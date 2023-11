Post, innowacyjna aplikacja do obsługi wiadomości społecznościowych, wspierana przez firmę a16z, wprowadza system Android i wprowadza narzędzia do biuletynów

Nowa fala ekscytacji uderza w cyfrowy świat, gdy Post, alternatywa dla popularnych platform, takich jak Twitter i X, wspierana przez pionierską firmę a16z, oficjalnie udostępnia swoją aplikację do udostępniania wiadomości społecznościowych na Androida. Oprócz tego Post udostępnia szereg nowatorskich narzędzi mających na celu znaczne ułatwienie udostępniania treści biuletynów na platformie.

W wyniku tych ulepszeń autorzy mogą szukać dodatkowych kanałów przychodów dla swoich istniejących publikacji – częściowo dzięki genialnemu systemowi mikropłatności Post. System ten umożliwia użytkownikom dokonywanie drobnych płatności w celu uzyskania dostępu do różnych pozycji w ich kanale wiadomości.

Jeszcze przed wprowadzeniem nowego pakietu narzędzi Post mógł już pochwalić się ponad 100 partnerami, którzy publikują swoje treści na swojej platformie. Partnerzy ci to renomowane instytucje medialne, takie jak The Boston Globe, Fortune, The Independent i LA Times, po prestiżowe podmioty, takie jak The Brookings Institution i MIT Technology Review, i nie tylko.

Niedawne wprowadzenie narzędzi kreacyjnych do arsenału Post z pewnością ułatwi mniejszym wydawcom, a zwłaszcza tym, którzy są indywidualnymi autorami biuletynów. Jednorazowa sekwencja konfiguracyjna umożliwia twórcom asymilację i dystrybucję treści za pośrednictwem platformy Post – procedura podobna do przesyłania kanału RSS.

Firma ogłosiła niedawno, że współpracuje ze 115 twórcami, aby zapewnić skuteczne wykorzystanie nowych dodatków, w tym z osobami uznanymi na całym świecie, takimi jak George Takei i Dan Raczej. Delegowani autorzy, tacy jak Robert Reich i Scott Galloway, również biorą udział w tym ekscytującym przedsięwzięciu, a także Allison Gill ze znanego podcastu Mueller She Wrote. Ta zbiorowa grupa ma imponujący zasięg, może pochwalić się ponad 200 000 subskrybentów biuletynu i oszałamiającą liczbą 400 000 obserwujących na platformie Post.

Pomysłodawcą Post był Noam Bardin, który stał na czele Waze w czasie, gdy był on własnością Google. Model Post opiera się na schemacie mikropłatności, w ramach którego użytkownicy kupują pakiety punktów w pakietach. Można je następnie wykorzystać jako walutę umożliwiającą dostęp do poszczególnych artykułów prasowych; 300 punktów odpowiada na przykład 4,20 USD, chociaż większe zakupy do 10 000 oferują rabat w wysokości 9,5% przy cenie w dolarach wynoszącej 126,70 USD.

Post czerpie przychody z niewielkiego udziału w tych transakcjach. Z poprzednich wypowiedzi Bardina wynikało, że średni koszt CPM, jaki wydawcy zarobili za pośrednictwem platformy Post, kształtował się na korzystnym poziomie 25 dolarów za płatny post.

Publicznemu debiutowi narzędzi kreatywnych towarzyszyć będzie aplikacja Post na Androida, będąca rozwinięciem dotychczasowej dostępności na iOS i komputerach stacjonarnych. Platformy te zawierają nowe funkcje z natywnym przesyłaniem wideo, powiadomieniami push, popularnymi tematami, możliwościami udostępniania, rozszerzonymi pakietami edycyjnymi i funkcją automatycznego zapisywania.

W czerwcu Post zgłosił znaczną liczbę 440 000 zarejestrowanych użytkowników i choć wstrzymano się od aktualizacji tej liczby, podał, że w ostatnim kwartale liczba aktywnych użytkowników wzrosła o 30% miesiąc do miesiąca. Użytkownicy również spędzają na platformie znaczną ilość czasu, średnio dziennie spędzając ponad pół godziny.

Ciągłe dążenie firmy Post do oferowania bezbłędnej i intuicyjnej aplikacji w połączeniu z zaangażowaniem firmy Post w dostarczanie najwyższej klasy narzędzi dla twórców to kluczowe czynniki decydujące o jej rosnącym sukcesie. Organizacja zapewnia twórcom łatwą metodę nawiązywania kontaktu z nowymi odbiorcami, a jednocześnie otwiera nowe możliwości generowania przychodów dzięki wydajnemu zestawowi narzędzi.

Jednak nie chodzi tu tylko o ułatwienie życia programistom i pobudzenie ich kreatywności; platformy takie jak platforma bez kodu Post i AppMaster zmieniają sposób, w jaki tworzymy aplikacje cyfrowe i współdziałamy z nimi, czyniąc cały proces bardziej dostępnym i wydajnym. Funkcje takie jak automatyczne przetwarzanie, napiwki i mikropłatności udostępniane przez Post torują drogę ku przyszłości, w której tworzenie treści i wydawcy będą usprawnieni i łatwiej dostępni niż kiedykolwiek wcześniej.