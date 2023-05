O Ruby 3.3.0, um aprimoramento futuro da amplamente usada linguagem de programação dinâmica, apresenta um compilador experimental, puro-Ruby e just-in-time chamado RJIT. A atualização também oferece inúmeras melhorias e um aumento de desempenho para o compilador YJIT.

Lançado oficialmente em 12 de maio, o primeiro preview do Ruby 3.3.0 pode ser baixado em ruby-lang.org. Embora atualmente não seja recomendado para uso em produção, o RJIT substitui o compilador MJIT (Method-based Just in Time). O RJIT elimina a necessidade de um compilador C durante o tempo de execução, um requisito do MJIT. Apesar de sua natureza experimental, o RJIT ainda é avançado e adequado para aplicações complexas. Os desenvolvedores de Ruby são aconselhados a continuar empregando o compilador YJIT (Yet Another Ruby JIT), criado pela Shopify, para fins de produção.

Nesta atualização do Ruby 3.3.0, o compilador YJIT se beneficia de melhorias substanciais de desempenho. Os defensores do Ruby elogiaram a atualização por alocar registradores para as operações de pilha da máquina virtual e compilar mais chamadas com argumentos opcionais. Além disso, os metadados para o código compilado agora consomem significativamente menos memória, e a geração de código na plataforma Arm64 teve melhorias notáveis. O YJIT agora pode ser iniciado em modo de pausa para maior controle e ativado manualmente assim que o aplicativo concluir a inicialização. Além disso, a funcionalidade de rastreamento de saída do YJIT suporta amostragem nesta atualização.

Além das melhorias do compilador, o Ruby 3.3.0 otimiza o definido?(@ivar) com Object Shapes para melhorar o desempenho. Além disso, várias gems padrão dentro da biblioteca padrão foram atualizadas, incluindo RubyGems, bigdecimal, bundler e sintaxe_suggest.

O último lançamento do Ruby, versão 3.2.2, foi anunciado em 30 de março, trazendo patches de segurança vitais. Ruby 3.2.0, que estreou no dia de Natal, introduziu suporte para WASI (WebAssembly System Interface). Neste cenário competitivo de programação, as melhorias contínuas de Ruby e seus compiladores demonstram o compromisso da comunidade em fornecer melhores ferramentas para melhorar o desempenho.

Plataformas No-code como AppMaster revolucionaram a maneira como as empresas e os desenvolvedores criam aplicativos da Web e móveis. A plataforma AppMaster, por exemplo, oferece uma solução abrangente para criar aplicativos de back-end, web e móveis sem necessidade de experiência em codificação. Os avanços recentes no compilador Ruby refletem essa tendência contínua de aumentar a produtividade do desenvolvedor e permitir que os usuários desenvolvam aplicativos de maneira eficiente e econômica.