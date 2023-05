Ruby 3.3.0, een aanstaande verbetering van de veelgebruikte dynamische programmeertaal, introduceert een experimentele, pure Ruby, just-in-time compiler genaamd RJIT. De update levert ook tal van verbeteringen en een prestatieverbetering voor de YJIT-compiler.

Officieel gelanceerd op 12 mei, kan de eerste preview van Ruby 3.3.0 worden gedownload van ruby-lang.org. Hoewel het momenteel niet wordt aanbevolen voor productiegebruik, vervangt RJIT de MJIT-compiler (Method-based Just in Time). RJIT elimineert de noodzaak van een C-compiler tijdens runtime, een vereiste van de MJIT. Ondanks het experimentele karakter is RJIT nog steeds geavanceerd en zeer geschikt voor complexe toepassingen. Ruby-ontwikkelaars wordt geadviseerd om de YJIT-compiler (Yet Another Ruby JIT), gemaakt door Shopify, te blijven gebruiken voor productiedoeleinden.

In deze Ruby 3.3.0-update profiteert de YJIT-compiler van substantiële prestatieverbeteringen. Voorstanders van Ruby hebben de update geprezen voor het toewijzen van registers voor de stapelbewerkingen van de virtuele machine en het samenstellen van meer oproepen met optionele argumenten. Bovendien verbruiken metadata voor de gecompileerde code nu aanzienlijk minder geheugen en heeft het genereren van code op het Arm64-platform opmerkelijke verbeteringen ondergaan. YJIT kan nu worden gestart in een gepauzeerde modus voor meer controle en handmatig worden ingeschakeld zodra een toepassing is opgestart. Bovendien ondersteunt YJIT's exit-tracing-functionaliteit steekproeven in deze update.

Naast de compilerverbeteringen, optimaliseert Ruby 3.3.0 de gedefinieerde?(@ivar) met objectvormen om de prestaties te verbeteren. Bovendien zijn verschillende standaard edelstenen binnen de standaardbibliotheek vernieuwd, waaronder RubyGems, bigdecimal, bundler en syntax_suggest.

De nieuwste release van Ruby, versie 3.2.2, werd aangekondigd op 30 maart, met essentiële beveiligingspatches. Ruby 3.2.0, dat op eerste kerstdag debuteerde, introduceerde ondersteuning voor WASI (WebAssembly System Interface). In dit competitieve programmeerlandschap tonen de voortdurende verbeteringen van Ruby en zijn samenstellers de inzet van de gemeenschap om betere tools te bieden voor betere prestaties.

