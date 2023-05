Ruby 3.3.0 ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่กำลังจะมาถึงสำหรับภาษาโปรแกรมไดนามิกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เปิดตัวคอมไพเลอร์แบบทดลอง ทับทิมแท้ทันเวลาที่เรียกว่า RJIT การอัปเดตยังมีการปรับปรุงมากมายและการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับคอมไพเลอร์ YJIT

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ตัวอย่างแรกของ Ruby 3.3.0 สามารถดาวน์โหลดได้จาก ruby-lang.org แม้ว่าในขณะนี้ไม่แนะนำให้ใช้ในการผลิตจริง แต่ RJIT แทนที่คอมไพเลอร์ MJIT (Method-based Just in Time) RJIT ขจัดความจำเป็นในการใช้คอมไพเลอร์ C ระหว่างรันไทม์ ซึ่งเป็นข้อกำหนดของ MJIT แม้จะมีลักษณะเป็นการทดลอง แต่ RJIT ก็ยังก้าวหน้าและเหมาะสำหรับการใช้งานที่ซับซ้อน นักพัฒนา Ruby ควรใช้งานคอมไพเลอร์ YJIT (Yet Another Ruby JIT) ที่สร้างโดย Shopify ต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิต

ในการอัปเดต Ruby 3.3.0 นี้ คอมไพเลอร์ YJIT จะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมาก ผู้สนับสนุน Ruby ยกย่องการอัปเดตสำหรับการจัดสรรการลงทะเบียนสำหรับการดำเนินการสแตกของเครื่องเสมือนและรวบรวมการเรียกเพิ่มเติมด้วยอาร์กิวเมนต์ทางเลือก นอกจากนี้ ข้อมูลเมตาสำหรับโค้ดที่คอมไพล์แล้วตอนนี้ใช้หน่วยความจำน้อยลงอย่างมาก และการสร้างโค้ดบนแพลตฟอร์ม Arm64 ได้รับการปรับปรุงที่โดดเด่น ขณะนี้ YJIT สามารถเริ่มต้นในโหมดหยุดชั่วคราวเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้นและเปิดใช้งานด้วยตนเองเมื่อแอปพลิเคชันทำการบูทเสร็จสิ้น นอกจากนี้ ฟังก์ชันการติดตามการออกของ YJIT ยังรองรับการสุ่มตัวอย่างในการอัปเดตนี้

นอกเหนือจากการปรับปรุงคอมไพเลอร์แล้ว Ruby 3.3.0 ยังเพิ่มประสิทธิภาพที่กำหนดไว้?(@ivar) ด้วย Object Shapes เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการรีเฟรชอัญมณีเริ่มต้นหลายรายการภายในไลบรารีมาตรฐาน เช่น RubyGems, bigdecimal, bundler และ syntax_suggest

รุ่นล่าสุดของ Ruby เวอร์ชัน 3.2.2 ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม โดยนำเสนอแพตช์ความปลอดภัยที่สำคัญ Ruby 3.2.0 ซึ่งเปิดตัวในวันคริสต์มาส ได้แนะนำการรองรับ WASI (WebAssembly System Interface) ในแนวการเขียนโปรแกรมที่มีการแข่งขันสูงนี้ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ Ruby และคอมไพเลอร์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของชุมชนในการจัดหาเครื่องมือที่ดีกว่าสำหรับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

