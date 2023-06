WASIX-এর সাম্প্রতিক প্রবর্তন, WebAssembly সংকলনকে সহজ করার লক্ষ্যে Wasmer দ্বারা তৈরি একটি নতুন প্রক্রিয়া, Bytecode Alliance বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। Mozilla, Red Hat, Intel, এবং Fastly দ্বারা সহ-প্রতিষ্ঠিত একটি কনসোর্টিয়াম হিসাবে, Bytecode Alliance সক্রিয়ভাবে WebAssembly সিস্টেম ইন্টারফেস (WASI) এবং WebAssembly কম্পোনেন্ট মডেল সহ WebAssembly স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন উদ্যোগকে সমর্থন করে। জোট WASIX কে অ-মানক হিসাবে দেখে এবং তাই এটিকে সমর্থন করে না।

Bytecode Alliance সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং কারিগরি স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য Till Schneidereit মতে, জোটের লক্ষ্য হল WASI এবং WebAssembly-এর মতো উদ্ভাবনী সফ্টওয়্যার ফাউন্ডেশনের বিকাশকে উত্সাহিত করা। তিনি যখনই সম্ভব মান উন্মুক্ত করার জন্য জোটের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেন এবং বিশ্বাস করেন যে WASI এবং WebAssembly কম্পোনেন্ট মডেল উভয়ই এই মিশনের সাথে ভালভাবে সারিবদ্ধ। Schneidereit আরও উল্লেখ করেছে যে World Wide Web Consortium (W3C) এই মানগুলি বিকাশের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান।

30শে মে Wasmer দ্বারা উন্মোচিত এবং WASI-এর একটি সুপারসেট হিসাবে চিহ্নিত, WASIX হল একটি স্পেসিফিকেশন এবং টুলচেন যা POSIX সামঞ্জস্যের সাথে অ্যাপ্লিকেশন তৈরির সুবিধার্থে এবং WebAssembly-এ সংকলনকে স্ট্রীমলাইন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। Syrus Akbary, Wasmer এর প্রতিষ্ঠাতা এবং CEO, ব্যাখ্যা করেছেন যে WASIX-এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল যে কোনো প্রোগ্রামকে WebAssembly-এর উপরে চালানোর জন্য সক্ষম করা, যার মধ্যে জনপ্রিয় প্রকল্পগুলির জন্য সিস্টেম কলের প্রয়োজন যা WASI দ্বারা গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, যেমন ফর্ক syscall।

যাইহোক, Akbary যুক্তি দিয়েছেন যে WASI ব্রেকিং পরিবর্তনের সম্মুখীন হচ্ছে, যা Wasm রানটাইম বাস্তবায়নকারীদের জন্য আপডেট করার প্রক্রিয়াকে জটিল করে তোলে। অন্তর্বর্তী সময়ে, WASIX WASI-এর ফাঁকগুলিকে সমাধান করে এবং WASI প্রিভিউ 1-এর সাথে পশ্চাদগামী সামঞ্জস্য বজায় রাখে।

Schneidereit WASIX-কে WASI-এর একটি কাঁটা হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং বিষয়টিতে Bytecode Alliance অবস্থান বজায় রেখেছে। তিনি বলেছিলেন যে একমাত্র বাস্তবায়ন প্রযুক্তি হিসাবে WebAssembly-এর উপর নির্ভর করা এই মডেলটিকে মৌলিকভাবে উন্নত করবে না, সরবরাহ চেইন সুরক্ষা এবং নির্ভরযোগ্যতা থেকে সম্পদের দক্ষতা এবং বিকাশকারীর উত্পাদনশীলতা পর্যন্ত সফ্টওয়্যার বিকাশের মূল চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য কম্পোনেন্ট মডেল এবং WASI উভয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

WebAssembly কম্পোনেন্ট মডেল একটি কম্পোনেন্টের মেমরির শক্তিশালী এনক্যাপসুলেশন, মডিউলগুলির বিরামবিহীন লিঙ্কিং এবং একটি ভাষা-অজ্ঞেয়বাদী ইন্টারফেসের মতো বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করে ওয়াসমকে উন্নত করে। একাধিক WebAssembly রানটাইম, সেইসাথে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম প্রদানকারীরা ইতিমধ্যেই কম্পোনেন্ট মডেলকে অনুমোদন করেছে, Schneidereit এর মতে।

