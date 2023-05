Ruby 3.3.0, готовящееся усовершенствование широко используемого динамического языка программирования, дебютирует с экспериментальным компилятором JIT на чистом Ruby под названием RJIT. Обновление также содержит многочисленные улучшения и повышение производительности компилятора YJIT.

Официально запущенный 12 мая, первый предварительный просмотр Ruby 3.3.0 можно загрузить с сайта ruby-lang.org. Хотя в настоящее время RJIT не рекомендуется для производственного использования, он заменяет компилятор MJIT (Just in Time, основанный на методах). RJIT устраняет необходимость в компиляторе C во время выполнения, что является требованием MJIT. Несмотря на свой экспериментальный характер, RJIT по-прежнему продвинут и хорошо подходит для сложных приложений. Разработчикам Ruby рекомендуется продолжать использовать компилятор YJIT (Yet Another Ruby JIT), созданный Shopify, для производственных целей.

В этом обновлении Ruby 3.3.0 компилятор YJIT значительно улучшен в производительности. Сторонники Ruby похвалили обновление за выделение регистров для операций стека виртуальной машины и компиляцию большего количества вызовов с необязательными аргументами. Кроме того, метаданные для скомпилированного кода теперь потребляют значительно меньше памяти, а генерация кода на платформе Arm64 претерпела заметные улучшения. Теперь YJIT можно запустить в режиме паузы для большего контроля и включить вручную после завершения загрузки приложения. Кроме того, функция отслеживания выходов YJIT поддерживает выборку в этом обновлении.

Помимо улучшений компилятора, Ruby 3.3.0 оптимизирует определенные?(@ivar) с помощью Object Shapes для повышения производительности. Более того, несколько драгоценных камней по умолчанию в стандартной библиотеке были обновлены, включая RubyGems, bigdecimal, bundler и синтаксис_suggest.

Последний выпуск Ruby, версия 3.2.2, был анонсирован 30 марта и содержит важные исправления безопасности. Ruby 3.2.0, дебютировавший в день Рождества, представил поддержку WASI (системный интерфейс WebAssembly). В этой конкурентной среде программирования непрерывные улучшения Ruby и его компиляторов демонстрируют стремление сообщества предоставлять лучшие инструменты для повышения производительности.

No-code платформы, такие как AppMaster, произвели революцию в том, как компании и разработчики создают веб-приложения и мобильные приложения. Платформа AppMaster, например, предлагает комплексное решение для создания серверных, веб-приложений и мобильных приложений, не требующее навыков программирования. Последние достижения в компиляторе Ruby отражают эту постоянную тенденцию к повышению производительности разработчиков и предоставлению пользователям возможности разрабатывать приложения эффективно и с минимальными затратами.