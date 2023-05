Ruby 3.3.0, un imminente miglioramento del linguaggio di programmazione dinamico ampiamente utilizzato, presenta un compilatore sperimentale, puro Ruby, just-in-time chiamato RJIT. L'aggiornamento offre anche numerosi miglioramenti e un aumento delle prestazioni per il compilatore YJIT.

Lanciata ufficialmente il 12 maggio, la prima anteprima di Ruby 3.3.0 può essere scaricata da ruby-lang.org. Sebbene non sia attualmente consigliato per l'uso in produzione, RJIT sostituisce il compilatore MJIT (Just in Time basato sul metodo). RJIT elimina la necessità di un compilatore C durante il runtime, un requisito di MJIT. Nonostante la sua natura sperimentale, RJIT è ancora avanzato e adatto per applicazioni complesse. Si consiglia agli sviluppatori di Ruby di continuare a utilizzare il compilatore YJIT (Yet Another Ruby JIT), creato da Shopify, per scopi di produzione.

In questo aggiornamento Ruby 3.3.0, il compilatore YJIT beneficia di sostanziali miglioramenti delle prestazioni. I sostenitori di Ruby hanno elogiato l'aggiornamento per l'allocazione dei registri per le operazioni sullo stack della macchina virtuale e la compilazione di più chiamate con argomenti facoltativi. Inoltre, i metadati per il codice compilato ora consumano molta meno memoria e la generazione del codice sulla piattaforma Arm64 ha registrato notevoli miglioramenti. YJIT può ora essere avviato in una modalità in pausa per un maggiore controllo e abilitato manualmente una volta che un'applicazione ha completato l'avvio. Inoltre, la funzionalità di tracciamento delle uscite di YJIT supporta il campionamento in questo aggiornamento.

Oltre ai miglioramenti del compilatore, Ruby 3.3.0 ottimizza il definito?(@ivar) con Object Shapes per migliorare le prestazioni. Inoltre, sono state aggiornate diverse gemme predefinite all'interno della libreria standard, tra cui RubyGems, bigdecimal, bundler e syntax_suggest.

L'ultima versione di Ruby, la versione 3.2.2, è stata annunciata il 30 marzo, portando importanti patch di sicurezza. Ruby 3.2.0, che ha debuttato il giorno di Natale, ha introdotto il supporto per WASI (WebAssembly System Interface). In questo panorama di programmazione competitivo, i continui miglioramenti di Ruby e dei suoi compilatori dimostrano l'impegno della comunità a fornire strumenti migliori per prestazioni migliori.

