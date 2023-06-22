最近，由Wasmer开发的旨在简化WebAssembly编译的新机制WASIX的推出，遭到了字节码联盟的反对。作为一个由Mozilla、Red Hat、Intel和Fastly共同创立的联盟，字节码联盟积极支持WebAssembly标准化计划，包括WebAssembly系统接口（WASI）和WebAssembly组件模型。该联盟认为WASIX是非标准的，因此不认可它。

据字节码联盟的联合创始人和技术指导委员会成员Till Schneidereit说，该联盟的使命是鼓励创新软件基础的发展，如WASI和WebAssembly。他强调了联盟对尽可能开放标准的承诺，并认为WASI和WebAssembly组件模型与这一使命非常一致。Schneidereit还指出，万维网联盟（W3C）是开发这些标准的最合适场所。

Wasmer在5月30日发布的WASIX是一个规范和工具链，旨在促进创建具有POSIX兼容性的应用程序，并简化对WebAssembly的编译。Wasmer创始人兼CEOSyrus Akbary解释说，WASIX的主要目的是使任何程序都能在WebAssembly之上运行，包括需要系统调用的流行项目，这些系统调用不太可能被WASI采用，如fork syscall。

然而，Akbary认为，WASI正在经历破坏性的变化，这使得Wasm运行时实现者的更新过程变得复杂。在这期间，WASIX解决了WASI中的缺陷，并保持了与WASI Preview 1的向后兼容性。

Schneidereit将WASIX称为WASI的分叉，并坚持字节码联盟对此事的立场。他表示，依靠WebAssembly作为唯一的实现技术不会从根本上改善这个模型，强调组件模型和WASI都需要解决软件开发中的关键挑战，从供应链的安全性和可靠性到资源效率和开发人员的生产力。

WebAssembly组件模型通过提供组件内存的强封装、模块的无缝链接和语言无关的接口等功能，加强了Wasm。Schneidereit说，多个WebAssembly运行机制以及不同的平台供应商已经认可了组件模型。

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