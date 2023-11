Post, Ứng dụng tin tức xã hội sáng tạo được hỗ trợ bởi a16z, dấn thân vào Android và giới thiệu các công cụ bản tin

Một làn sóng phấn khích mới ập đến thế giới kỹ thuật số khi Post, một nền tảng thay thế cho các nền tảng phổ biến như Twitter và X được hỗ trợ bởi công ty tiên phong a16z, chính thức phát hành ứng dụng chia sẻ tin tức xã hội trên Android. Cùng với đó, Post còn tiết lộ một loạt công cụ mới nhằm mục đích giúp việc chia sẻ nội dung bản tin trên nền tảng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Nhờ những cải tiến này, các tác giả có thể tìm kiếm các kênh doanh thu bổ sung cho các ấn phẩm hiện có của họ - một phần nhờ vào hệ thống thanh toán vi mô khéo léo của Post. Hệ thống này cho phép người dùng thực hiện các khoản thanh toán nhỏ để truy cập các mục riêng biệt trong nguồn cấp tin tức của họ.

Ngay cả trước khi giới thiệu bộ công cụ mới, Post đã có thể tự hào về hơn 100 đối tác phản ánh nội dung của họ trên nền tảng của mình. Các đối tác này bao gồm từ các tổ chức truyền thông có uy tín như The Boston Globe, Fortune, The Independent và LA Times, cho đến các tổ chức có uy tín như The Brookings Institution và MIT Technology Review, cùng nhiều tổ chức khác.

Việc giới thiệu các công cụ dành cho người sáng tạo gần đây vào kho vũ khí của Post chắc chắn sẽ mang lại lợi thế cho các nhà xuất bản nhỏ hơn và đặc biệt là những người là tác giả bản tin cá nhân. Trình tự thiết lập một lần cho phép người tạo nội dung của họ được đồng hóa và phân phối thông qua nền tảng của Post - một quy trình tương tự như chuyển nguồn cấp dữ liệu RSS.

Công ty gần đây đã thông báo rằng họ đang hợp tác cùng với 115 người sáng tạo để đảm bảo họ tận dụng các tính năng bổ sung mới một cách hiệu quả, bao gồm cả những cá nhân được công nhận trên toàn cầu như George Takei và Dan Rather. Các tác giả đại biểu như Robert Reich và Scott Galloway cũng là một phần của liên doanh thú vị này, cũng như Allison Gill từ podcast nổi tiếng Mueller She Wrote. Nhóm tập thể này có phạm vi tiếp cận ấn tượng, tự hào với hơn 200.000 người đăng ký bản tin và 400.000 người theo dõi đáng kinh ngạc trên nền tảng của Post.

Post được hình thành bởi Noam Bardin, người đứng đầu Waze trong nhiệm kỳ thuộc quyền sở hữu của Google. Mô hình của Post xoay quanh chương trình thanh toán vi mô trong đó người dùng mua các gói điểm theo gói. Sau đó, chúng có thể được sử dụng làm tiền tệ để truy cập các bài báo riêng lẻ; Chẳng hạn, 300 điểm tương đương với 4,20 đô la, mặc dù các giao dịch mua lớn hơn lên tới 10.000 sẽ được giảm giá 9,5% với chi phí bằng đô la là 126,70 đô la.

Post kiếm được doanh thu bằng cách lấy một phần nhỏ trong các giao dịch này. Các tuyên bố trước đây của Bardin đã tiết lộ rằng mức CPM trung bình mà các nhà xuất bản kiếm được thông qua nền tảng của Post là ở mức thuận lợi là 25 USD cho một bài đăng trả phí.

Việc ra mắt công chúng các công cụ sáng tạo sẽ đi kèm với ứng dụng của Post dành cho Android, mở rộng từ tính khả dụng hiện có trên iOS và máy tính để bàn. Các nền tảng này bao gồm các tính năng mới với tính năng tải lên video gốc, thông báo đẩy, chủ đề thịnh hành, khả năng chia sẻ, bộ chỉnh sửa mở rộng và chức năng tự động lưu.

Post đã báo cáo con số đáng chú ý là 440.000 người dùng đã đăng ký trong tháng 6 và mặc dù thông tin cập nhật về con số này đã được giữ lại nhưng đã chia sẻ rằng số người dùng hoạt động đã tăng 30% so với tháng trước trong quý vừa qua. Người dùng cũng đang dành một lượng thời gian đáng kể trên nền tảng này, thời gian trung bình hàng ngày là hơn nửa giờ.

Sự thúc đẩy liên tục của Post nhằm cung cấp một ứng dụng hoàn hảo và trực quan, cùng với cam kết cung cấp các công cụ sáng tạo hàng đầu, là những yếu tố then chốt giúp họ ngày càng thành công. Tổ chức này cung cấp một phương pháp dễ dàng để người sáng tạo kết nối với khán giả mới, đồng thời mở ra những con đường mới để tạo doanh thu bằng bộ công cụ hiệu quả của họ.

Tuy nhiên, điều này không chỉ giúp cuộc sống của các nhà phát triển trở nên dễ dàng hơn và thúc đẩy khả năng sáng tạo của họ; các nền tảng như nền tảng không mã của Post và AppMaster đang định hình lại cách chúng ta hình thành và tương tác với các ứng dụng kỹ thuật số, giúp toàn bộ quá trình trở nên dễ tiếp cận và hiệu quả hơn. Các tính năng như tự động nhập, tip và thanh toán vi mô do Post cung cấp đang mở đường cho một tương lai nơi việc tạo nội dung và nhà xuất bản được sắp xếp hợp lý và sẵn có hơn bao giờ hết.