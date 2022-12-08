Yazılım geliştirmenin, mobil veya web uygulamaları geliştirmek için geleneksel el kodlamasını gerektirdiği bir zaman vardı. Ancak iş akışını otomatikleştirmenin basit bir yolunu arıyor olabilirsiniz. Son yıllarda, iş süreçlerini otomatikleştirmek için no-code geliştirme popüler hale geldi. No-code platformlar, teknoloji nişini fırtına gibi ele geçirdi.

No-code platformlar, işletme sahiplerinin işletmelerini uygun bir fiyata ölçeklendirmelerine yardımcı oluyor. Milyonlarca kullanıcı, no-code geliştirmeyi uygun maliyetli bir süreç haline getirmek için kodsuz bir platform kullanıyor. Spesifik olarak, kodsuz araçlar, no-code sırasında mobil uygulamaların popülerliği nedeniyle büyük bir popülerlik kazandı. Bazı insanlar, no-code platformların yalnızca MVP'lerin ve basit uygulamaların geliştirilmesini desteklediğini düşünür, ancak bu bir yanılgıdır. Gerçek şu ki, kodsuz bir platform kullanarak karmaşık no-code oluşturabilir ve işletmenizi ölçeklendirebilirsiniz. Bu makalede, no-code bir platformun işletmelerin operasyonlarını ölçeklendirmesine nasıl yardımcı olabileceğini keşfedeceğiz. Hadi başlayalım:

Kodsuz no-code ölçeklenebilir mi?

Gelecek vadeden kodsuz geliştiricilerin ve işletme sahiplerinin en büyük endişesi, kodsuz no-code ölçeklenebilir olup no-code. İşletme sahipleri, kodsuz bir no-code önümüzdeki yıllarda yeni fikirler ve özelliklerle başa çıkıp çıkmayacağı konusunda net bir yanıt istiyor. Bu sorunun yanıtı, kodsuz no-code %99'unun bir iş sürecini ölçeklendirebilmesidir, ancak tüm geliştirme projeleri için geçerli değildir. Bir geliştirme projesini kodsuz bir no-code ölçeklendirmek, hibrit yaklaşımdan daha az çaba gerektirir. Bu makalede, bir uygulamanın ölçeklendirme öğelerini, no-code kullanmamanın neden en iyi seçim olduğunu ve bir işletmeyi başarılı bir şekilde ölçeklendirmek için çok önemli şeyleri açıklayacağız.

İster kodsuz ister geleneksel no-code geliştirme yaklaşımı kullanın, bir işletmeyi ölçeklendirmek için kanıtlanmış uygulamaları açıklayalım.

Dinamik ve kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü

Sağlam bir veritabanı modeli

Özelleştirilmiş veritabanı sorguları

Kullanıcı arabirimi tasarımını ve veritabanı modelini düzelttikten sonra, kodsuz no-code milyonlarca kullanıcının trafiğini yönetmek için barındırma konusunda endişeleriniz olabilir. AppMaster, bu no-code kodsuz platformlarla ölçeklendirmenin en iyi örneğidir.

AppMaster no-code platform olarak kullanarak, herhangi bir iş sürecini ölçeklendirmek ve diğer paylaşılan kaynaklarla entegre etmek için bir barındırma paketine abone olabilirsiniz. AWS müşteriye özel daha fazla işlev sunmak için temel planla başlayıp belirli bir süre sonra yükseltebilirsiniz.

Kodsuz no-code ölçeklendirirken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç faktör vardır. Yeni özellikler eklemek için iş uygulamanızı ölçeklendirmeyi düşünebilirsiniz. Bir işletme sahibi, aşağıdaki senaryolarda uygulamasını yeni özellikler aracılığıyla ölçeklendirmeyi planlayabilir:

Dönüşüm oranlarını artırmak için

Kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için

Pazar standartlarını karşılamak için

İş operasyonlarını yükseltmek için

Dolayısıyla, no-code uygulama geliştirme , tek bir kod satırı yazmadan yeni fikirleri doğrulamak için en iyi seçenektir. Ayrıca, kodsuz uygulamalarla ölçeklendirme, geleneksel no-code daha hızlıdır. no-code platformlarla yazılım geliştirme, önceden oluşturulmuş şablonlar aracılığıyla yapılır. Bu nedenle, no-code platform zaten kodlama üzerinde bir test gerçekleştirmiştir. Bu nedenle, uygulamada bir hata bulma şansı düşüktür. Aynı zamanda, geleneksel geliştirme, hataları bulmak ve hata ayıklamak için kapsamlı testler gerektirir. Dolayısıyla, no-code bir platform, işletme sahiplerinin daha yüksek hızda no-code uygulamalar geliştirmesine olanak tanır.

Çoğu işletme sahibi, işletme işlevlerini ölçeklendirmek için entegrasyonlar ekler. Kodsuz no-code kalbi oldukları için entegrasyonlar ekleyerek işletmenizi ölçeklendirmek için no-code bir platform seçebilirsiniz. Entegrasyonların yardımıyla, kodsuz bir no-code geleneksel geliştirmeden bile daha iyi ölçeklendirebilirsiniz. Göze çarpan şey, kodsuz platformların farklı entegrasyon seviyelerine izin AppMaster no-code fazla entegrasyona izin verirken, Webflow entegrasyon eklemek için Bubble ile birlikte çalışır.

Bu nedenle, no-code platformlar, bir işletmenin mevcut hizmetlerini ölçeklendirmek için gelişiyor.

BT ekipleri üzerindeki baskıyı azaltın

Web geliştiricileri no-code geliştirmede harika işler yaparken neden kodsuz bir platform seçmeniz gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Dolayısıyla yanıt, bazı kuruluşların bir projeyi kullanıma sunacak geliştiricileri bulamayabileceğidir. no-code gerektirmeyen bir platform kullanmak, geliştirme ekibi üzerindeki stresi azaltmaya yardımcı olabilir ve programlarla ilgili endişe duymadan bağımsız çalışmalarına olanak tanır. Üstelik karmaşık kod yazmak yerine drag-and-drop seçeneklerini kullanarak fikirlerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Kodsuz bir araçla, teknik no-code bir altyapınız olsa bile bir prototip veya işlevsel bir uygulama oluşturabilirsiniz.

No-code yazılım geliştirme, becerilerinde uzman olmayan ve müşterileri için uygulama geliştirmek isteyen geliştiriciler için en iyi seçenektir. Bu nedenle, kodsuz geliştirme, kapsamlı no-code becerileri gerektirmeden uygulama özelliklerini birkaç tıklamayla tasarlamalarına yardımcı olarak geleneksel geliştiricilerin iş yükünü azaltmıştır. Günümüzde BT şirketleri, uygun maliyetli çözümler nedeniyle no-code çözümleri benimsiyor. Bu nedenle web geliştiricileri, no-code öğrenmek için zaman harcamak yerine kodsuz araçlarla yeni çözümler bulmaya odaklanır. Örneğin, no-code yazmayan bir geliştirici, belirli kurumsal ihtiyaçları uzaktan karşılamak için fikirler üzerinde daha fazla zaman harcayabilir. Bu nedenle, kodsuz bir çözüm için no-code geliştiriciyle yüz yüze görüşme ayarlamanız gerekmez.

Otomasyonun geleceği

İş akışını otomatikleştirmek için kodsuz No-code en yüksek seviyededir. Kodsuz no-code ölçeklendirmek, işletmelerin projeye ekstra maliyet eklemeden iş akışlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olur. Kodsuz bir çözümün aksine, geleneksel geliştirme, bir projeyi tamamlamak için daha fazla no-code ve yazılım geliştirici gerektirir.

Ayrıca, no-code araçlar, geliştirme süreci üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Bir pazarlama ekibinin profesyonel bir geliştiriciden yardım istemeden no-code bir projeyi büyük bir özgürlükle dağıtabileceğini varsayalım. Bu nedenle kuruluşlar, kodsuz no-code önemli ölçüde düşük oranlarda ölçeklendirmek istiyor. Dolayısıyla, no-code geliştirme, iş sürecini daha düşük bir maliyetle dijitalleştirmeyi kolaylaştırdı. Genel olarak, bu no-code çözümler, geliştiricilerin verimliliğini artırmaya çok katkıda bulunmuştur ve bunlar daha çok yenilikçi yazılım çözümlerine odaklanmıştır.

Minimum sistem kurulumu

No-code araçlar, işletmelerin özel kod çözümlerini daha hızlı bir şekilde almalarına yardımcı olan dahili araçlardır. Ayrıca, no-code geliştirme, işletme sahiplerinin kurulum sürecini atlamasına yardımcı olur. No-code hareket, yerel kaynaklara güvenmek yerine web platformlarının kullanımını teşvik eder. Bu nedenle, no-code hareket, şirketlerin teknolojik yükünü azaltmasına ve birkaç tıklamayla yazılım geliştirmesine izin vermesine yardımcı olur. Ayrıca, no-code platformlar, küçük işletme sahiplerinin bütçeleri kısıtlı olsa bile işletmelerini ölçeklendirmelerine yardımcı olur .

Bu nedenle, no-code teknoloji, küçük işletmelerin iş grafiklerini ve yazılım geliştiricilerin becerilerini yükseltmelerine yardımcı olur. İşletmeniz için bir yazılım çözümü ararken, proje yatırımı hakkında bilgi sahibi olmak için geleneksel no-code geliştirme yaklaşımını kodsuz geliştirme yaklaşımıyla karşılaştırmanız gerekir. Ayrıca, kodsuz bir çözüm kullanmanın bir başka yararı da, no-code için en son güncellemeler hakkında endişelenmenize gerek olmamasıdır. Bunun nedeni, no-code araçların profesyonel bir yazılım geliştiriciyi işe almadan en son yazılım güncellemelerini güncelleyebilmesidir. Ayrıca geleneksel yazılım çözümleri, yazılımı güncellemek için API ve SDK lisanslarını dikkate alır, ancak no-code araçlar güncellemeyi otomatik olarak gerçekleştirebilir. Göze çarpan gerçek şu ki, bir lisans planına abone olmak, geliştirme bütçenize daha fazla katkıda bulunabilir.

no-code olarak daha hızlı başlatın

Geleneksel yazılım geliştirmedeki boşluklar, kodsuz çözümlerin düşük bütçeler ve teknik no-code personel ile zirveye ulaşmasına yardımcı oldu. AppMaster gibi kodsuz bir platform kullanarak yazılım ürününüzü sıfır no-code becerisiyle başlatabilirsiniz. Kodlama no-code bir geliştirici, tek bir kod satırı yazmadan bir yazılım çözümünü görsel olarak güncelleme yeteneğine sahiptir. Yeni kurulan bir işletmenin sahibi olarak, aşağıdaki nedenlerle no-code kullanabilirsiniz:

Kodsuz teknolojinin drag-and-drop seçenekleriyle no-code çözümü geliştirerek zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz.

seçenekleriyle çözümü geliştirerek edebilirsiniz. Kodsuz bir araç kullanırken profesyonel bir yazılım geliştiricisi tutmanıza gerek no-code .

. İşletmenize yenilik getirebilecek farklı geçmişlere sahip bir kişiyi işe alabilirsiniz.

Kodsuz bir no-code başlatmak , Toplam Sahip Olma Maliyetinizi ( TOC ) azaltabilir ve sabit yapısı nedeniyle düzenleme maliyetleri gerektirmez.

Bu nedenle, AppMaster gibi kodsuz bir araçla kodsuz no-code no-code başlatmak işinizin büyümesini kolaylaştırır.

No-code, ölçeklendirme için mükemmeldir

Ölçeklenebilirlik, no-code geliştirmeyi daha popüler yapan seçenektir. no-code gerektirmeyen bir çözüm, işletme sahiplerinin işletmelerini ekstra maliyet eklemeden ölçeklendirmelerine olanak tanır. no-code gibi AppMaster bir araç, daha karmaşık no-code kodsuz çözüm oluşturmak için drag-and-drop özelliği sunar. no-code gerektirmeyen bir çözümle, bir işletmeyi ölçeklendirirken hız, çeviklik, otomasyon ve yenilik bekleyebilirsiniz.

Hız , no-code geliştirmenin öne çıkan özelliğidir ve proje dağıtımında no-code kullanmanın temel nedenlerinden biridir. Geleneksel geliştirme ile bir mobil uygulama geliştirmek, projenin doğasına bağlı olarak aylar alabilir. Ancak no-code , işletme sahiplerinin işlerini günler ve haftalar yerine saatler içinde ölçeklendirmelerine olanak tanır. Bu nedenle , minimum zaman gerektirdikleri için kodsuz no-code ideal hale geldi. Bu nedenle, drag-and-drop seçenekleri, yerleşik arabirimler, platformlar arası uyumluluk ve yerleşik iş modelleri ile hızı optimize etmek için no-code gibi AppMaster bir araç kullanabilirsiniz. Ayrıca, no-code bir araç, entegrasyonların ve API'lerin tek bir tıklamayla eklenmesine izin verirken, geleneksel geliştirme, üçüncü taraf aracı entegre ederken tekrarlayan görevler gerektirir.

Bir iş ortamındaki çeviklik , şirketlerin dijital değişikliklere hızla uyum sağlamasına ve yanıt vermesine yardımcı olur. Bu bağlamda, no-code platformlar, çevik bir iş ortamı geliştirmek ve günlük iş fonksiyonları ile organizasyonel değişiklikler arasında bir denge sağlamak için uzun bir yol kat etti. Bu nedenle, bu no-code platformlar, bir işletmenin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için en yeni ve eski sistemleri barındıracak şekilde açık uçludur.

, şirketlerin dijital değişikliklere hızla uyum sağlamasına ve yanıt vermesine yardımcı olur. Bu bağlamda, platformlar, çevik bir iş ortamı geliştirmek ve günlük iş fonksiyonları ile organizasyonel değişiklikler arasında bir denge sağlamak için uzun bir yol kat etti. Bu nedenle, bu platformlar, bir işletmenin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için en yeni ve eski sistemleri barındıracak şekilde açık uçludur. Günümüzde no-code çözümler, bir kuruluşta bir sohbet robotu konuşlandırmak gibi yerleşik işlevlerle iş süreçlerini otomatikleştirmek için gelişiyor, otomatikleştirilmiş yanıtlar oluşturmak daha kolay hale geldi. Son yıllarda otomasyon, tüm işletmelerin dönüşüm oranlarını artırmak ve sorunsuz kullanıcı etkileşimi sağlamak için bir zorunluluk haline geldi. Bu nedenle, iş sürecini otomatikleştirmek için no-code bir araç kullanmak ekonomik bir yoldur, bir iş sürecini geleneksel geliştirmeyle otomatikleştirmek ise çok fazla zaman ve kaynak gerektirir.

çözümler, bir kuruluşta bir sohbet robotu konuşlandırmak gibi yerleşik işlevlerle iş süreçlerini otomatikleştirmek için gelişiyor, otomatikleştirilmiş yanıtlar oluşturmak daha kolay hale geldi. Son yıllarda otomasyon, tüm işletmelerin dönüşüm oranlarını artırmak ve sorunsuz kullanıcı etkileşimi sağlamak için bir zorunluluk haline geldi. Bu nedenle, iş sürecini otomatikleştirmek için bir araç kullanmak ekonomik bir yoldur, bir iş sürecini geleneksel geliştirmeyle otomatikleştirmek ise çok fazla zaman ve kaynak gerektirir. Yenilik, no-code teknolojiyi daha popüler yapan başka bir özelliktir. Pek çok kişi, kodsuz bir araç kullanmanın bir no-code geliştiricinin yenilikçiliğinden ve yaratıcılığından ödün verebileceğini düşünür. Ancak durum böyle değildir çünkü yazılım geliştiriciler, hataları gidermek ve hataları düzeltmek yerine yazılımın temel iş yönlerine daha fazla zaman harcarlar. no-code bir çözüm, bir projenin teknik yönlerini yönetir, bu nedenle geliştiricilerin programlama dilleri, hatalar ve hata ayıklama konusunda endişelenmesine gerek yoktur. Sonuç olarak, bir geliştirici, proje teknik ayrıntılarını ortadan kaldırarak daha üretken olacaktır.

no-code no-code yönlerinden dolayı, kodsuz bir çözümün ticari operasyonları genişletmek için ölçeklenebilirlik sunduğu açıktır.

Son düşünceler

Bu kılavuzu inceledikten sonra, iş operasyonlarınızı ölçeklendirirken no-code çözümlerin önemi konusunda bilgili olduğunuzu umuyoruz. İşletmenizi ölçeklendirmek için pek çok no-code araç mevcuttur. Bunların yanı sıra, işletme sahiplerinin uygun fiyatlarla uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan popüler no-code kodsuz araç olan AppMaster denemenizi öneririz. AppMaster deneyin ve iş operasyonlarınızı daha düşük bir fiyata ölçeklendirin.