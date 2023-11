Post, l'innovativa app di social news supportata da a16z, si avventura in Android e introduce strumenti per newsletter

Una nuova ondata di entusiasmo colpisce il mondo digitale quando Post, un'alternativa alle piattaforme popolari come Twitter e X supportata dall'azienda pionieristica a16z, rilascia ufficialmente la sua applicazione di condivisione di notizie social su Android. Insieme a questo, Post svela una serie di nuovi strumenti volti a rendere molto più semplice la condivisione dei contenuti delle newsletter sulla piattaforma.

Come risultato di questi miglioramenti, gli autori possono cercare ulteriori canali di guadagno per le loro pubblicazioni esistenti, grazie in parte all'ingegnoso sistema di micropagamenti di Post. Questo sistema consente agli utenti di effettuare pagamenti minimi per accedere a elementi distinti all'interno del proprio feed di notizie.

Anche prima dell'introduzione della nuova suite di strumenti, Post può già vantare oltre 100 partner che riproducono i propri contenuti sulla sua piattaforma. Questi partner vanno da rinomate istituzioni mediatiche come The Boston Globe, Fortune, The Independent e LA Times, a entità prestigiose come The Brookings Institution e MIT Technology Review, e altro ancora.

La recente introduzione degli strumenti di creazione nell'armeria di Post è destinata a dare un vantaggio agli editori più piccoli, e in particolare a quelli che sono autori di newsletter individuali. Una sequenza di installazione una tantum consente ai creatori di assimilare e distribuire i propri contenuti tramite la piattaforma di Post, una procedura simile al trasferimento di un feed RSS.

La società ha recentemente annunciato che sta lavorando a fianco di 115 creatori per garantire che sfruttino le nuove aggiunte in modo efficace, inclusi individui riconosciuti a livello mondiale come George Takei e Dan Rather. Anche autori delegati come Robert Reich e Scott Galloway fanno parte di questa entusiasmante impresa, così come Allison Gill del famoso podcast Mueller She Wrote. Questo gruppo collettivo ha una portata impressionante, vantando oltre 200.000 abbonati alla newsletter e l'incredibile cifra di 400.000 follower sulla piattaforma di Post.

Post è stato concepito da Noam Bardin, che era al timone di Waze durante il suo mandato sotto la proprietà di Google. Il modello di Post ruota attorno a uno schema di micropagamenti in cui gli utenti acquistano pacchetti di punti in pacchetti. Questi possono quindi essere utilizzati come valuta per accedere a singoli articoli di notizie; Ad esempio, 300 punti equivalgono a $ 4,20, anche se acquisti più grandi fino a 10.000 offrono uno sconto del 9,5% ad un costo in dollari di $ 126,70.

Post ricava entrate prendendo una quota minore di queste transazioni. Precedenti dichiarazioni di Bardin hanno rivelato che il CPM medio guadagnato dagli editori tramite la piattaforma di Post ammontava a un vantaggioso $ 25 per un post a pagamento.

Il debutto pubblico degli strumenti creativi sarà accompagnato dall'applicazione di Post per Android, che si estende dalla sua attuale disponibilità su iOS e desktop. Queste piattaforme includono nuove funzionalità con caricamenti di video nativi, notifiche push, argomenti di tendenza, funzionalità di condivisione, suite di editing estese e una funzione di salvataggio automatico.

Post ha riportato un notevole numero di 440.000 utenti registrati a giugno e, sebbene non sia stato rilasciato un aggiornamento su questa cifra, ha condiviso che gli utenti attivi sono aumentati del 30% mese su mese nell'ultimo trimestre. Gli utenti trascorrono anche una notevole quantità di tempo sulla piattaforma, con una media giornaliera di oltre mezz'ora.

La continua spinta di Post nell'offrire un'applicazione impeccabile e intuitiva, unita al suo impegno nel fornire strumenti di creazione di prim'ordine, sono fattori chiave del loro crescente successo. L'organizzazione fornisce ai creatori un metodo semplice per connettersi con un nuovo pubblico aprendo allo stesso tempo nuove strade per la generazione di entrate con il loro efficiente set di strumenti.

Tuttavia, non si tratta solo di semplificare la vita agli sviluppatori e di stimolare la loro creatività; piattaforme come Post e la piattaforma no-code di AppMaster stanno rimodellando il modo in cui concepiamo e interagiamo con le applicazioni digitali, rendendo l'intero processo più accessibile ed efficiente. Funzionalità come l'inserimento automatico, le mance e i micropagamenti forniti da Post stanno aprendo la strada a un futuro in cui la creazione di contenuti e gli editori saranno più snelli e facilmente disponibili che mai.