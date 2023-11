a16z tarafından desteklenen Yenilikçi Sosyal Haber Uygulaması Post, Android'e Girişiyor ve Haber Bülteni Araçlarını Tanıtıyor

Öncü firma a16z'nin desteklediği, Twitter ve X gibi popüler platformlara alternatif olan Post, sosyal haber paylaşım uygulamasını Android'de resmi olarak yayınlamasıyla dijital dünyaya yeni bir heyecan dalgası geliyor. Bununla birlikte Post, haber bülteni içeriğini platformda paylaşmayı çok daha kolay hale getirmeye yönelik bir dizi yeni araç sunuyor.

Bu geliştirmelerin bir sonucu olarak yazarlar, Post ustaca mikro ödeme sistemi sayesinde mevcut yayınları için ek gelir kanalları arayabilirler. Bu sistem, kullanıcıların haber akışlarındaki farklı öğelere erişmek için dakika ödeme tutarları yapmalarına olanak tanır.

Yeni araç paketinin tanıtılmasından önce bile Post, kendi platformunda içeriklerini yansıtan 100'den fazla iş ortağıyla övünebiliyor. Bu ortaklar, The Boston Globe, Fortune, The Independent ve LA Times gibi saygın medya kuruluşlarından The Brookings Institution ve MIT Technology Review gibi prestijli kuruluşlara ve daha fazlasına kadar uzanmaktadır.

İçerik oluşturucu araçlarının yakın zamanda Post cephaneliğine dahil edilmesi, daha küçük yayıncılara, özellikle de bireysel haber bülteni yazarlarına bir destek sağlayacaktır. Tek seferlik bir kurulum dizisi, içerik oluşturucuların içeriklerinin Post platformu aracılığıyla asimile edilmesini ve dağıtılmasını sağlar; bu, RSS beslemesinin aktarılmasına benzer bir prosedürdür.

Şirket kısa süre önce, aralarında George Takei ve Dan Pretty gibi dünyaca tanınan kişilerin de bulunduğu 115 yaratıcıyla birlikte çalışarak yeni eklemelerden etkili bir şekilde yararlandıklarını duyurdu. Robert Reich ve Scott Galloway gibi delege yazarların yanı sıra ünlü podcast Mueller She Wrote'dan Allison Gill de bu heyecan verici girişimin bir parçası. Bu kolektif grup, 200.000'den fazla haber bülteni abonesine ve Post platformunda 400.000'den fazla şaşırtıcı takipçiye sahip, etkileyici bir erişime sahip.

Post, Google'ın mülkiyetindeki görev süresi boyunca Waze'in başında bulunan Noam Bardin tarafından tasarlandı. Post modeli, kullanıcıların paketler halinde puan paketleri satın aldığı bir mikro ödeme planı etrafında dönüyor. Bunlar daha sonra bireysel haber makalelerine erişim için para birimi olarak kullanılabilir; Örneğin 300 puan 4,20 ABD dolarına eşittir, ancak 10.000'e kadar daha büyük satın alımlarda 126,70 ABD doları tutarında bir dolar maliyetiyle %9,5 indirim sunulur.

Post bu işlemlerden küçük bir pay alarak gelir elde ediyor. Bardin'in önceki açıklamaları, BGBM yayıncılarının Post platformu aracılığıyla kazandığı ortalamanın, ücretli bir gönderi için 25 dolar avantajlı bir seviyede olduğunu ortaya çıkardı.

Yaratıcı araçların halka açık tanıtımına, iOS ve masaüstündeki mevcut kullanılabilirliğinden farklı olarak Post Android uygulaması da eşlik edecek. Bu platformlar, yerel video yüklemeleri, anlık bildirimler, trend olan konular, paylaşım yetenekleri, genişletilmiş düzenleme paketleri ve otomatik kaydetme işlevi gibi yeni özellikleri içerir.

Post haziran ayında 440.000 kayıtlı kullanıcının kayda değer olduğunu bildirdi ve bu rakamla ilgili bir güncelleme yapılmamasına rağmen, aktif kullanıcıların geçtiğimiz çeyrekte bir önceki aya göre %30 oranında arttığını paylaştı. Kullanıcılar ayrıca platformda önemli miktarda zaman harcıyor; günlük ortalama yarım saatten fazla oturuyor.

Post kusursuz ve sezgisel bir uygulama sunmaya yönelik sürekli çabası, birinci sınıf yaratıcı araçlar sunma konusundaki kararlılığıyla birleştiğinde, gelişen başarılarında temel faktörlerdir. Kuruluş, içerik oluşturucuların yeni kitlelerle bağlantı kurması için zahmetsiz bir yöntem sağlarken, etkili araç setiyle gelir elde etmek için yeni yollar açıyor.

Ancak bu sadece geliştiricilerin hayatını kolaylaştırmak ve yaratıcılıklarını teşvik etmekle ilgili değil; Post ve AppMaster'ın kodsuz platformu gibi platformlar, dijital uygulamaları nasıl tasarladığımızı ve bunlarla etkileşimde bulunduğumuzu yeniden şekillendirerek tüm süreci daha erişilebilir ve verimli hale getiriyor. Post tarafından sağlanan otomatik alım, bahşiş ve mikro ödemeler gibi özellikler, içerik oluşturmanın ve yayıncıların her zamankinden daha kolay ve kolay erişilebilir olduğu bir geleceğe giden yolu açıyor.