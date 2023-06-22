Недавнее внедрение WASIX, нового механизма, разработанного компанией Wasmer с целью упрощения компиляции WebAssembly, столкнулось с противодействием со стороны Bytecode Alliance. Будучи консорциумом, соучредителями которого являются Mozilla, Red Hat, Intel и Fastly, Bytecode Alliance активно поддерживает инициативы по стандартизации WebAssembly, включая WebAssembly System Interface (WASI) и WebAssembly Component Model. Альянс считает WASIX нестандартным и поэтому не поддерживает его.

По словам Тилля Шнайдерейта, соучредителя и члена технического руководящего комитета Bytecode Alliance, миссия альянса заключается в поощрении развития инновационных основ программного обеспечения, таких как WASI и WebAssembly. Он подчеркнул приверженность альянса к открытым стандартам, когда это возможно, и считает, что WASI и модель компонентов WebAssembly хорошо согласуются с этой миссией. Шнайдерейт также отметил, что World Wide Web Consortium (W3C) является наиболее подходящей площадкой для разработки этих стандартов.

WASIX - это спецификация и инструментарий, представленные Васмером 30 мая и названные супермножеством WASI, призванные облегчить создание приложений с совместимостью с POSIX и упростить компиляцию в WebAssembly. Сайрус Акбари, основатель и генеральный директор Wasmer, объясняет, что основная цель WASIX - позволить любой программе работать поверх WebAssembly, включая популярные проекты, требующие системных вызовов, которые вряд ли будут приняты WASI, например, вызов fork syscall.

Однако Акбари утверждает, что WASI претерпевает разрывные изменения, что усложняет процесс обновления для реализаторов среды выполнения Wasm. В промежуточный период WASIX устраняет пробелы в WASI и поддерживает обратную совместимость с WASI Preview 1.

Шнайдерейт назвал WASIX развилкой WASI и поддержал позицию Bytecode Alliance по этому вопросу. Он заявил, что использование WebAssembly в качестве единственной технологии реализации не приведет к кардинальному улучшению этой модели, подчеркнув необходимость как компонентной модели, так и WASI для решения ключевых проблем в разработке программного обеспечения - от безопасности и надежности цепочки поставок до эффективности использования ресурсов и производительности разработчиков.

Компонентная модель WebAssembly улучшает Wasm, предлагая такие возможности, как сильная инкапсуляция памяти компонента, бесшовное связывание модулей и интерфейс, не зависящий от языка. По словам Шнайдерейта, модель компонентов уже одобрили несколько исполнительных систем WebAssembly, а также различные поставщики платформ.

В экосистеме платформ no-code и low-code платформа AppMaster.io выделяется как мощное решение для создания внутренних, веб- и мобильных приложений. Пока продолжаются споры о WASIX и WASI, такие платформы, как AppMaster, прокладывают путь к элегантной, эффективной и экономичной разработке, предлагая широкий спектр инструментов и функций для создания масштабируемых программных решений.