واجه التقديم الأخير لـ WASIX ، وهي آلية جديدة طورتها Wasmer بهدف تبسيط تجميع WebAssembly ، معارضة من Bytecode Alliance. بصفته اتحادًا شارك في تأسيسه Mozilla و Red Hat و Intel و Fastly ، فإن Bytecode Alliance يدعم بنشاط مبادرات توحيد WebAssembly ، بما في ذلك واجهة نظام WebAssembly (WASI) ونموذج مكون WebAssembly. ينظر التحالف إلى WASIX على أنه غير قياسي وبالتالي لا يؤيده.

وفقًا لـ Till Schneidereit ، المؤسس المشارك وعضو اللجنة التوجيهية التقنية لتحالف Bytecode Alliance ، تتمثل مهمة التحالف في تشجيع تطوير أسس البرامج المبتكرة ، مثل WASI و WebAssembly. وأكد التزام التحالف بفتح المعايير كلما أمكن ذلك ، ويعتقد أن كلاً من WASI ونموذج مكون WebAssembly يتوافق جيدًا مع هذه المهمة. أشار Schneidereit أيضًا إلى أن World Wide Web Consortium (W3C) هو المكان الأنسب لتطوير هذه المعايير.

تم الكشف عن WASIX من قبل Wasmer في 30 مايو وتم وصفه كمجموعة شاملة من WASI ، وهو عبارة عن مواصفات وسلسلة أدوات مصممة لتسهيل إنشاء تطبيقات متوافقة مع POSIX وتبسيط التجميع إلى WebAssembly. يوضح Syrus Akbary ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Wasmer ، أن الهدف الأساسي لـ WASIX هو تمكين أي برنامج من العمل فوق WebAssembly ، بما في ذلك المشاريع الشائعة التي تتطلب مكالمات نظام من غير المرجح أن تتبناها WASI ، مثل fork syscall.

ومع ذلك ، جادل Akbary بأن WASI يشهد تغييرات متقطعة ، مما يعقد عملية التحديث لمنفذي وقت تشغيل Wasm. في غضون ذلك ، يعالج WASIX الفجوات في WASI ويحافظ على التوافق مع الإصدارات السابقة مع WASI Preview 1.

أشار Schneidereit إلى WASIX باعتباره مفترقًا لـ WASI وحافظ على موقف Bytecode Alliance بشأن هذه المسألة. وذكر أن الاعتماد على WebAssembly باعتباره تقنية التنفيذ الوحيدة لن يؤدي إلى تحسين هذا النموذج بشكل أساسي ، مما يبرز الحاجة إلى كل من نموذج المكون و WASI لمواجهة التحديات الرئيسية في تطوير البرامج من أمان سلسلة التوريد والموثوقية إلى كفاءة الموارد وإنتاجية المطور.

يعمل نموذج مكون WebAssembly على تحسين Wasm من خلال تقديم ميزات مثل التغليف القوي لذاكرة المكون ، والربط السلس للوحدات ، والواجهة الحيادية للغة. ووفقًا لـ Schneidereit ، فإن العديد من أوقات تشغيل WebAssembly ، فضلاً عن مزودي الأنظمة الأساسية المتنوعين ، قد أيدوا بالفعل نموذج المكون.

