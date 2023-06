L'introduction récente de WASIX, un nouveau mécanisme développé par Wasmer dans le but de simplifier la compilation de WebAssembly, s'est heurtée à l'opposition de la Bytecode Alliance. En tant que consortium cofondé par Mozilla, Red Hat, Intel et Fastly, la Bytecode Alliance soutient activement les initiatives de normalisation de WebAssembly, notamment la WebAssembly System Interface (WASI) et le WebAssembly Component Model. L'alliance considère WASIX comme non standard et ne l'approuve donc pas.

Selon Till Schneidereit, cofondateur et membre du comité de pilotage technique de la Bytecode Alliance, la mission de l'alliance est d'encourager le développement de bases logicielles innovantes, telles que WASI et WebAssembly. Il a souligné l'engagement de l'alliance en faveur des normes ouvertes dans la mesure du possible et estime que WASI et le modèle de composants WebAssembly s'inscrivent parfaitement dans le cadre de cette mission. M. Schneidereit a également souligné que le World Wide Web Consortium (W3C) est l'instance la plus appropriée pour développer ces normes.

Dévoilé par Wasmer le 30 mai et présenté comme un surensemble de WASI, WASIX est une spécification et une chaîne d'outils conçue pour faciliter la création d'applications compatibles avec POSIX et rationaliser la compilation vers WebAssembly. Syrus Akbary, fondateur et PDG de Wasmer, explique que l'objectif premier de WASIX est de permettre à n'importe quel programme de fonctionner au-dessus de WebAssembly, y compris les projets populaires nécessitant des appels système peu susceptibles d'être adoptés par WASI, tels que l'appel système fork.

Cependant, Akbary a fait valoir que la WASI subit des changements radicaux, ce qui complique le processus de mise à jour pour les implémenteurs du runtime Wasm. Dans l'intervalle, WASIX comble les lacunes de WASI et maintient la rétrocompatibilité avec WASI Preview 1.

Schneidereit a qualifié WASIX de fourche de WASI et a maintenu la position de la Bytecode Alliance à ce sujet. Il a déclaré que le fait de s'appuyer sur WebAssembly comme seule technologie d'implémentation n'améliorerait pas fondamentalement ce modèle, soulignant la nécessité pour le modèle de composants et la WASI de relever les principaux défis du développement logiciel, de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et de la fiabilité à l'efficacité des ressources et à la productivité des développeurs.

Le modèle de composants WebAssembly améliore Wasm en offrant des caractéristiques telles qu'une forte encapsulation de la mémoire d'un composant, une liaison transparente des modules et une interface indépendante du langage. Selon M. Schneidereit, de nombreux moteurs d'exécution WebAssembly, ainsi que divers fournisseurs de plates-formes, ont déjà approuvé le modèle de composant.

Dans l'écosystème des plateformes no-code et low-code, la plateforme AppMaster.io se distingue comme une solution puissante pour la création d'applications dorsales, web et mobiles. Alors que le débat sur WASIX et WASI se poursuit, des plateformes telles que AppMaster ouvrent la voie à une expérience de développement élégante, efficace et rentable, en offrant une large gamme d'outils et de fonctionnalités pour construire des solutions logicielles évolutives.