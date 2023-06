De recente introductie van WASIX, een nieuw mechanisme ontwikkeld door Wasmer met als doel de compilatie van WebAssembly te vereenvoudigen, stuitte op verzet van de Bytecode Alliance. De Bytecode Alliance, een consortium dat mede is opgericht door Mozilla, Red Hat, Intel en Fastly, ondersteunt actief initiatieven voor de standaardisatie van WebAssembly, waaronder de WebAssembly System Interface (WASI) en het WebAssembly Component Model. De alliantie beschouwt WASIX als niet-standaard en steunt het daarom niet.

Volgens Till Schneidereit, medeoprichter en lid van de technische stuurgroep van de Bytecode Alliance, is het de missie van de alliantie om de ontwikkeling van innovatieve softwarefundamenten, zoals WASI en WebAssembly, aan te moedigen. Hij benadrukte de toewijding van de alliantie aan open standaarden waar mogelijk en gelooft dat zowel WASI als het WebAssembly Component Model goed aansluiten bij deze missie. Schneidereit wees er ook op dat het World Wide Web Consortium (W3C) de meest geschikte plaats is om deze standaarden te ontwikkelen.

WASIX, dat op 30 mei door Wasmer werd onthuld en wordt aangeprezen als een superset van WASI, is een specificatie en toolchain die is ontworpen om het maken van toepassingen met POSIX-compatibiliteit te vergemakkelijken en de compilatie naar WebAssembly te stroomlijnen. Syrus Akbary, de oprichter en CEO van Wasmer, legt uit dat het primaire doel van WASIX is om elk programma te laten draaien bovenop WebAssembly, inclusief populaire projecten die systeemaanroepen vereisen die waarschijnlijk niet door WASI worden overgenomen, zoals de fork syscall.

Akbary heeft echter aangevoerd dat WASI te maken heeft met brekende veranderingen, wat het bijwerkproces voor Wasm runtime-implementeerders bemoeilijkt. In de tussentijd adresseert WASIX gaten in WASI en behoudt achterwaartse compatibiliteit met WASI Preview 1.

Schneidereit verwees naar WASIX als een fork van WASI en handhaafde het standpunt van de Bytecode Alliance hierover. Hij verklaarde dat het vertrouwen op WebAssembly als enige implementatietechnologie dit model niet fundamenteel zou verbeteren en benadrukte de noodzaak van zowel het Component Model als WASI om belangrijke uitdagingen in softwareontwikkeling aan te pakken, van beveiliging van de toeleveringsketen en betrouwbaarheid tot efficiënt gebruik van bronnen en productiviteit van ontwikkelaars.

Het WebAssembly Component Model verbetert Wasm door functies te bieden zoals sterke inkapseling van het geheugen van een component, naadloze koppeling van modules en een taalagnostische interface. Meerdere WebAssembly runtimes en verschillende platformproviders hebben het Component Model al onderschreven, aldus Schneidereit.

In het ecosysteem van no-code en low-code platforms onderscheidt het AppMaster.io platform zich als een krachtige oplossing voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties. Terwijl het debat over WASIX en WASI voortduurt, effenen platformen zoals AppMaster het pad voor een gestroomlijnde, efficiënte en kosteneffectieve ontwikkelervaring en bieden ze een uitgebreide reeks tools en functies om schaalbare softwareoplossingen te bouwen.