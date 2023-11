Post, Aplikasi Berita Sosial Inovatif yang Didukung oleh a16z, Berekspansi ke Android dan Memperkenalkan Alat Buletin

Gelombang kegembiraan baru melanda dunia digital saat Post, sebuah alternatif dari platform populer seperti Twitter dan X yang didukung oleh perusahaan perintis a16z, secara resmi merilis aplikasi berbagi berita sosialnya di Android. Bersamaan dengan ini, Post memperkenalkan sejumlah alat baru yang diarahkan untuk membuat berbagi konten buletin di platform menjadi lebih mudah.

Sebagai hasil dari penyempurnaan ini, penulis dapat mencari saluran pendapatan tambahan untuk publikasi mereka yang sudah ada - sebagian berkat sistem pembayaran mikro yang cerdik dari Post. Sistem ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dalam jumlah kecil untuk mengakses item berbeda dalam umpan berita mereka.

Bahkan sebelum rangkaian alat baru diperkenalkan, Post sudah memiliki lebih dari 100 mitra yang menggemakan konten mereka di platformnya. Mitra-mitra ini berkisar dari institusi media terkemuka seperti The Boston Globe, Fortune, The Independent dan LA Times, hingga entitas bergengsi seperti The Brookings Institution dan MIT Technology Review, dan masih banyak lagi.

Pengenalan alat pembuat konten baru-baru ini ke gudang senjata Post pasti akan memberikan dukungan kepada penerbit yang lebih kecil, dan khususnya mereka yang merupakan penulis buletin individu. Urutan penyiapan satu kali memungkinkan pembuat konten mengasimilasi dan mendistribusikan konten mereka melalui platform Post - sebuah prosedur yang mirip dengan mentransfer umpan RSS.

Perusahaan ini baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka bekerja sama dengan 115 pembuat konten untuk memastikan mereka memanfaatkan tambahan baru secara efektif, termasuk individu yang diakui secara global seperti George Takei dan Dan Almost. Penulis delegasi seperti Robert Reich dan Scott Galloway juga merupakan bagian dari usaha menarik ini, begitu pula Allison Gill dari podcast terkenal Mueller She Wrote. Grup kolektif ini memiliki jangkauan yang mengesankan, memiliki lebih dari 200.000 pelanggan buletin dan 400.000 pengikut di platform Post.

Post dibuat oleh Noam Bardin, yang memimpin Waze selama masa jabatannya di bawah kepemilikan Google. Model Post berkisar pada skema pembayaran mikro di mana pengguna membeli kumpulan poin dalam bentuk paket. Ini kemudian dapat digunakan sebagai mata uang untuk mengakses artikel berita tertentu; Misalnya, 300 poin setara dengan $4,20, meskipun pembelian lebih besar hingga 10.000 menawarkan diskon 9,5% dengan biaya dolar $126,70.

Post memperoleh pendapatan dengan mengambil sebagian kecil dari transaksi ini. Pernyataan sebelumnya oleh Bardin mengungkapkan bahwa rata-rata penghasilan penerbit CPM melalui platform Post berada pada keuntungan $25 untuk postingan berbayar.

Debut publik dari alat kreatif ini akan disertai dengan aplikasi Post untuk Android, yang merupakan pengembangan dari ketersediaannya yang sudah ada di iOS dan desktop. Platform ini mencakup fitur-fitur baru dengan unggahan video asli, pemberitahuan push, topik yang sedang tren, kemampuan berbagi, rangkaian pengeditan yang diperluas, dan fungsi simpan otomatis.

Post melaporkan adanya 440.000 pengguna terdaftar pada bulan Juni dan, meskipun informasi terbaru mengenai angka ini dirahasiakan, Post melaporkan bahwa pengguna aktif telah meningkat sebesar 30% dari bulan ke bulan pada kuartal terakhir. Pengguna juga menghabiskan banyak waktu di platform, dengan rata-rata harian duduk lebih dari setengah jam.

Dorongan berkelanjutan dari Post untuk menawarkan aplikasi yang sempurna dan intuitif, ditambah dengan komitmen mereka untuk menghadirkan alat pembuat konten terbaik, merupakan faktor kunci dalam kesuksesan mereka yang terus berkembang. Organisasi ini menyediakan metode yang mudah bagi para pembuat konten untuk terhubung dengan pemirsa baru sekaligus membuka jalan baru untuk menghasilkan pendapatan dengan perangkat efisien mereka.

Namun, ini bukan hanya tentang membuat hidup lebih mudah bagi para pengembang dan memacu kreativitas mereka; platform seperti Post dan platform tanpa kode AppMaster mengubah cara kita memahami dan berinteraksi dengan aplikasi digital, menjadikan seluruh proses lebih mudah diakses dan efisien. Fitur-fitur seperti penyerapan otomatis, pemberian tip, dan pembayaran mikro yang disediakan oleh Post membuka jalan menuju masa depan di mana pembuatan konten dan penerbit lebih efisien dan tersedia dibandingkan sebelumnya.