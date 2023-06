Sự ra đời gần đây của WASIX, một cơ chế mới do Wasmer phát triển với mục đích đơn giản hóa quá trình biên dịch WebAssembly, đã vấp phải sự phản đối từ Bytecode Alliance. Là một tập đoàn được đồng sáng lập bởi Mozilla, Red Hat, Intel và Fastly, Bytecode Alliance tích cực hỗ trợ các sáng kiến ​​tiêu chuẩn hóa WebAssembly, bao gồm Giao diện Hệ thống WebAssembly (WASI) và Mô hình Thành phần WebAssembly. Liên minh coi WASIX là không chuẩn và do đó không xác nhận nó.

Theo Till Schneidereit, đồng sáng lập và thành viên ban chỉ đạo kỹ thuật của Bytecode Alliance, sứ mệnh của liên minh là khuyến khích sự phát triển của các nền tảng phần mềm đổi mới, chẳng hạn như WASI và WebAssugging. Ông nhấn mạnh cam kết của liên minh đối với các tiêu chuẩn mở bất cứ khi nào có thể và tin rằng cả WASI và Mô hình thành phần WebAssugging đều phù hợp với sứ mệnh này. Schneidereit cũng chỉ ra rằng World Wide Web Consortium (W3C) là địa điểm phù hợp nhất để phát triển các tiêu chuẩn này.

Được Wasmer công bố vào ngày 30 tháng 5 và được quảng cáo là siêu bộ của WASI, WASIX là một đặc điểm kỹ thuật và chuỗi công cụ được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo các ứng dụng có khả năng tương thích POSIX và hợp lý hóa quá trình biên dịch sang WebAssembly. Syrus Akbary, người sáng lập và Giám đốc điều hành Wasmer, giải thích rằng mục tiêu chính của WASIX là cho phép bất kỳ chương trình nào chạy trên WebAssembly, bao gồm các dự án phổ biến yêu cầu lệnh gọi hệ thống mà WASI khó có thể chấp nhận, chẳng hạn như fork syscall.

Tuy nhiên, Akbary đã lập luận rằng WASI đang gặp phải những thay đổi đột phá, điều này làm phức tạp quá trình cập nhật cho những người triển khai thời gian chạy Wasm. Trong thời gian tạm thời, WASIX giải quyết các lỗ hổng trong WASI và duy trì khả năng tương thích ngược với WASI Preview 1.

Schneidereit gọi WASIX là một nhánh của WASI và duy trì quan điểm của Bytecode Alliance về vấn đề này. Ông tuyên bố rằng việc dựa vào WebAssembly làm công nghệ triển khai duy nhất sẽ không cải thiện cơ bản mô hình này, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của cả Mô hình Thành phần và WASI để giải quyết các thách thức chính trong phát triển phần mềm từ độ tin cậy và bảo mật chuỗi cung ứng đến hiệu quả tài nguyên và năng suất của nhà phát triển.

Mô hình Thành phần WebAssugging tăng cường Wasm bằng cách cung cấp các tính năng như đóng gói mạnh mẽ bộ nhớ của thành phần, liên kết liền mạch các mô-đun và giao diện không phụ thuộc vào ngôn ngữ. Nhiều thời gian chạy WebAssembly, cũng như các nhà cung cấp nền tảng đa dạng, đã xác nhận Mô hình Thành phần, theo Schneidereit.

