WASIX की हालिया शुरुआत, WebAssembly संकलन को सरल बनाने के उद्देश्य से वासमर द्वारा विकसित एक नया तंत्र है, जिसे Bytecode Alliance के विरोध का सामना करना पड़ा है। Mozilla, Red Hat, Intel, और Fastly द्वारा सह-स्थापित कंसोर्टियम के रूप में, Bytecode Alliance WebAssembly मानकीकरण पहलों का सक्रिय रूप से समर्थन करता है, जिसमें WebAssembly System Interface (WASI) और WebAssembly Component Model शामिल हैं। गठबंधन WASIX को गैर-मानक मानता है और इसलिए इसका समर्थन नहीं करता है।

Bytecode Alliance के सह-संस्थापक और तकनीकी संचालन समिति के सदस्य, Till Schneidereit के अनुसार, गठबंधन का मिशन WASI और WebAssembly जैसे नवीन सॉफ़्टवेयर फ़ाउंडेशन के विकास को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने जब भी संभव हो खुले मानकों के लिए गठबंधन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और उनका मानना ​​है कि WASI और WebAssembly घटक मॉडल दोनों इस मिशन के साथ अच्छी तरह से संरेखित हैं। Schneidereit यह भी बताया कि इन मानकों को विकसित करने के लिए World Wide Web Consortium (W3C) सबसे उपयुक्त स्थान है।

30 मई को Wasmer द्वारा अनावरण किया गया और WASI के सुपरसेट के रूप में प्रचारित किया गया, WASIX एक विनिर्देश और टूलचेन है जिसे POSIX संगतता के साथ अनुप्रयोगों के निर्माण की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है और WebAssembly के संकलन को सुव्यवस्थित करता है। Syrus Akbary बताते हैं कि WASIX का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रोग्राम को WebAssembly के शीर्ष पर चलाने में सक्षम बनाना है, जिसमें सिस्टम कॉल की आवश्यकता वाली लोकप्रिय परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें WASI द्वारा अपनाने की संभावना नहीं है, जैसे कि फोर्क सिस्कल।

हालाँकि, Akbary तर्क दिया है कि WASI ब्रेकिंग परिवर्तनों का अनुभव कर रहा है, जो वासम रनटाइम कार्यान्वयनकर्ताओं के लिए अद्यतन प्रक्रिया को जटिल बनाता है। अंतरिम रूप से, WASIX WASI में अंतराल को संबोधित करता है और WASI पूर्वावलोकन 1 के साथ पश्चगामी संगतता बनाए रखता है।

Schneidereit WASIX को WASI के कांटे के रूप में संदर्भित किया और इस मामले पर Bytecode Alliance की स्थिति को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि एकमात्र कार्यान्वयन तकनीक के रूप में WebAssembly पर भरोसा करने से इस मॉडल में मौलिक रूप से सुधार नहीं होगा, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा और संसाधन दक्षता और डेवलपर उत्पादकता के लिए विश्वसनीयता से सॉफ्टवेयर विकास में महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए घटक मॉडल और WASI दोनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

WebAssembly कंपोनेंट मॉडल किसी कंपोनेंट की मेमोरी के मजबूत एनकैप्सुलेशन, मॉड्यूल के सीमलेस लिंकिंग और लैंग्वेज-एग्नोस्टिक इंटरफेस जैसी सुविधाओं की पेशकश करके वासम को बढ़ाता है। Schneidereit के अनुसार, एकाधिक WebAssembly रनटाइम, साथ ही विविध प्लेटफ़ॉर्म प्रदाताओं ने पहले ही घटक मॉडल का समर्थन किया है।

