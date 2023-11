Post, o inovador aplicativo de notícias sociais apoiado pela a16z, se aventura no Android e apresenta ferramentas para boletins informativos

Uma nova onda de entusiasmo atinge o mundo digital quando Post, uma alternativa a plataformas populares como Twitter e X, apoiada pela empresa pioneira a16z, lança oficialmente seu aplicativo social de compartilhamento de notícias no Android. Junto com isso, Post revela uma série de novas ferramentas destinadas a tornar muito mais fácil o compartilhamento do conteúdo do boletim informativo na plataforma.

Como resultado destas melhorias, os autores podem procurar canais de receitas adicionais para as suas publicações existentes - graças, em parte, ao engenhoso sistema de micropagamentos do Post. Este sistema permite que os usuários façam pagamentos minuciosos para acessar itens distintos em seu feed de notícias.

Mesmo antes da introdução do novo conjunto de ferramentas, Post já conta com mais de 100 parceiros divulgando seu conteúdo em sua plataforma. Esses parceiros vão desde instituições de mídia respeitáveis, como The Boston Globe, Fortune, The Independent e LA Times, até entidades de prestígio, como The Brookings Institution e MIT Technology Review, e muito mais.

A recente introdução das ferramentas de criação no arsenal do Post certamente dará uma vantagem aos editores menores, especialmente àqueles que são autores individuais de boletins informativos. Uma sequência única de configuração permite que os criadores tenham seu conteúdo assimilado e distribuído através da plataforma do Post - um procedimento semelhante à transferência de um feed RSS.

A empresa anunciou recentemente que está trabalhando ao lado de 115 criadores para garantir que eles aproveitem as novas adições de forma eficaz, incluindo indivíduos reconhecidos globalmente como George Takei e Dan Rather. Autores delegados como Robert Reich e Scott Galloway também fazem parte deste empreendimento emocionante, assim como Allison Gill do renomado podcast Mueller She Wrote. Este grupo coletivo tem um alcance impressionante, ostentando mais de 200.000 assinantes de boletins informativos e impressionantes 400.000 seguidores na plataforma Post.

Post foi concebido por Noam Bardin, que esteve à frente do Waze durante seu mandato sob propriedade do Google. O modelo do Post gira em torno de um esquema de micropagamentos no qual os usuários compram pacotes de pontos. Estes podem então ser utilizados como moeda para acessar artigos de notícias individuais; 300 pontos equivalem a US$ 4,20, por exemplo, embora compras maiores de até 10.000 ofereçam um desconto de 9,5% a um custo em dólares de US$ 126,70.

Post obtém receitas ao obter uma pequena parte dessas transações. Declarações anteriores de Bardin revelaram que o CPM médio que os editores ganharam por meio da plataforma Post foi de vantajosos US$ 25 por postagem paga.

A estreia pública das ferramentas criativas será acompanhada pelo aplicativo Post para Android, ramificando-se da disponibilidade existente para iOS e desktop. Essas plataformas incluem novos recursos com uploads de vídeos nativos, notificações push, tópicos de tendência, recursos de compartilhamento, suítes de edição estendidas e uma função de salvamento automático.

Post relatou um número notável de 440.000 usuários registrados em junho e, embora uma atualização sobre esse número tenha sido retida, compartilhou que os usuários ativos aumentaram 30% mês a mês no último trimestre. Os usuários também passam uma quantidade substancial de tempo na plataforma, com a média diária de mais de meia hora.

O esforço contínuo da Post para oferecer um aplicativo intuitivo e perfeito, juntamente com seu compromisso em fornecer ferramentas de criação de primeira linha, são fatores-chave para seu crescente sucesso. A organização oferece um método fácil para os criadores se conectarem com novos públicos, ao mesmo tempo que abre novos caminhos para geração de receita com seu conjunto de ferramentas eficiente.

No entanto, não se trata apenas de facilitar a vida dos desenvolvedores e estimular sua criatividade; plataformas como a plataforma sem código Post e AppMaster estão remodelando a forma como concebemos e interagimos com aplicativos digitais, tornando todo o processo mais acessível e eficiente. Recursos como ingestão automática, gorjetas e micropagamentos fornecidos pelo Post estão abrindo caminho para um futuro onde a criação de conteúdo e os editores serão mais simplificados e prontamente disponíveis do que nunca.