Post แอปข่าวโซเชียลนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก a16z มุ่งสู่ Android และเปิดตัวเครื่องมือจดหมายข่าว

คลื่นแห่งความตื่นเต้นครั้งใหม่มาสู่โลกดิจิทัลเมื่อ Post ซึ่งเป็นทางเลือกแทนแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง Twitter และ X ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้บุกเบิก a16z ได้ออกแอปพลิเคชันแบ่งปันข่าวโซเชียลบน Android อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ Post ยังเผยโฉมเครื่องมือใหม่ๆ มากมายที่ช่วยให้การแชร์เนื้อหาจดหมายข่าวบนแพลตฟอร์มง่ายขึ้นมาก

ผลจากการปรับปรุงเหล่านี้ ผู้เขียนสามารถค้นหาช่องทางรายได้เพิ่มเติมสำหรับสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ ซึ่งส่วนหนึ่งต้องขอบคุณระบบไมโครเพย์เมนท์อันชาญฉลาดของ Post ระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้ชำระเงินเป็นนาทีเพื่อเข้าถึงรายการต่างๆ ภายในฟีดข่าวของตนได้

แม้กระทั่งก่อนที่จะมีการเปิดตัวชุดเครื่องมือใหม่ Post ก็ยังมีพันธมิตรมากกว่า 100 รายที่สะท้อนเนื้อหาของตนบนแพลตฟอร์มของตน พันธมิตรเหล่านี้มีตั้งแต่สถาบันสื่อที่มีชื่อเสียง เช่น The Boston Globe, Fortune, The Independent และ LA Times ไปจนถึงหน่วยงานที่มีชื่อเสียง เช่น The Brookings Institution และ MIT Technology Review และอื่นๆ อีกมากมาย

การเปิดตัวเครื่องมือสำหรับผู้สร้างในคลังแสงของ Post เมื่อเร็วๆ นี้ จะช่วยให้ผู้จัดพิมพ์รายย่อยได้เปรียบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นผู้เขียนจดหมายข่าวรายบุคคล ลำดับการตั้งค่าแบบครั้งเดียวช่วยให้ผู้สร้างสามารถหลอมรวมและเผยแพร่เนื้อหาของตนผ่านแพลตฟอร์มของ Post ซึ่งเป็นขั้นตอนที่คล้ายกับการถ่ายโอนฟีด RSS

บริษัทเพิ่งประกาศว่ากำลังทำงานร่วมกับผู้สร้าง 115 รายเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากส่วนเพิ่มเติมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบุคคลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเช่น George Takei และ Dan Rather นักเขียนที่ได้รับมอบหมายอย่าง Robert Reich และ Scott Galloway ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่น่าตื่นเต้นนี้ เช่นเดียวกับ Allison Gill จากพอดแคสต์ชื่อดัง Mueller She Wrote กลุ่มรวมนี้มีการเข้าถึงที่น่าประทับใจ โดยมีสมาชิกจดหมายข่าวมากกว่า 200,000 ราย และผู้ติดตามอีกกว่า 400,000 รายบนแพลตฟอร์มของ Post

Post เกิดขึ้นโดย Noam Bardin ซึ่งเป็นผู้ถือหางเสือเรือของ Waze ระหว่างดำรงตำแหน่งภายใต้การเป็นเจ้าของของ Google โมเดลของ Post เกี่ยวข้องกับรูปแบบการชำระเงินแบบไมโครเพย์เมนต์ ซึ่งผู้ใช้ซื้อแต้มสะสมเป็นแพ็กเกจ สิ่งเหล่านี้สามารถใช้เป็นสกุลเงินในการเข้าถึงบทความข่าวแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น 300 คะแนนซึ่งเท่ากับ 4.20 ดอลลาร์ แม้ว่าการซื้อจำนวนมากถึง 10,000 คะแนนจะให้ส่วนลด 9.5% ที่ราคา 126.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ

Post ได้รับรายได้โดยรับส่วนแบ่งเล็กน้อยของธุรกรรมเหล่านี้ คำแถลงก่อนหน้านี้ของ Bardin เปิดเผยว่าผู้เผยแพร่โฆษณา CPM เฉลี่ยที่ได้รับผ่านแพลตฟอร์มของ Post อยู่ที่ 25 เหรียญสหรัฐสำหรับโพสต์แบบชำระเงิน

การเปิดตัวเครื่องมือสร้างสรรค์สู่สาธารณะจะมาพร้อมกับแอปพลิเคชันของ Post สำหรับ Android ซึ่งแยกออกจากความพร้อมใช้งานที่มีอยู่บน iOS และเดสก์ท็อป แพลตฟอร์มเหล่านี้ประกอบด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่มีการอัปโหลดวิดีโอแบบเนทีฟ การแจ้งเตือนแบบพุช หัวข้อที่กำลังมาแรง ความสามารถในการแชร์ ชุดการแก้ไขเพิ่มเติม และฟังก์ชันบันทึกอัตโนมัติ

Post รายงานจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนที่โดดเด่น 440,000 รายในเดือนมิถุนายน และแม้ว่าจะระงับการอัปเดตเกี่ยวกับตัวเลขนี้ แต่ก็มีรายงานว่าผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในไตรมาสที่ผ่านมา ผู้ใช้ยังใช้เวลาบนแพลตฟอร์มเป็นจำนวนมาก โดยเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่มากกว่าครึ่งชั่วโมง

การผลักดันอย่างต่อเนื่องของ Post ในการนำเสนอแอปพลิเคชันที่ไร้ที่ติและใช้งานง่าย ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการส่งมอบเครื่องมือสำหรับผู้สร้างชั้นยอด ถือเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จที่กำลังเติบโตของพวกเขา องค์กรมอบวิธีการที่ง่ายดายสำหรับผู้สร้างในการเชื่อมต่อกับผู้ชมใหม่ๆ ในขณะเดียวกันก็เปิดช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้ด้วยชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่แค่การทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับนักพัฒนาและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาเท่านั้น แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Post และ AppMaster กำลังเปลี่ยนรูปแบบวิธีที่เราคิดและโต้ตอบกับแอปพลิเคชันดิจิทัล ทำให้กระบวนการทั้งหมดเข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การนำเข้าอัตโนมัติ การให้ทิป และการชำระเงินแบบไมโครเพย์เมนท์ที่ Post มอบให้ กำลังปูทางไปสู่อนาคตที่การสร้างสรรค์เนื้อหาและผู้เผยแพร่มีความคล่องตัวและพร้อมใช้งานมากกว่าที่เคยเป็นมา