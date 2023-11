Post, инновационное приложение для социальных сетей, поддерживаемое a16z, выходит на Android и представляет инструменты для рассылки новостей

Новая волна волнения захлестнула цифровой мир, когда Post, альтернатива популярным платформам, таким как Twitter и X, при поддержке новаторской фирмы a16z, официально выпускает свое приложение для обмена новостями в социальных сетях на Android. Наряду с этим Post представляет множество новых инструментов, призванных значительно упростить обмен контентом информационных бюллетеней на платформе.

В результате этих усовершенствований авторы могут искать дополнительные каналы дохода для своих существующих публикаций – отчасти благодаря оригинальной системе микроплатежей Post. Эта система позволяет пользователям вносить ежеминутные платежи для доступа к отдельным статьям в своей ленте новостей.

Еще до внедрения нового набора инструментов Post уже может похвастаться более чем 100 партнерами, размещающими свой контент на ее платформе. В число этих партнеров входят как авторитетные средства массовой информации, такие как The Boston Globe, Fortune, The Independent и LA Times, так и престижные организации, такие как The Brookings Institution и MIT Technology Review, а также многие другие.

Недавнее появление инструментов для авторов в арсенале Post должно дать преимущество небольшим издателям, особенно тем, кто является индивидуальными авторами информационных бюллетеней. Одноразовая последовательность настроек позволяет создателям ассимилировать и распространять свой контент через платформу Post — процедура, аналогичная передаче RSS-канала.

Недавно компания объявила, что работает вместе со 115 авторами, чтобы обеспечить эффективное использование новых дополнений, включая всемирно признанных людей, таких как Джордж Такей и Дэн Разер. В этом захватывающем проекте также принимают участие такие авторы-делегаты, как Роберт Райх и Скотт Галлоуэй, а также Эллисон Гилл из известного подкаста Mueller She Wrote. Эта коллективная группа имеет впечатляющий охват: более 200 000 подписчиков на информационные бюллетени и ошеломляющие 400 000 подписчиков на платформе Post.

Post был задуман Ноамом Бардином, который возглавлял Waze во время его пребывания в собственности Google. Модель Post основана на схеме микроплатежей, в которой пользователи приобретают баллы в пакетах. Затем их можно использовать в качестве валюты для доступа к отдельным новостным статьям; Например, 300 баллов соответствуют 4,20 доллара США, хотя более крупные покупки до 10 000 предлагают скидку 9,5% при долларовой стоимости 126,70 доллара США.

Post получает доход, принимая на себя незначительную долю этих транзакций. Предыдущие заявления Бардина показали, что средний заработок издателей CPM через платформу Post составлял выгодные 25 долларов за платную публикацию.

Публичный дебют творческих инструментов будет сопровождаться приложением Post для Android, которое станет ответвлением от существующей версии для iOS и настольных компьютеров. Эти платформы включают в себя новые функции, включая встроенную загрузку видео, push-уведомления, актуальные темы, возможности обмена, расширенные наборы инструментов для редактирования и функцию автосохранения.

Post сообщила о заметных 440 000 зарегистрированных пользователей в июне и, хотя обновленная информация об этой цифре была скрыта, сообщила, что количество активных пользователей в прошлом квартале выросло на 30% в месячном исчислении. Пользователи также проводят на платформе значительное количество времени: в среднем они проводят на платформе более получаса в день.

Постоянное стремление Post предложить безупречное и интуитивно понятное приложение в сочетании с их стремлением предоставлять первоклассные инструменты для творчества являются ключевыми факторами их растущего успеха. Организация предоставляет создателям простой способ связаться с новой аудиторией, одновременно открывая новые возможности для получения дохода с помощью своего эффективного набора инструментов.

Однако речь идет не только об облегчении жизни разработчиков и стимулировании их творчества; такие платформы, как Post и no-code платформа AppMaster, меняют то, как мы воспринимаем и взаимодействуем с цифровыми приложениями, делая весь процесс более доступным и эффективным. Такие функции, как автоматический прием, чаевые и микроплатежи, предоставляемые Post, прокладывают путь в будущее, где создание контента и издатели станут более оптимизированными и доступными, чем когда-либо прежде.