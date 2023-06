การเปิดตัว WASIX เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นกลไกใหม่ที่พัฒนาโดย Wasmer โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความซับซ้อนของการรวบรวม WebAssembly ต้องเผชิญกับการต่อต้านจาก Bytecode Alliance ในฐานะที่เป็นกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งโดย Mozilla, Red Hat, Intel, และ Fastly Bytecode Alliance สนับสนุนอย่างจริงจังในการริเริ่มสร้างมาตรฐาน WebAssembly รวมถึง WebAssembly System Interface (WASI) และ WebAssembly Component Model พันธมิตรมองว่า WASIX นั้นไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นจึงไม่รับรอง

จากข้อมูลของ Till Schneidereit ผู้ร่วมก่อตั้งและสมาชิกคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านเทคนิคของ Bytecode Alliance ภารกิจของพันธมิตรคือการส่งเสริมการพัฒนารากฐานซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น WASI และ WebAssembly เขาเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของพันธมิตรต่อมาตรฐานเปิดเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ และเชื่อว่าทั้ง WASI และ WebAssembly Component Model นั้นสอดคล้องกับภารกิจนี้เป็นอย่างดี Schneidereit ยังชี้ให้เห็นว่า World Wide Web Consortium (W3C) เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนามาตรฐานเหล่านี้

เปิดตัวโดย Wasmer เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมและขนานนามว่าเป็น superset ของ WASI WASIX เป็นข้อมูลจำเพาะและ toolchain ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างแอปพลิเคชันที่เข้ากันได้กับ POSIX และปรับปรุงการคอมไพล์ไปยัง WebAssembly Syrus Akbary ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Wasmer อธิบายว่าวัตถุประสงค์หลักของ WASIX คือการทำให้โปรแกรมใดๆ ทำงานบน WebAssembly รวมถึงโปรเจ็กต์ยอดนิยมที่ต้องใช้การเรียกระบบที่ WASI ไม่น่าจะนำมาใช้ เช่น fork syscall

อย่างไรก็ตาม Akbary ได้โต้แย้งว่า WASI กำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งทำให้กระบวนการอัปเดตสำหรับผู้ดำเนินการรันไทม์ Wasm ซับซ้อนขึ้น ในระหว่างนี้ WASIX จะจัดการกับช่องว่างใน WASI และรักษาความเข้ากันได้ย้อนหลังกับ WASI Preview 1

Schneidereit อ้างถึง WASIX ว่าเป็นทางแยกของ WASI และรักษาจุดยืนของ Bytecode Alliance ในเรื่องนี้ เขาระบุว่าการพึ่งพา WebAssembly เป็นเทคโนโลยีการใช้งานเพียงอย่างเดียวจะไม่ปรับปรุงโมเดลนี้โดยพื้นฐาน โดยเน้นถึงความจำเป็นสำหรับทั้งโมเดลคอมโพเนนต์และ WASI เพื่อจัดการกับความท้าทายหลักในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่ความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานและความน่าเชื่อถือ ไปจนถึงประสิทธิภาพของทรัพยากรและประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนา

โมเดลคอมโพเนนต์ของ WebAssembly ปรับปรุง Wasm โดยนำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การห่อหุ้มหน่วยความจำของคอมโพเนนต์อย่างแน่นหนา การเชื่อมโยงโมดูลอย่างราบรื่น และอินเทอร์เฟซที่ไม่เข้าใจภาษา Schneidereit กล่าวว่า รันไทม์ WebAssembly หลายรายการ รวมถึงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่หลากหลายได้รับรองรูปแบบคอมโพเนนต์แล้ว

