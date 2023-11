Post, de innovatieve sociale nieuws-app ondersteund door a16z, waagt zich aan Android en introduceert nieuwsbrieftools

Een nieuwe golf van opwinding treft de digitale wereld nu Post, een alternatief voor populaire platforms als Twitter en X, ondersteund door het baanbrekende bedrijf a16z, officieel zijn applicatie voor het delen van sociaal nieuws op Android uitbrengt. Daarnaast onthult Post een groot aantal nieuwe tools die erop gericht zijn het delen van nieuwsbriefinhoud op het platform veel eenvoudiger te maken.

Als resultaat van deze verbeteringen kunnen auteurs op zoek gaan naar extra inkomstenkanalen voor hun bestaande publicaties - deels dankzij het ingenieuze microbetalingssysteem van Post. Met dit systeem kunnen gebruikers zeer kleine bedragen betalen om toegang te krijgen tot verschillende items in hun nieuwsfeed.

Zelfs vóór de introductie van de nieuwe reeks tools kan Post al bogen op meer dan 100 partners die hun inhoud op zijn platform weerspiegelen. Deze partners variëren van gerenommeerde media-instellingen zoals The Boston Globe, Fortune, The Independent en LA Times tot prestigieuze entiteiten zoals The Brookings Institution en MIT Technology Review, en meer.

De recente introductie van de makertools in het arsenaal van Post zal zeker een voorsprong geven aan kleinere uitgevers, en vooral aan degenen die individuele nieuwsbriefauteurs zijn. Dankzij een eenmalige installatieprocedure kunnen makers hun inhoud laten assimileren en distribueren via het platform van Post - een procedure die lijkt op het overbrengen van een RSS-feed.

Het bedrijf heeft onlangs aangekondigd dat het samenwerkt met 115 makers om ervoor te zorgen dat zij de nieuwe toevoegingen effectief benutten, waaronder wereldwijd erkende personen als George Takei en Dan Rather. Afgevaardigde auteurs als Robert Reich en Scott Galloway maken ook deel uit van deze spannende onderneming, evenals Allison Gill van de gerenommeerde podcast Mueller She Wrote. Deze collectieve groep heeft een indrukwekkend bereik, met meer dan 200.000 nieuwsbriefabonnees en maar liefst 400.000 volgers op het platform van Post.

Post is bedacht door Noam Bardin, die aan het roer stond van Waze tijdens zijn ambtsperiode onder eigendom van Google. Het model van Post draait om een ​​microbetalingsschema waarbij gebruikers bundels punten in pakketten kopen. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt als betaalmiddel voor toegang tot individuele nieuwsartikelen; 300 punten komen bijvoorbeeld overeen met $4,20, hoewel grotere aankopen tot 10.000 een korting van 9,5% bieden bij een dollarprijs van $126,70.

Post haalt inkomsten uit het afnemen van een klein deel van deze transacties. Uit eerdere verklaringen van Bardin bleek dat de gemiddelde CPM-uitgevers die via Post -platform hebben verdiend een voordelige $ 25 bedroegen voor een betaalde post.

Het publieke debuut van de creatieve tools zal gepaard gaan met Post 's applicatie voor Android, die voortbouwt op de bestaande beschikbaarheid op iOS en desktop. Deze platforms bevatten nieuwe functies met native video-uploads, pushmeldingen, trending topics, deelmogelijkheden, uitgebreide bewerkingssuites en een automatische opslagfunctie.

Post rapporteerde in juni een opmerkelijke 440.000 geregistreerde gebruikers en deelde, hoewel een update over dit cijfer werd achtergehouden, wel mee dat het aantal actieve gebruikers het afgelopen kwartaal met 30% maand-op-maand is gestegen. Gebruikers brengen ook een aanzienlijke hoeveelheid tijd door op het platform, met een dagelijks gemiddelde van ruim een ​​half uur.

Het voortdurende streven van Post om een ​​vlekkeloze en intuïtieve applicatie aan te bieden, gecombineerd met hun toewijding om eersteklas tools voor makers te leveren, zijn sleutelfactoren in hun groeiende succes. De organisatie biedt videomakers een moeiteloze methode om in contact te komen met een nieuw publiek en tegelijkertijd nieuwe wegen te openen voor het genereren van inkomsten met hun efficiënte toolset.

Het gaat er echter niet alleen om het leven van ontwikkelaars makkelijker te maken en hun creativiteit te stimuleren; Platformen als Post en het no-code-platform van AppMaster veranderen de manier waarop we digitale applicaties bedenken en ermee omgaan, waardoor het hele proces toegankelijker en efficiënter wordt. Functies zoals automatische opname, fooien en microbetalingen van Post maken de weg vrij naar een toekomst waarin het maken van inhoud en uitgevers gestroomlijnder en directer beschikbaar zijn dan ooit tevoren.