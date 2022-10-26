可以简单地把元素放在画布的空位上，但最好是立即设法使一切整齐有序。因此，首先，我们将设计工作区。让我们在画布上添加一个组件(Container)到画布上，在那里我们将放置所有其他元素。添加后，你应该点击齿轮图标，并进入这个容器的配置。

容器设置

让我们来看看可用的设置。

Name - 我们可以在应用程序的业务流程中引用这个容器的名称。例如，如果我们想创建业务流程来改变这个容器的一些设置。

- 我们可以在应用程序的业务流程中引用这个容器的名称。例如，如果我们想创建业务流程来改变这个容器的一些设置。 Direction - 在给定的容器内的元素将被布置的方向。水平方向，如果你想把它们排成一排，一个接一个，反之亦然，垂直方向，当元素在彼此的下面。

- 在给定的容器内的元素将被布置的方向。水平方向，如果你想把它们排成一排，一个接一个，反之亦然，垂直方向，当元素在彼此的下面。 Wrap - 设置元素的输出。它们是否应该在同一行（nowrap），或者可以被包裹起来（wrap）。

- 设置元素的输出。它们是否应该在同一行（nowrap），或者可以被包裹起来（wrap）。 Alignment - 容器中的元素应该如何对齐（为水平和垂直对齐单独设置）。

- 容器中的元素应该如何对齐（为水平和垂直对齐单独设置）。 Size - 容器的大小。它可以设置为可用空间的百分比，也可以有一个严格固定的像素大小。

- 容器的大小。它可以设置为可用空间的百分比，也可以有一个严格固定的像素大小。 Max Width -允许的最大宽度（如果它没有被严格设置，而是根据内容的不同而变化）。

-允许的最大宽度（如果它没有被严格设置，而是根据内容的不同而变化）。 Margin/Padding - 从容器边框缩进。分别是外部或内部。

- 从容器边框缩进。分别是外部或内部。 Image, Gradient or Overlay (Background color) - 设置所需背景的能力。你可以选择一个特定的颜色（或不同颜色的梯度组合）或选择一个背景图片。

- 设置所需背景的能力。你可以选择一个特定的颜色（或不同颜色的梯度组合）或选择一个背景图片。 Border - 选择框架和它的外观（颜色、厚度、圆角半径）。

- 选择框架和它的外观（颜色、厚度、圆角半径）。 Visible - 元素（以及所有嵌套元素）的可见性。

选定的设置可以在截图中看到。当然，你可以试验和改变它们，选择你的独特设计。

让我们在创建的容器中再添加一个。我们将向它添加必要的输入字段。把它设置为垂直，居中对齐，40%的宽度，以及左边的padding-left（padding-left 20px）。

应用组件

接下来，将组件本身添加到容器中。我们的业务流程接受两个类型为float 的数字。为了输入它们，你需要添加两个 Input组件 (float)，一个按钮(Button)，它将启动计算过程，并做一个小的视觉调整，以签署它们的 Label.

让我们再添加一个块，在这里我们将签署我们计划的一般计算内容（求和、减法等）。让我们把宽度设置为30%，元素垂直排列，居中，右对齐(end/center)。让我们在容器本身添加5个Label ，并立即将它们的文字改为所需的文字。

视觉设计的最后一步是添加另一个容器来显示计算结果。我们通过与前一个容器的类比来添加它，但我们将对齐方式设置为右边，左边有一个小的填充。这个容器的特点是，它最初将是不可见的（Visible 开关是关闭的）。让我们在得到计算结果的时候把它打开。让我们给它添加5个Label ，我们甚至不需要改变它们的文本，因为这个块仍然是不可见的（主要是设置它们的Name ，这样你就可以在创建业务流程时识别必要的元素）。

如果一切操作正确，我们将在网页设计器中看到以下结果。

而这是在发布的应用程序中。