Niedawne wprowadzenie WASIX, nowego mechanizmu opracowanego przez Wasmer w celu uproszczenia kompilacji WebAssembly, spotkało się ze sprzeciwem ze strony Bytecode Alliance. Jako konsorcjum, którego współzałożycielami są Mozilla, Red Hat, Intel i Fastly, Bytecode Alliance aktywnie wspiera inicjatywy standaryzacji WebAssembly, w tym WebAssembly System Interface (WASI) i WebAssembly Component Model. Sojusz postrzega WASIX jako niestandardowy i dlatego go nie popiera.

Według Tilla Schneidereita, współzałożyciela i członka technicznego komitetu sterującego Bytecode Alliance, misją sojuszu jest zachęcanie do rozwoju innowacyjnych podstaw oprogramowania, takich jak WASI i WebAssembly. Podkreślił zaangażowanie sojuszu w otwarte standardy, gdy tylko jest to możliwe, i uważa, że zarówno WASI, jak i model komponentów WebAssembly dobrze wpisują się w tę misję. Schneidereit wskazał również, że World Wide Web Consortium (W3C) jest najbardziej odpowiednim miejscem do opracowania tych standardów.

Zaprezentowany przez Wasmer 30 maja i reklamowany jako superset WASI, WASIX jest specyfikacją i toolchainem zaprojektowanym w celu ułatwienia tworzenia aplikacji z kompatybilnością POSIX i usprawnienia kompilacji do WebAssembly. Syrus Akbary, założyciel i dyrektor generalny Wasmer, wyjaśnia, że głównym celem WASIX jest umożliwienie uruchamiania dowolnego programu na szczycie WebAssembly, w tym popularnych projektów wymagających wywołań systemowych, które prawdopodobnie nie zostaną przyjęte przez WASI, takich jak fork syscall.

Akbary argumentował jednak, że WASI doświadcza przełomowych zmian, co komplikuje proces aktualizacji dla implementatorów środowiska uruchomieniowego Wasm. W międzyczasie WASIX zajmuje się lukami w WASI i utrzymuje wsteczną kompatybilność z WASI Preview 1.

Schneidereit odniósł się do WASIX jako rozwidlenia WASI i podtrzymał stanowisko Bytecode Alliance w tej sprawie. Stwierdził, że poleganie na WebAssembly jako jedynej technologii implementacji nie poprawiłoby zasadniczo tego modelu, podkreślając potrzebę zarówno modelu komponentowego, jak i WASI, aby sprostać kluczowym wyzwaniom związanym z tworzeniem oprogramowania, od bezpieczeństwa łańcucha dostaw i niezawodności po efektywność zasobów i produktywność programistów.

Model komponentów WebAssembly ulepsza Wasm, oferując funkcje takie jak silne hermetyzowanie pamięci komponentu, płynne łączenie modułów i interfejs niezależny od języka. Według Schneidereita, wiele środowisk uruchomieniowych WebAssembly, a także różnych dostawców platform, już zatwierdziło Component Model.

W ekosystemie platform no-code i low-code platforma AppMaster.io wyróżnia się jako potężne rozwiązanie do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Podczas gdy debata na temat WASIX i WASI trwa, platformy takie jak AppMaster torują drogę do eleganckiego, wydajnego i opłacalnego doświadczenia programistycznego, oferując szeroką gamę narzędzi i funkcji do tworzenia skalowalnych rozwiązań programistycznych.