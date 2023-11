Post, l'application innovante d'actualités sociales soutenue par a16z, se lance dans Android et présente des outils de newsletter

Une nouvelle vague d'enthousiasme frappe le monde numérique alors que Post, une alternative aux plateformes populaires comme Twitter et X soutenue par la société pionnière a16z, lance officiellement son application de partage d'actualités sociales sur Android. Parallèlement à cela, Post dévoile une multitude de nouveaux outils destinés à faciliter grandement le partage du contenu de la newsletter sur la plate-forme.

Grâce à ces améliorations, les auteurs peuvent rechercher des sources de revenus supplémentaires pour leurs publications existantes - en partie grâce à l'ingénieux système de micropaiements de Post. Ce système permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements infimes pour accéder à des éléments distincts de leur fil d'actualité.

Même avant l'introduction de la nouvelle suite d'outils, Post peut déjà se targuer de compter plus de 100 partenaires faisant écho à leurs contenus sur sa plateforme. Ces partenaires vont d'institutions médiatiques réputées telles que The Boston Globe, Fortune, The Independent et LA Times, à des entités prestigieuses comme The Brookings Institution et MIT Technology Review, et bien plus encore.

L'introduction récente des outils de création dans l'arsenal de Post ne manquera pas de donner un avantage aux petits éditeurs, et en particulier à ceux qui sont des auteurs individuels de newsletters. Une séquence de configuration unique permet aux créateurs de faire assimiler et diffuser leur contenu via la plateforme de Post - une procédure s'apparentant au transfert d'un flux RSS.

La société a récemment annoncé qu'elle travaillait aux côtés de 115 créateurs pour s'assurer qu'ils exploitent efficacement les nouveaux ajouts, y compris des personnalités mondialement reconnues comme George Takei et Dan Rather. Des auteurs délégués comme Robert Reich et Scott Galloway font également partie de cette aventure passionnante, ainsi qu'Allison Gill du célèbre podcast Mueller She Wrote. Ce groupe collectif a une portée impressionnante, comptant plus de 200 000 abonnés à la newsletter et un nombre impressionnant de 400 000 abonnés sur la plateforme Post.

Post a été conçu par Noam Bardin, qui était à la tête de Waze pendant son mandat sous la propriété de Google. Le modèle de Post s'articule autour d'un système de micropaiements dans lequel les utilisateurs achètent des lots de points sous forme de forfaits. Ceux-ci peuvent ensuite être utilisés comme monnaie pour accéder à des articles de presse individuels ; 300 points équivalent à 4,20 $ par exemple, bien que les achats plus importants jusqu'à 10 000 offrent une réduction de 9,5 % pour un coût en dollars de 126,70 $.

Post tire ses revenus d’une part mineure de ces transactions. Des déclarations précédentes de Bardin ont révélé que le CPM moyen que les éditeurs ont gagné via la plateforme de Post était de 25 $ avantageux pour une publication payante.

Le lancement public des outils de création sera accompagné de l'application Post pour Android, s'étendant de sa disponibilité existante sur iOS et sur ordinateur. Ces plates-formes incluent de nouvelles fonctionnalités avec des téléchargements vidéo natifs, des notifications push, des sujets d'actualité, des capacités de partage, des suites d'édition étendues et une fonction de sauvegarde automatique.

Post a signalé un nombre notable de 440 000 utilisateurs enregistrés en juin et, bien qu'une mise à jour sur ce chiffre n'ait pas été divulguée, a indiqué que les utilisateurs actifs ont augmenté de 30 % d'un mois à l'autre au cours du dernier trimestre. Les utilisateurs passent également beaucoup de temps sur la plateforme, la moyenne quotidienne étant supérieure à une demi-heure.

Les efforts continus de Post pour proposer une application impeccable et intuitive, associés à leur engagement à fournir des outils de création de premier ordre, sont des facteurs clés de leur succès naissant. L'organisation offre aux créateurs une méthode simple pour se connecter avec de nouveaux publics tout en ouvrant de nouvelles voies de génération de revenus grâce à son ensemble d'outils efficaces.

Cependant, il ne s’agit pas seulement de faciliter la vie des développeurs et de stimuler leur créativité ; des plates-formes telles que Post et la plate-forme sans code d'AppMaster remodèlent la façon dont nous concevons et interagissons avec les applications numériques, rendant l'ensemble du processus plus accessible et efficace. Des fonctionnalités telles que l'ingestion automatique, les pourboires et les micropaiements fournis par Post ouvrent la voie à un avenir où la création de contenu et les éditeurs sont plus rationalisés et plus facilement disponibles que jamais.