstellern würde der gesamte Prozess zu No-Code, von der anfänglichen Erstellung Ihres Entwicklerkontos bis zum endgültigen Start Ihrer mobilen Apps im Apple App Store.

In dieser Hinsicht ist es wichtig, zwischen Low-Code- und No-Code-App-Buildern zu unterscheiden. Bei Low-Code-App-Erstellern müssen Sie etwas codieren: Sie erhalten einige Vorlagen und vorgefertigte Blöcke, aber es muss noch etwas codiert werden. Mit No-Code-App-Erstellern können Sie eine komplette mobile App von Grund auf ohne Codierung erstellen. Dies ist wichtig zu wissen, da Sie bei der Auswahl Ihres App-Herstellers sicherstellen möchten, dass überhaupt keine Codierung erforderlich ist, sondern nur eine gewisse Codierung.

Benötige ich eine native iOS-App?

Native Apps sind Anwendungen, die für ein bestimmtes Betriebssystem erstellt wurden. Beispielsweise ist eine native mobile iOS-App eine App, die speziell für iOS-Geräte entwickelt wurde. Eine native App steuert die Sensoren des Geräts effizienter, Push-Benachrichtigungen sind effektiver (Probleme im Zusammenhang mit dem Empfangen und Senden von Push-Benachrichtigungen treten seltener auf) und die Gesamtleistung der App wird verbessert.

Es gibt native Apps für iOS und Android; Manchmal gibt es dieselben mobilen Apps in zwei Versionen: für iOS bzw. Android. In diesem Artikel sprechen wir darüber, wie man Apps von Apple erstellt. Wenn Sie Ihre App-Leistung optimieren möchten, ja, müssen Sie eine native App für das iOS-System erstellen.

Wie können Sie native Apps für iOS erstellen?

Mit den besten No-Code-App-Buildern können Sie native Apps für iOS und Android erstellen, was bedeutet, dass sie eine bestimmte Einstellung haben, in der Sie angeben müssen, für welches Betriebssystem Sie die mobilen Apps erstellen. Das ist alles, was Sie tun müssen, um native Apps mit No-Code-App-Buildern zu erstellen. Den Rest erledigt der App Builder selbst.

Wie viel kostet es, mobile Apps für iOS zu erstellen?

Die Kosten im Zusammenhang mit dem Entwicklungsprozess für mobile iOS-Apps können in Abhängigkeit von vielen Aspekten variieren. Beispielsweise machen Ihre eigenen Programmierkenntnisse einen großen Unterschied: Wenn Sie sich selbst um die erforderliche Codierung kümmern können, können Sie etwas Geld sparen, aber wenn Sie einen erfahrenen App-Hersteller oder -Entwickler beauftragen müssen, können die Kosten sehr hoch werden .

Die Kosten werden insbesondere dann am höchsten, wenn Sie nicht einen einzelnen App-Entwickler, sondern ein ganzes Team von Entwicklern einstellen müssen. Basierend auf diesen Variablen wurde geschätzt, dass die Kosten für die Entwicklung mobiler iOS-Apps zwischen 40.000 und 730.000 US-Dollar liegen können!

Kann ich kostenlos eine iOS-App erstellen?

Das Erstellen mobiler Apps von Grund auf kann niemals als Nullkostenprozess betrachtet werden. Selbst wenn Sie über alle erforderlichen Programmierfähigkeiten und -kenntnisse verfügen, selbst wenn Sie nicht für die Nutzung eines No-Code-Dienstes oder App-Herstellers bezahlen müssen, sollten Sie in jedem Fall die Kosten für die Tools und Geräte berücksichtigen, die Sie sind verwenden.

Darüber hinaus ist das Erstellen einer mobilen App von Grund auf neu und das Schreiben des erforderlichen Codes Zeile für Zeile ein sehr zeitaufwändiger Prozess, und wenn es stimmt, dass Zeit Geld ist, dann ist das Erstellen einer App von Grund auf neu nie kostenlos. Es gibt einen Weg Um die Kosten zu reduzieren und mit Budgetbeschränkungen umzugehen (falls vorhanden): Die Lösung, die wir bisher besprochen haben, verwendet No-Code-App-Ersteller.

Natürlich wäre die Verwendung eines No-Code-App-Herstellers mit Kosten verbunden (normalerweise benötigen No-Code-App-Hersteller einen kostenpflichtigen Plan). Dennoch ist es fast unbedeutend im Vergleich zu den extrem hohen Kosten der traditionellen Apple-App-Entwicklung. Dies ist ein Grund mehr, sich auf No-Code-App-Hersteller zu verlassen.

Warum sollten Sie sich für AppMaster iPhone App Creator entscheiden?

Wir haben in diesem Artikel mehrfach betont, wie wichtig es ist, den richtigen No-Code-App-Builder für Ihre Zwecke auszuwählen. Aus diesem Grund haben wir daran gedacht, diesen Leitfaden zum Erstellen einer iPhone-App abzuschließen, indem wir AppMaster als Ihren iPhone-App-Ersteller empfehlen.

Wir haben bereits die Funktionen besprochen, die Sie in Ihrem mobilen App-Hersteller suchen sollten, und AppMaster erfüllt sie alle. Die Funktionen und Eigenschaften von AppMaster gehen jedoch noch darüber hinaus.

AppMaster ist ein intuitiver App-Builder, mit dem Benutzer beliebig viele Apps erstellen können, die alle für bestimmte Geräte (in diesem Fall Apple-Geräte) nativ sein können. Wenn Sie eine mobile App für iOS und Android entwickeln müssen, können Sie dies vollständig auf dieser Plattform tun, da Benutzer mehrere Apps für das Betriebssystem Android oder iOS erstellen können.

Das Erstellen einer nativen App für iOS ist wichtiger als es scheint: Insbesondere AppMaster mit seinen Funktionen und erweiterten Features ermöglicht es Benutzern, die Hardware der Apple-Geräte zu steuern. Anstatt beispielsweise einen NFC-Sensor zu steuern, konfigurieren Sie mit AppMaster Steuerelemente und Funktionen für den NFC-Sensor des jeweiligen iPhones. Dasselbe steht für Kameras, BLE-Sensoren und Face ID.

Wie Sie vielleicht bereits wissen, besteht eine der Stärken von Apples Geräten im Vergleich zu Android-Geräten darin, dass dasselbe Unternehmen, das Hardware herstellt, auch die Software herstellt, die sie steuert. Auf diese Weise wird die Software immer speziell für diese Komponenten erstellt (während Sie bei Android eine Software haben, die in der Lage sein soll, verschiedene Komponenten, die auf verschiedenen Geräten installiert sind, zu steuern und sich an sie anzupassen). Mit AppMaster haben Sie den gleichen Vorteil: Sie erstellen eine App (Software), um diese spezifische Hardwarekomponente zu steuern und mit ihr zu arbeiten, wodurch die Leistung der App optimiert wird.

Die Vorteile von AppMaster für Entwickler sind auch die folgenden:

Es bietet einen servergesteuerten Ansatz, mit dem Sie die professionelle Web-App oder mobile Apps, an denen Sie gerade arbeiten, in Echtzeit aktualisieren können. In der heutigen Welt, in der sich das Web ständig verändert und sich Plattformen ständig weiterentwickeln, ist es äußerst wichtig, statische Softwaretools zu vermeiden, egal ob es sich um Web-Apps oder mobile Apps handelt. Im Gegenteil, Sie als Programmierer müssen in der Lage sein, die von Ihnen gestartete Software in Echtzeit zu aktualisieren, zu ändern und zu bearbeiten. Auf diese Weise bieten Sie Ihrem Publikum den bestmöglichen Service und gewinnen den Wettbewerb.

Eine mit AppMaster erstellte App ist nicht nur einfacher zu starten, sondern auch zu vermarkten. Dies liegt daran, dass AppMaster selbst einige Marketing-Tools für Ihre mobilen Apps, Web-Apps und Websites bereitstellt. Das Team von AppMaster hat berechnet, dass Sie durch die Nutzung der Marketingfunktionen von AppMaster Ihre Zielgruppe in zehnmal kürzerer Zeit erreichen können als mit anderen No-Code-Tools.

Nicht zuletzt ist AppMaster gut in viele andere Plattformen integriert. Mit der Integration Ihrer bevorzugten Tools können Sie Push-Benachrichtigungen erhalten und Ihre Push-Benachrichtigungen anpassen, aber auch Social-Media-Berichte erstellen und sich für Ihre mobilen Apps oder Projekte authentifizieren. Zoom, Discord und Microsoft Azure sind nur einige der Integrationen, die AppMaster unterstützt.

Fazit

Mit diesem Artikel haben Sie alles gelernt, was Sie wissen müssen, um Ihre mobilen iPhone-Apps zu erstellen und sie im App Store zu starten. Der No-Code-Ansatz und AppMaster als Ihr No-Code-App-Builder sind die wichtigsten Ressourcen, die Sie berücksichtigen sollten, um den Kreativ- und Entwicklungsprozess zu verbessern, Kosten zu senken und Ihre Ziele schneller zu erreichen.