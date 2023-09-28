由 a16z 支持的创新社交新闻应用程序 Post 进军 Android 并推出时事通讯工具

随着Post正式在 Android 上发布社交新闻共享应用程序，新一波的兴奋浪潮席卷了数字世界。Post 是 Twitter 和 X 等流行平台的替代品，由先锋公司 a16z 支持。除此之外， Post还推出了一系列新颖的工具，旨在使在平台上共享时事通讯内容变得更加容易。

由于这些增强功能，作者可以为其现有出版物寻找额外的收入渠道 - 部分归功于Post巧妙的小额支付系统。该系统使用户能够支付少量费用来访问其新闻源中的不同项目。

甚至在推出新工具套件之前， Post就已经拥有超过 100 个合作伙伴在其平台上呼应他们的内容。这些合作伙伴包括《波士顿环球报》、《财富》、《独立报》和《洛杉矶时报》等知名媒体机构，以及布鲁金斯学会和《麻省理工学院技术评论》等知名实体。

最近在Post的军械库中引入了创作者工具，这势必会为小型出版商，特别是那些个人新闻通讯作者提供帮助。一次性设置序列使创作者能够通过Post平台吸收和分发其内容 - 这一过程类似于传输 RSS 提要。

该公司最近宣布，它正在与 115 名创作者合作，以确保他们有效地利用新内容，其中包括乔治·竹井 (George Takei) 和丹·拉瑟 (Danrath) 等全球知名人士。罗伯特·赖克 (Robert Reich) 和斯科特·加洛韦 (Scott Galloway) 等代表作家以及著名播客 Mueller She Wrote 的艾莉森·吉尔 (Allison Gill) 也参与了这一令人兴奋的事业。这个集体团体的影响力令人印象深刻，拥有超过 200,000 名时事通讯订阅者，在Post平台上拥有惊人的 400,000 名关注者。

Post是由诺姆·巴丁 (Noam Bardin) 构想出来的，他在 Waze 隶属于 Google 期间担任该公司的掌舵人。 Post的模型围绕小额支付方案展开，用户可以在套餐中购买大量积分。然后，这些可以用作访问个别新闻文章的货币；例如，300 点相当于 4.20 美元，但购买 10,000 点以内的大宗商品可享受 9.5% 的折扣，成本为 126.70 美元。

Post通过占据这些交易的一小部分来获得收入。 Bardin 之前的声明透露，发布商通过Post平台获得的平均 CPM 收入为付费帖子 25 美元。

创意工具的公开亮相将伴随着Post的 Android 应用程序，该应用程序从 iOS 和桌面上现有的应用程序中扩展出来。这些平台包括本地视频上传、推送通知、热门话题、共享功能、扩展编辑套件和自动保存功能等新功能。

Post报告称 6 月份注册用户数量达到 44 万，尽管没有透露这一数字的最新信息，但确实表示上个季度的活跃用户环比增长了 30%。用户在该平台上花费的时间也相当多，平均每天停留时间超过半小时。

Post不断致力于提供完美且直观的应用程序，并致力于提供一流的创作工具，这是其迅速取得成功的关键因素。该组织为创作者提供了一种轻松的方法来与新受众建立联系，同时利用其高效的工具集开辟新的创收途径。

然而，这不仅仅是为了让开发人员的生活更轻松并激发他们的创造力； Post和AppMaster 的无代码平台等平台正在重塑我们构思数字应用程序以及与数字应用程序交互的方式，使整个过程更加易于访问和高效。 Post提供的自动摄取、小费和小额支付等功能正在为未来铺平道路，内容创建和发布商比以往任何时候都更加简化和容易使用。