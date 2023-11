Post, la innovadora aplicación de noticias sociales respaldada por a16z, se aventura en Android y presenta herramientas de boletines

Una nueva ola de entusiasmo llega al mundo digital cuando Post, una alternativa a plataformas populares como Twitter y X respaldada por la firma pionera a16z, lanza oficialmente su aplicación social para compartir noticias en Android. Junto con esto, Post presenta una serie de herramientas novedosas dirigidas a hacer que compartir el contenido del boletín en la plataforma sea mucho más fácil.

Como resultado de estas mejoras, los autores pueden buscar canales de ingresos adicionales para sus publicaciones existentes, gracias en parte al ingenioso sistema de micropagos de Post. Este sistema permite a los usuarios realizar pagos mínimos para acceder a distintos elementos dentro de su servicio de noticias.

Incluso antes de la introducción del nuevo conjunto de herramientas, Post ya cuenta con más de 100 socios que hacen eco de su contenido en su plataforma. Estos socios van desde instituciones de medios de renombre como The Boston Globe, Fortune, The Independent y LA Times, hasta entidades prestigiosas como The Brookings Institution y MIT Technology Review, entre otras.

La reciente introducción de las herramientas de creación en el arsenal de Post seguramente dará una ventaja a los editores más pequeños, y en particular a aquellos que son autores individuales de boletines. Una secuencia de configuración única permite a los creadores asimilar y distribuir su contenido a través de la plataforma Post, un procedimiento similar a transferir un feed RSS.

La compañía anunció recientemente que está trabajando junto con 115 creadores para garantizar que aprovechen las nuevas incorporaciones de manera efectiva, incluidos individuos mundialmente reconocidos como George Takei y Dan Rather. Autores delegados como Robert Reich y Scott Galloway también forman parte de esta emocionante empresa, así como Allison Gill del renombrado podcast Mueller She Wrote. Este grupo colectivo tiene un alcance impresionante, con más de 200.000 suscriptores al boletín y la asombrosa cifra de 400.000 seguidores en la plataforma Post.

Post fue concebido por Noam Bardin, quien estuvo al mando de Waze durante su mandato bajo propiedad de Google. El modelo de Post gira en torno a un esquema de micropagos en el que los usuarios compran paquetes de puntos. Estos pueden luego utilizarse como moneda para acceder a artículos de noticias individuales; 300 puntos equivalen a $4,20, por ejemplo, aunque las compras más grandes, de hasta 10.000, ofrecen un descuento del 9,5% a un costo en dólares de $126,70.

Post obtiene ingresos tomando una parte menor de estas transacciones. Declaraciones anteriores de Bardin revelaron que el CPM medio que los editores han ganado a través de la plataforma Post fue de unos ventajosos 25 dólares por una publicación paga.

El debut público de las herramientas creativas irá acompañado de la aplicación Post para Android, diversificándose de su disponibilidad actual en iOS y escritorio. Estas plataformas incluyen nuevas funciones con carga de videos nativos, notificaciones automáticas, temas de actualidad, capacidades para compartir, suites de edición ampliadas y una función de guardado automático.

Post informó unos notables 440.000 usuarios registrados en junio y, aunque se retuvo una actualización sobre esta cifra, compartió que los usuarios activos han aumentado un 30% mes a mes en el último trimestre. Los usuarios también pasan una cantidad considerable de tiempo en la plataforma, con un promedio diario de más de media hora.

El impulso continuo de Post para ofrecer una aplicación impecable e intuitiva, junto con su compromiso de ofrecer herramientas para creadores de primer nivel, son factores clave de su creciente éxito. La organización proporciona un método sencillo para que los creadores se conecten con nuevas audiencias y al mismo tiempo abre nuevas vías para la generación de ingresos con su eficiente conjunto de herramientas.

Sin embargo, no se trata sólo de hacer la vida más fácil a los desarrolladores y estimular su creatividad; Plataformas como Post y la plataforma sin código de AppMaster están remodelando la forma en que concebimos e interactuamos con las aplicaciones digitales, haciendo que todo el proceso sea más accesible y eficiente. Funciones como la ingesta automática, las propinas y los micropagos proporcionados por Post están allanando el camino hacia un futuro en el que la creación de contenidos y los editores sean más ágiles y estén más disponibles que nunca.