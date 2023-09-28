Post، تطبيق الأخبار الاجتماعية المبتكر المدعوم من a16z، يغامر بالدخول إلى Android ويقدم أدوات الرسائل الإخبارية

موجة جديدة من الإثارة تضرب العالم الرقمي مع قيام Post ، وهي بديل للمنصات الشهيرة مثل Twitter وX المدعومة من الشركة الرائدة a16z، بإطلاق تطبيقها لمشاركة الأخبار الاجتماعية رسميًا على Android. إلى جانب ذلك، يكشف Post عن مجموعة من الأدوات الجديدة الموجهة نحو جعل مشاركة محتوى النشرة الإخبارية على المنصة أسهل بكثير.

ونتيجة لهذه التحسينات، يمكن للمؤلفين البحث عن قنوات إيرادات إضافية لمنشوراتهم الحالية - ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى نظام الدفعات الصغيرة المبتكر الخاص بشركة Post. يمكّن هذا النظام المستخدمين من إجراء مبالغ دفع دقيقة للوصول إلى عناصر مميزة ضمن موجز الأخبار الخاص بهم.

حتى قبل تقديم مجموعة الأدوات الجديدة، يمكن Post بالفعل أن تفتخر بوجود أكثر من 100 شريك يرددون المحتوى الخاص بهم على منصتها. ويتراوح هؤلاء الشركاء من المؤسسات الإعلامية ذات السمعة الطيبة مثل The Boston Globe وFortune وThe Independent وLA Times، إلى الكيانات المرموقة مثل The Brookings Institute وMIT Technology Review، بالإضافة إلى المزيد.

إن التقديم الأخير لأدوات الإنشاء في مستودع أسلحة Post لا بد أن يمنح دعمًا للناشرين الصغار، وخاصة أولئك الذين هم مؤلفو الرسائل الإخبارية الفردية. يمكّن تسلسل الإعداد لمرة واحدة المبدعين من استيعاب المحتوى الخاص بهم وتوزيعه عبر منصة Post - وهو إجراء يشبه نقل موجز RSS.

أعلنت الشركة مؤخرًا أنها تعمل جنبًا إلى جنب مع 115 منشئًا لضمان الاستفادة من الإضافات الجديدة بشكل فعال، بما في ذلك الأفراد المعترف بهم عالميًا مثل جورج تاكي ودان راذر. يعد المؤلفون المفوضون، أمثال روبرت رايش وسكوت جالواي، أيضًا جزءًا من هذا المشروع المثير، بالإضافة إلى أليسون جيل من البودكاست الشهير Mueller She Wrote. تتمتع هذه المجموعة الجماعية بانتشار مثير للإعجاب، حيث تضم أكثر من 200000 مشترك في النشرة الإخبارية و400000 متابع على منصة Post.

تم تصميم Post بواسطة نعوم باردين، الذي كان على رأس Waze خلال فترة وجودها تحت ملكية Google. يدور نموذج Post حول نظام المدفوعات الصغيرة حيث يقوم المستخدمون بشراء حزم من النقاط في حزم. ويمكن بعد ذلك استخدامها كعملة للوصول إلى المقالات الإخبارية الفردية؛ 300 نقطة تعادل 4.20 دولارًا على سبيل المثال، على الرغم من أن المشتريات الأكبر التي تصل إلى 10000 نقطة تقدم خصمًا بنسبة 9.5% بتكلفة دولارية قدرها 126.70 دولارًا.

يستمد Post إيراداته من خلال الحصول على حصة صغيرة من هذه المعاملات. كشفت التصريحات السابقة لباردين أن متوسط ​​التكلفة لكل ألف ظهور التي كسبها الناشرون عبر منصة Post كان عند 25 دولارًا مفيدًا للمنشور المدفوع.

سيكون الظهور العام للأدوات الإبداعية مصحوبًا بتطبيق Post لنظام Android، والذي يتفرع من توفره الحالي على iOS وسطح المكتب. تتضمن هذه الأنظمة الأساسية ميزات جديدة مع تحميلات الفيديو الأصلية، وإشعارات الدفع، والموضوعات الشائعة، وإمكانيات المشاركة، ومجموعات التحرير الموسعة، ووظيفة الحفظ التلقائي.

أبلغت Post عن عدد ملحوظ من المستخدمين المسجلين بلغ 440.000 مستخدم في يونيو، وعلى الرغم من حجب تحديث لهذا الرقم، فقد أشارت إلى أن المستخدمين النشطين ارتفعوا بنسبة 30٪ على أساس شهري في الربع الماضي. يقضي المستخدمون أيضًا قدرًا كبيرًا من الوقت على المنصة، حيث يصل المتوسط ​​اليومي إلى أكثر من نصف ساعة.

إن الدفع المستمر الذي تبذله Post لتقديم تطبيق بديهي وخالي من العيوب، إلى جانب التزامها بتقديم أدوات منشئي المحتوى من الدرجة الأولى، يعد من العوامل الرئيسية في نجاحها المتزايد. توفر المنظمة طريقة سهلة لمنشئي المحتوى للتواصل مع جماهير جديدة مع فتح طرق جديدة لتوليد الإيرادات باستخدام مجموعة أدواتهم الفعالة.

ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على تسهيل الحياة للمطورين وتحفيز إبداعهم فحسب؛ تعمل منصات مثل منصة Post و AppMaster بدون تعليمات برمجية على إعادة تشكيل كيفية تصورنا للتطبيقات الرقمية والتفاعل معها، مما يجعل العملية برمتها أكثر سهولة وكفاءة. تمهد ميزات مثل الاستيعاب التلقائي، والبقشيش، والمدفوعات الصغيرة التي تقدمها Post الطريق لمستقبل يكون فيه إنشاء المحتوى والناشرين أكثر بساطة ومتاحين بسهولة من أي وقت مضى.