Ruby 3.3.0, une prochaine amélioration du langage de programmation dynamique largement utilisé, lance un compilateur expérimental, pur Ruby et juste à temps appelé RJIT. La mise à jour apporte également de nombreuses améliorations et une augmentation des performances du compilateur YJIT.

Officiellement lancé le 12 mai, le premier aperçu de Ruby 3.3.0 peut être téléchargé sur ruby-lang.org. Bien qu'il ne soit pas actuellement recommandé pour une utilisation en production, RJIT remplace le compilateur MJIT (Method-based Just in Time). RJIT élimine le besoin d'un compilateur C pendant l'exécution, une exigence du MJIT. Malgré sa nature expérimentale, RJIT est toujours avancé et bien adapté aux applications complexes. Il est conseillé aux développeurs Ruby de continuer à utiliser le compilateur YJIT (Yet Another Ruby JIT), créé par Shopify, à des fins de production.

Dans cette mise à jour Ruby 3.3.0, le compilateur YJIT bénéficie d'améliorations substantielles des performances. Les défenseurs de Ruby ont fait l'éloge de la mise à jour pour l'allocation de registres pour les opérations de pile de la machine virtuelle et la compilation de plus d'appels avec des arguments facultatifs. De plus, les métadonnées du code compilé consomment désormais beaucoup moins de mémoire et la génération de code sur la plate-forme Arm64 a connu des améliorations notables. YJIT peut maintenant être lancé en mode pause pour un meilleur contrôle et activé manuellement une fois qu'une application a terminé le démarrage. De plus, la fonctionnalité de suivi des sorties d'YJIT prend en charge l'échantillonnage dans cette mise à jour.

Au-delà des améliorations du compilateur, Ruby 3.3.0 optimise le défini?(@ivar) avec des formes d'objet pour améliorer les performances. De plus, plusieurs gemmes par défaut de la bibliothèque standard ont été actualisées, notamment RubyGems, bigdecimal, bundler et syntax_suggest.

La dernière version de Ruby, la version 3.2.2, a été annoncée le 30 mars, apportant des correctifs de sécurité vitaux. Ruby 3.2.0, qui a fait ses débuts le jour de Noël, a introduit la prise en charge de WASI (WebAssembly System Interface). Dans ce paysage de programmation concurrentiel, les améliorations continues de Ruby et de ses compilateurs démontrent l'engagement de la communauté à fournir de meilleurs outils pour des performances améliorées.

