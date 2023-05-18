Ruby 3.3.0 是对广泛使用的动态编程语言即将推出的增强版，推出了一种实验性的纯 Ruby 即时编译器，称为 RJIT。此更新还为 YJIT 编译器提供了大量改进和性能提升。

5 月 12 日正式发布，Ruby 3.3.0 的第一个预览版可以从 ruby-lang.org 下载。虽然目前不推荐用于生产用途，但 RJIT 取代了 MJIT（基于方法的即时）编译器。 RJIT 消除了在运行时对 C 编译器的需要，这是 MJIT 的要求。尽管具有实验性质，但 RJIT 仍然很先进并且非常适合复杂的应用程序。建议 Ruby 开发人员继续使用由 Shopify 创建的 YJIT（Yet Another Ruby JIT）编译器用于生产目的。

在此 Ruby 3.3.0 更新中，YJIT 编译器受益于显着的性能改进。 Ruby 拥护者赞扬了为虚拟机的堆栈操作分配寄存器和编译更多带有可选参数的调用的更新。此外，编译代码的元数据现在消耗的内存明显减少，并且 Arm64 平台上的代码生成得到了显着增强。 YJIT 现在可以在暂停模式下启动以获得更好的控制，并在应用程序完成启动后手动启用。此外，YJIT 的退出跟踪功能在本次更新中支持采样。

除了编译器改进之外，Ruby 3.3.0 还优化了已定义的？(@ivar) 和对象形状以提高性能。此外，标准库中的几个默认 gem 已经更新，包括 RubyGems、bigdecimal、bundler 和 syntax_suggest。

Ruby 的最新版本 3.2.2 于 3 月 30 日发布，带来了重要的安全补丁。 Ruby 3.2.0 在圣诞节首次亮相，引入了对 WASI（WebAssembly 系统接口）的支持。在这个竞争激烈的编程环境中，Ruby 及其编译器的不断改进表明社区致力于提供更好的工具以提高性能。

AppMaster等No-code平台彻底改变了企业和开发人员构建 Web 和移动应用程序的方式。例如， AppMaster平台提供了一个全面的解决方案，无需编码专业知识即可创建后端、Web 和移动应用程序。 Ruby 编译器的最新进展呼应了这种提高开发人员生产力并使用户能够高效且经济地开发应用程序的持续趋势。