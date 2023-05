Yaygın olarak kullanılan dinamik programlama dili için yakında yapılacak bir geliştirme olan Ruby 3.3.0, RJIT adlı deneysel, saf Ruby, tam zamanında derleyiciyi kullanıma sunuyor. Güncelleme ayrıca YJIT derleyicisi için çok sayıda iyileştirme ve performans artışı sağlıyor.

Resmi olarak 12 Mayıs'ta başlatılan Ruby 3.3.0'ın ilk önizlemesi ruby-lang.org adresinden indirilebilir. Şu anda üretim kullanımı için önerilmese de, RJIT, MJIT (Yöntem tabanlı Tam Zamanında) derleyicisinin yerini alır. RJIT, çalışma zamanı sırasında MJIT'in bir gereksinimi olan bir C derleyicisine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Deneysel doğasına rağmen, RJIT hala gelişmiştir ve karmaşık uygulamalar için çok uygundur. Ruby geliştiricilerine, üretim amacıyla Shopify tarafından oluşturulan YJIT (Yet Another Ruby JIT) derleyicisini kullanmaya devam etmeleri önerilir.

Bu Ruby 3.3.0 güncellemesinde, YJIT derleyicisi önemli performans geliştirmelerinden yararlanıyor. Ruby savunucuları, sanal makinenin yığın işlemleri için kayıt ayırma ve isteğe bağlı bağımsız değişkenlerle daha fazla çağrı derleme güncellemesini övdü. Ek olarak, derlenmiş kod için meta veriler artık önemli ölçüde daha az bellek tüketiyor ve Arm64 platformunda kod üretimi dikkate değer geliştirmeler gördü. YJIT artık daha fazla kontrol için duraklatılmış modda başlatılabilir ve bir uygulama önyüklemeyi tamamladıktan sonra manuel olarak etkinleştirilebilir. Ayrıca, YJIT'in çıkış izleme işlevi bu güncellemede örneklemeyi destekler.

Ruby 3.3.0, derleyici iyileştirmelerinin ötesinde, performansı artırmak için tanımlanmış?(@ivar)'ı Nesne Şekilleri ile optimize eder. Ayrıca, standart kitaplık içindeki RubyGems, bigdecimal, paketleyici ve sözdizimi_suggest dahil olmak üzere birkaç varsayılan mücevher yenilendi.

Ruby'nin son sürümü olan sürüm 3.2.2, 30 Mart'ta duyuruldu ve hayati güvenlik yamaları getirdi. Noel Günü'nde kullanıma sunulan Ruby 3.2.0, WASI (WebAssembly System Interface) desteğini kullanıma sundu. Bu rekabetçi programlama ortamında, Ruby ve derleyicilerinin sürekli iyileştirmeleri, topluluğun gelişmiş performans için daha iyi araçlar sağlama taahhüdünü göstermektedir.

