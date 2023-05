Ruby 3.3.0, eine bevorstehende Erweiterung der weit verbreiteten dynamischen Programmiersprache, stellt einen experimentellen, reinen Ruby-Just-in-Time-Compiler namens RJIT vor. Das Update liefert außerdem zahlreiche Verbesserungen und eine Leistungssteigerung für den YJIT-Compiler.

Die erste Vorschau von Ruby 3.3.0 wurde am 12. Mai offiziell veröffentlicht und kann von ruby-lang.org heruntergeladen werden. Obwohl RJIT derzeit nicht für den Produktionseinsatz empfohlen wird, ersetzt es den MJIT-Compiler (Method-based Just in Time). RJIT macht einen C-Compiler zur Laufzeit überflüssig, eine Anforderung von MJIT. Trotz seines experimentellen Charakters ist RJIT immer noch fortschrittlich und für komplexe Anwendungen gut geeignet. Ruby-Entwicklern wird empfohlen, für Produktionszwecke weiterhin den von Shopify erstellten YJIT-Compiler (Yet Another Ruby JIT) zu verwenden.

In diesem Ruby 3.3.0-Update profitiert der YJIT-Compiler von erheblichen Leistungsverbesserungen. Ruby-Befürworter loben das Update für die Zuweisung von Registern für die Stack-Operationen der virtuellen Maschine und die Kompilierung weiterer Aufrufe mit optionalen Argumenten. Darüber hinaus verbrauchen Metadaten für den kompilierten Code jetzt deutlich weniger Speicher und die Codegenerierung auf der Arm64-Plattform hat deutliche Verbesserungen erfahren. YJIT kann jetzt zur besseren Kontrolle im Pausenmodus initiiert und manuell aktiviert werden, sobald eine Anwendung den Startvorgang abgeschlossen hat. Darüber hinaus unterstützt die Exit-Tracing-Funktion von YJIT in diesem Update das Sampling.

Über die Compiler-Verbesserungen hinaus optimiert Ruby 3.3.0 den definierten?(@ivar) mit Objektformen, um die Leistung zu verbessern. Darüber hinaus wurden mehrere Standard-Gems innerhalb der Standardbibliothek aktualisiert, darunter RubyGems, bigdecimal, bundler und syntax_suggest.

Die neueste Version von Ruby, Version 3.2.2, wurde am 30. März angekündigt und enthält wichtige Sicherheitspatches. Ruby 3.2.0, das am Weihnachtstag debütierte, führte die Unterstützung für WASI (WebAssembly System Interface) ein. In dieser wettbewerbsintensiven Programmierlandschaft zeigen die kontinuierlichen Verbesserungen von Ruby und seinen Compilern das Engagement der Community, bessere Tools für eine verbesserte Leistung bereitzustellen.

