A recente introdução do WASIX, um novo mecanismo desenvolvido pela Wasmer com o objetivo de simplificar a compilação do WebAssembly, enfrentou a oposição da Bytecode Alliance. Como um consórcio co-fundado pela Mozilla, Red Hat, Intel e Fastly, a Bytecode Alliance apoia ativamente as iniciativas de padronização do WebAssembly, incluindo a WebAssembly System Interface (WASI) e o WebAssembly Component Model. A aliança vê o WASIX como não-padrão e, portanto, não o endossa.

De acordo com Till Schneidereit, cofundador e membro do comité de direção técnica da Bytecode Alliance, a missão da aliança é incentivar o desenvolvimento de bases de software inovadoras, como a WASI e o WebAssembly. Ele enfatizou o compromisso da aliança com padrões abertos sempre que possível e acredita que tanto a WASI quanto o Modelo de Componente WebAssembly se alinham bem com essa missão. Schneidereit também destacou que o World Wide Web Consortium (W3C) é o local mais adequado para o desenvolvimento desses padrões.

Revelado por Wasmer a 30 de maio e apresentado como um superconjunto do WASI, o WASIX é uma especificação e uma cadeia de ferramentas concebidas para facilitar a criação de aplicações com compatibilidade POSIX e simplificar a compilação para WebAssembly. Syrus Akbary, fundador e CEO da Wasmer, explica que o objetivo principal do WASIX é permitir que qualquer programa seja executado sobre o WebAssembly, incluindo projetos populares que exigem chamadas de sistema que provavelmente não serão adotadas pelo WASI, como a syscall fork.

No entanto, Akbary argumentou que a WASI está passando por mudanças significativas, o que complica o processo de atualização para implementadores de tempo de execução Wasm. Nesse ínterim, a WASIX preenche as lacunas da WASI e mantém a compatibilidade com a WASI Preview 1.

Schneidereit referiu-se à WASIX como um fork da WASI e manteve a posição da Bytecode Alliance sobre o assunto. Afirmou que confiar no WebAssembly como única tecnologia de implementação não melhoraria fundamentalmente este modelo, salientando a necessidade de tanto o Modelo de Componentes como a WASI abordarem os principais desafios no desenvolvimento de software, desde a segurança e fiabilidade da cadeia de fornecimento até à eficiência dos recursos e à produtividade dos programadores.

O modelo de componentes do WebAssembly melhora o Wasm, oferecendo características como um forte encapsulamento da memória de um componente, ligação contínua de módulos e uma interface independente da linguagem. Vários tempos de execução do WebAssembly, bem como diversos fornecedores de plataformas, já aprovaram o Modelo de Componente, de acordo com Schneidereit.

No ecossistema das plataformas no-code e low-code, a plataforma AppMaster.io destaca-se como uma solução poderosa para a criação de aplicações backend, web e móveis. Enquanto o debate sobre WASIX e WASI continua, plataformas como AppMaster estão a abrir caminho para uma experiência de desenvolvimento elegante, eficiente e económica, oferecendo uma vasta gama de ferramentas e funcionalidades para criar soluções de software escaláveis.