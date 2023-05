널리 사용되는 동적 프로그래밍 언어의 향후 개선 사항인 Ruby 3.3.0은 RJIT라는 실험적인 순수 Ruby 적시 컴파일러를 선보입니다. 이 업데이트는 또한 YJIT 컴파일러에 대한 수많은 개선 사항과 성능 향상을 제공합니다.

5월 12일에 공식 출시된 Ruby 3.3.0의 첫 번째 프리뷰는 ruby-lang.org에서 다운로드할 수 있습니다. 현재 생산용으로 권장되지는 않지만 RJIT는 MJIT(Method-based Just in Time) 컴파일러를 대체합니다. RJIT는 MJIT의 요구 사항인 런타임 동안 C 컴파일러의 필요성을 제거합니다. 실험적 특성에도 불구하고 RJIT는 여전히 고급이며 복잡한 애플리케이션에 적합합니다. Ruby 개발자는 프로덕션 목적으로 Shopify에서 만든 YJIT(Yet Another Ruby JIT) 컴파일러를 계속 사용하는 것이 좋습니다.

이 Ruby 3.3.0 업데이트에서 YJIT 컴파일러는 상당한 성능 향상의 이점을 얻습니다. Ruby 옹호자들은 가상 머신의 스택 작업을 위한 레지스터 할당과 선택적 인수로 더 많은 호출을 컴파일하기 위한 업데이트를 칭찬했습니다. 또한 컴파일된 코드의 메타데이터는 이제 훨씬 적은 메모리를 사용하며 Arm64 플랫폼에서 코드 생성이 눈에 띄게 향상되었습니다. YJIT는 이제 더 나은 제어를 위해 일시 중지 모드에서 시작할 수 있으며 응용 프로그램 부팅이 완료되면 수동으로 활성화할 수 있습니다. 또한 YJIT의 종료 추적 기능은 이번 업데이트에서 샘플링을 지원합니다.

컴파일러 개선 외에도 Ruby 3.3.0은 Object Shapes로 defined?(@ivar)를 최적화하여 성능을 향상시킵니다. 또한 RubyGems, bigdecimal, bundler 및 syntax_suggest를 포함하여 표준 라이브러리 내의 여러 기본 gem이 새로 고쳐졌습니다.

Ruby의 최신 릴리스인 버전 3.2.2가 3월 30일에 발표되어 중요한 보안 패치가 포함되었습니다. 크리스마스에 데뷔한 Ruby 3.2.0은 WASI(WebAssembly System Interface)에 대한 지원을 도입했습니다. 이 경쟁적인 프로그래밍 환경에서 Ruby와 컴파일러의 지속적인 개선은 향상된 성능을 위한 더 나은 도구를 제공하려는 커뮤니티의 노력을 보여줍니다.

