WebAssembly 컴파일 단순화를 목표로 Wasmer가 개발한 새로운 메커니즘인 WASIX의 최근 도입은 Bytecode Alliance 의 반대에 직면했습니다. Mozilla, Red Hat, Intel 및 Fastly 가 공동 설립한 컨소시엄인 Bytecode Alliance WASI(WebAssembly System Interface) 및 WebAssembly Component Model을 비롯한 WebAssembly 표준화 이니셔티브를 적극적으로 지원합니다. 연합은 WASIX를 비표준으로 간주하므로 이를 보증하지 않습니다.

Bytecode Alliance 의 공동 창립자이자 기술 운영 위원회 회원인 Till Schneidereit 에 따르면, 이 동맹의 임무는 WASI 및 WebAssembly와 같은 혁신적인 소프트웨어 기반의 개발을 장려하는 것입니다. 그는 가능할 때마다 개방형 표준에 대한 연합의 약속을 강조했으며 WASI와 WebAssembly 구성 요소 모델이 모두 이 사명과 잘 일치한다고 믿습니다. Schneidereit 또한 World Wide Web Consortium (W3C) 이러한 표준을 개발하기에 가장 적합한 장소라고 지적했습니다.

5월 30일 Wasmer 에 의해 공개되고 WASI의 상위 집합으로 선전된 WASIX는 POSIX 호환성이 있는 애플리케이션 생성을 용이하게 하고 WebAssembly로의 컴파일을 간소화하도록 설계된 사양 및 도구 체인입니다. Wasmer의 설립자이자 CEO인 Syrus Akbary 는 WASIX의 주요 목표는 fork syscall과 같이 WASI에서 채택할 가능성이 없는 시스템 호출이 필요한 인기 있는 프로젝트를 포함하여 모든 프로그램이 WebAssembly에서 실행될 수 있도록 하는 것이라고 설명합니다.

그러나 Akbary WASI가 주요 변경 사항을 경험하고 있으며 이는 Wasm 런타임 구현자의 업데이트 프로세스를 복잡하게 만든다고 주장했습니다. 그 동안 WASIX는 WASI의 격차를 해결하고 WASI Preview 1과의 이전 버전과의 호환성을 유지합니다.

Schneidereit WASIX를 WASI의 포크로 언급했으며 이 문제에 대한 Bytecode Alliance 의 입장을 유지했습니다. 그는 유일한 구현 기술로 WebAssembly에 의존하는 것은 이 모델을 근본적으로 개선하지 못할 것이라고 말하면서 공급망 보안 및 안정성에서 자원 효율성 및 개발자 생산성에 이르기까지 소프트웨어 개발의 주요 과제를 해결하기 위해 구성 요소 모델과 WASI가 모두 필요함을 강조했습니다.

WebAssembly 구성 요소 모델은 구성 요소 메모리의 강력한 캡슐화, 모듈의 원활한 연결 및 언어에 구애받지 않는 인터페이스와 같은 기능을 제공하여 Wasm을 향상시킵니다. Schneidereit 에 따르면 여러 WebAssembly 런타임과 다양한 플랫폼 공급자가 이미 구성 요소 모델을 승인했습니다.

