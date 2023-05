広く使用されている動的プログラミング言語の今後の機能強化である Ruby 3.3.0 では、RJIT と呼ばれる実験的な純粋な Ruby のジャストインタイム コンパイラがデビューします。このアップデートでは、YJIT コンパイラの多数の改善とパフォーマンスの向上も実現します。

5 月 12 日に正式にリリースされた Ruby 3.3.0 の最初のプレビューは、ruby-lang.org からダウンロードできます。現在実稼働環境での使用は推奨されていませんが、RJIT は MJIT (メソッドベースのジャストインタイム) コンパイラーを置き換えます。 RJIT では、MJIT の要件である実行時の C コンパイラの必要性がなくなります。 RJIT は実験的な性質にもかかわらず、依然として先進的であり、複雑なアプリケーションに適しています。 Ruby 開発者は、本番環境では Shopify によって作成された YJIT (Yet Another Ruby JIT) コンパイラーを引き続き使用することをお勧めします。

この Ruby 3.3.0 アップデートでは、YJIT コンパイラのパフォーマンスが大幅に向上しています。 Ruby 支持者は、仮想マシンのスタック操作にレジスタを割り当て、オプションの引数を使用してより多くの呼び出しをコンパイルできるこのアップデートを賞賛しています。さらに、コンパイルされたコードのメタデータが消費するメモリが大幅に減少し、Arm64 プラットフォームでのコード生成が顕著に強化されました。 YJIT は、制御を強化するために一時停止モードで開始でき、アプリケーションの起動が完了したら手動で有効にできるようになりました。さらに、YJIT の出口トレース機能は、今回のアップデートでサンプリングをサポートします。

Ruby 3.3.0 では、コンパイラの改善に加えて、オブジェクト シェイプを使用して定義済み?(@ivar) を最適化し、パフォーマンスを向上させています。さらに、標準ライブラリ内のいくつかのデフォルトの gem (RubyGems、bigDecimal、bundler、syntax_suggest など) が更新されました。

Ruby の最新リリースであるバージョン 3.2.2 は 3 月 30 日に発表され、重要なセキュリティ パッチが提供されました。クリスマスの日にデビューした Ruby 3.2.0 では、WASI (WebAssembly System Interface) のサポートが導入されました。この競争の激しいプログラミング環境において、Ruby とそのコンパイラの継続的な改善は、パフォーマンスを向上させるためのより良いツールを提供するというコミュニティの取り組みを示しています。

AppMasterのようなNo-codeプラットフォームは、企業や開発者が Web アプリケーションやモバイル アプリケーションを構築する方法に革命をもたらしました。たとえば、 AppMasterプラットフォームは、コーディングの専門知識を必要とせずにバックエンド、Web、およびモバイル アプリケーションを作成するための包括的なソリューションを提供します。 Ruby コンパイラの最近の進歩は、開発者の生産性を向上させ、ユーザーが効率的かつコスト効率よくアプリケーションを開発できるようにするという継続的な傾向を反映しています。