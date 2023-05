Ruby 3.3.0, một cải tiến sắp tới cho ngôn ngữ lập trình động được sử dụng rộng rãi, ra mắt trình biên dịch thử nghiệm, thuần Ruby, đúng lúc có tên là RJIT. Bản cập nhật cũng cung cấp nhiều cải tiến và tăng hiệu suất cho trình biên dịch YJIT.

Chính thức ra mắt vào ngày 12 tháng 5, bản xem trước đầu tiên của Ruby 3.3.0 có thể được tải xuống từ ruby-lang.org. Mặc dù hiện không được khuyến nghị sử dụng trong sản xuất, nhưng RJIT sẽ thay thế trình biên dịch MJIT (Chỉ trong thời gian dựa trên phương pháp). RJIT loại bỏ sự cần thiết của trình biên dịch C trong thời gian chạy, một yêu cầu của MJIT. Mặc dù mang tính chất thử nghiệm, RJIT vẫn tiên tiến và rất phù hợp cho các ứng dụng phức tạp. Nhà phát triển Ruby nên tiếp tục sử dụng trình biên dịch YJIT (Yet Another Ruby JIT) do Shopify tạo cho mục đích sản xuất.

Trong bản cập nhật Ruby 3.3.0 này, trình biên dịch YJIT được hưởng lợi từ những cải tiến hiệu suất đáng kể. Những người ủng hộ Ruby đã ca ngợi bản cập nhật để phân bổ các thanh ghi cho các hoạt động ngăn xếp của máy ảo và biên dịch nhiều cuộc gọi hơn với các đối số tùy chọn. Ngoài ra, siêu dữ liệu cho mã được biên dịch hiện tiêu tốn ít bộ nhớ hơn đáng kể và việc tạo mã trên nền tảng Arm64 đã có những cải tiến đáng chú ý. YJIT hiện có thể được bắt đầu ở chế độ tạm dừng để kiểm soát tốt hơn và được bật thủ công sau khi ứng dụng khởi động xong. Hơn nữa, chức năng theo dõi lối ra của YJIT hỗ trợ lấy mẫu trong bản cập nhật này.

Ngoài các cải tiến về trình biên dịch, Ruby 3.3.0 tối ưu hóa ?(@ivar) đã xác định với Hình dạng đối tượng để nâng cao hiệu suất. Ngoài ra, một số đá quý mặc định trong thư viện tiêu chuẩn đã được làm mới, bao gồm RubyGems, bigdecimal, bundler và cú pháp_suggest.

Bản phát hành mới nhất của Ruby, phiên bản 3.2.2, đã được công bố vào ngày 30 tháng 3, mang đến các bản vá bảo mật quan trọng. Ruby 3.2.0, ra mắt vào ngày Giáng sinh, đã giới thiệu hỗ trợ cho WASI (Giao diện hệ thống WebAssugging). Trong bối cảnh lập trình cạnh tranh này, những cải tiến liên tục của Ruby và trình biên dịch của nó thể hiện cam kết của cộng đồng nhằm cung cấp các công cụ tốt hơn để nâng cao hiệu suất.

