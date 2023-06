Die kürzliche Einführung von WASIX, einem neuen, von Wasmer entwickelten Mechanismus zur Vereinfachung der WebAssembly-Kompilierung, stieß auf den Widerstand der Bytecode Alliance. Als Konsortium, das von Mozilla, Red Hat, Intel und Fastly mitbegründet wurde, unterstützt die Bytecode Alliance aktiv WebAssembly-Standardisierungsinitiativen, einschließlich des WebAssembly System Interface (WASI) und des WebAssembly Component Model. Die Allianz betrachtet WASIX als Nicht-Standard und unterstützt es daher nicht.

Laut Till Schneidereit, Mitbegründer und Mitglied des technischen Lenkungsausschusses der Bytecode Alliance, besteht die Aufgabe der Allianz darin, die Entwicklung innovativer Softwaregrundlagen, wie WASI und WebAssembly, zu fördern. Er betonte das Engagement der Allianz für offene Standards, wann immer dies möglich ist, und ist der Ansicht, dass sowohl WASI als auch das WebAssembly Component Model gut zu dieser Mission passen. Schneidereit wies auch darauf hin, dass das World Wide Web Consortium (W3C) der am besten geeignete Ort für die Entwicklung dieser Standards ist.

WASIX, von Wasmer am 30. Mai vorgestellt und als Obermenge von WASI angepriesen, ist eine Spezifikation und Toolchain, die die Erstellung von Anwendungen mit POSIX-Kompatibilität erleichtern und die Kompilierung zu WebAssembly rationalisieren soll. Syrus Akbary, Gründer und CEO von Wasmer, erklärt, dass das Hauptziel von WASIX darin besteht, dass jedes Programm auf WebAssembly laufen kann, einschließlich beliebter Projekte, die Systemaufrufe benötigen, die von WASI wahrscheinlich nicht übernommen werden, wie z. B. der fork syscall.

Akbary hat jedoch darauf hingewiesen, dass WASI immer wieder Änderungen erfährt, was den Aktualisierungsprozess für Wasm-Laufzeitimplementierer erschwert. In der Zwischenzeit behebt WASIX Lücken in WASI und erhält die Abwärtskompatibilität mit WASI Preview 1 aufrecht.

Schneidereit bezeichnete WASIX als eine Abspaltung von WASI und bekräftigte die Position der Bytecode Alliance in dieser Angelegenheit. Er wies darauf hin, dass die alleinige Verwendung von WebAssembly als Implementierungstechnologie dieses Modell nicht grundlegend verbessern würde, und betonte, dass sowohl das Komponentenmodell als auch WASI notwendig seien, um zentrale Herausforderungen in der Softwareentwicklung zu bewältigen, von der Sicherheit der Lieferkette und der Zuverlässigkeit bis hin zur Ressourceneffizienz und der Produktivität der Entwickler.

Das WebAssembly-Komponentenmodell erweitert Wasm durch Funktionen wie die starke Kapselung des Komponentenspeichers, die nahtlose Verknüpfung von Modulen und eine sprachunabhängige Schnittstelle. Laut Schneidereit haben bereits mehrere WebAssembly-Laufzeiten sowie verschiedene Plattformanbieter das Komponentenmodell unterstützt.

