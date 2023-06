Wasmer tarafından WebAssembly derlemesini basitleştirmek amacıyla geliştirilen yeni bir mekanizma olan WASIX'in yakın zamanda piyasaya sürülmesi, Bytecode Alliance muhalefetiyle karşılaştı. Mozilla, Red Hat, Intel ve Fastly tarafından ortaklaşa kurulan bir konsorsiyum olarak Bytecode Alliance, WebAssembly Sistem Arayüzü (WASI) ve WebAssembly Bileşen Modeli dahil olmak üzere WebAssembly standardizasyon girişimlerini aktif olarak desteklemektedir. İttifak, WASIX'i standart dışı olarak görüyor ve bu nedenle onu onaylamıyor.

Bytecode Alliance kurucu ortağı ve teknik yönlendirme komitesi üyesi Till Schneidereit göre ittifakın misyonu, WASI ve WebAssembly gibi yenilikçi yazılım temellerinin geliştirilmesini teşvik etmektir. İttifakın mümkün olduğunda açık standartlar taahhüdünü vurguladı ve hem WASI hem de WebAssembly Bileşen Modeli'nin bu misyonla uyumlu olduğuna inanıyor. Schneidereit World Wide Web Consortium (W3C) bu standartları geliştirmek için en uygun yer olduğuna da dikkat çekti.

30 Mayıs'ta Wasmer tarafından piyasaya sürülen ve WASI'nin bir süper seti olarak lanse edilen WASIX, POSIX uyumluluğuna sahip uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırmak ve WebAssembly'a derlemeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir özellik ve araç zinciridir. Wasmer'in kurucusu ve CEO'su Syrus Akbary, WASIX'in birincil amacının, çatal sistem çağrısı gibi WASI tarafından benimsenmesi muhtemel olmayan sistem çağrıları gerektiren popüler projeler de dahil olmak üzere, herhangi bir programın WebAssembly üzerinde çalışmasını sağlamak olduğunu açıklıyor.

Ancak Akbary, WASI'nin, Wasm çalışma zamanı uygulayıcıları için güncelleme sürecini karmaşıklaştıran, yıkıcı değişiklikler yaşadığını savundu. Bu arada WASIX, WASI'deki boşlukları giderir ve WASI Preview 1 ile geriye dönük uyumluluğu korur.

Schneidereit WASIX'ten WASI'nin bir çatalı olarak bahsetti ve Bytecode Alliance bu konudaki tutumunu sürdürdü. Tek uygulama teknolojisi olarak WebAssembly'a güvenmenin bu modeli temelde iyileştirmeyeceğini belirterek, tedarik zinciri güvenliği ve güvenilirliğinden kaynak verimliliğine ve geliştirici üretkenliğine kadar yazılım geliştirmedeki temel zorlukları ele almak için hem Bileşen Modeli hem de WASI'ya duyulan ihtiyacın altını çizdi.

WebAssembly Bileşen Modeli, bir bileşenin belleğinin güçlü kapsüllenmesi, modüllerin sorunsuz bağlanması ve dilden bağımsız bir arabirim gibi özellikler sunarak Wasm'ı geliştirir. Schneidereit göre birden çok WebAssembly çalışma zamanı ve çeşitli platform sağlayıcıları Bileşen Modelini zaten onayladı.

