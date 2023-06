Pengenalan WASIX baru-baru ini, sebuah mekanisme baru yang dikembangkan oleh Wasmer dengan tujuan menyederhanakan kompilasi WebAssembly, telah menghadapi tentangan dari Bytecode Alliance. Sebagai konsorsium yang didirikan bersama oleh Mozilla, Red Hat, Intel, dan Fastly, Bytecode Alliance secara aktif mendukung inisiatif standardisasi WebAssembly, termasuk Antarmuka Sistem WebAssembly (WASI) dan Model Komponen WebAssembly. Aliansi memandang WASIX sebagai non-standar dan karenanya tidak mendukungnya.

Menurut Till Schneidereit, salah satu pendiri dan anggota komite pengarah teknis Bytecode Alliance, misi aliansi ini adalah mendorong pengembangan fondasi perangkat lunak inovatif, seperti WASI dan WebAssembly. Dia menekankan komitmen aliansi untuk membuka standar bila memungkinkan dan percaya bahwa WASI dan Model Komponen WebAssembly sejalan dengan misi ini. Schneidereit juga menunjukkan bahwa World Wide Web Consortium (W3C) adalah tempat yang paling cocok untuk mengembangkan standar ini.

Diluncurkan oleh Wasmer pada 30 Mei dan disebut-sebut sebagai superset dari WASI, WASIX adalah spesifikasi dan rangkaian alat yang dirancang untuk memfasilitasi pembuatan aplikasi dengan kompatibilitas POSIX dan merampingkan kompilasi ke WebAssembly. Syrus Akbary, pendiri dan CEO Wasmer, menjelaskan bahwa tujuan utama WASIX adalah memungkinkan program apa pun berjalan di atas WebAssembly, termasuk proyek populer yang memerlukan panggilan sistem yang tidak mungkin diadopsi oleh WASI, seperti fork syscall.

Namun, Akbary berpendapat bahwa WASI sedang mengalami perubahan besar, yang mempersulit proses pemutakhiran untuk pelaksana runtime Wasm. Untuk sementara, WASIX mengatasi kesenjangan di WASI dan mempertahankan kompatibilitas mundur dengan Pratinjau WASI 1.

Schneidereit menyebut WASIX sebagai percabangan WASI dan mempertahankan posisi Bytecode Alliance dalam masalah tersebut. Dia menyatakan bahwa mengandalkan WebAssembly sebagai satu-satunya teknologi implementasi tidak akan memperbaiki model ini secara mendasar, menyoroti perlunya Model Komponen dan WASI untuk mengatasi tantangan utama dalam pengembangan perangkat lunak mulai dari keamanan dan keandalan rantai pasokan hingga efisiensi sumber daya dan produktivitas pengembang.

Model Komponen WebAssembly menyempurnakan Wasm dengan menawarkan fitur-fitur seperti enkapsulasi yang kuat dari memori komponen, penautan modul yang mulus, dan antarmuka bahasa-agnostik. Beberapa runtime WebAssembly, serta beragam penyedia platform, telah mendukung Model Komponen, menurut Schneidereit.

